Jak události před deseti lety rozhodly o konci svobody v Rusku
26. 1. 2026
Nejprve v roce 2016 Duma schválila legislativu výrazně zvyšující tresty za "extremistické a teroristické" trestné činy a otevřela cestu mocným, aby trestali lidi za to, co zveřejnili na internetu, a ne jen za konkrétní reálné akce. Přístup se stal základem Putinova rostoucího autoritářství.
Za druhé, také v roce 2016, ruská vláda provedla první pronásledování těch, kteří byli označeni jako cizí agenti. Původně to bylo zaměřeno na organizace přijímající zahraniční finance, ale nyní je to rozšířeno i na osoby podezřelé z ovlivnění nepřátelskými zahraničními vládami a organizacemi.
A za třetí, v tom roce Putin dramaticky zvýšil zařazení outsiderů do funkcí federálních guvernérů. Od té doby se jejich počet zvýšil a hlas regionální elity v tomto výběrovém procesu zeslábl. Tím reálná moc v regionech přešla z politických osobností na manažery, kteří musí vykonávat úkoly podle přání Kremlu.
Tyto tři trendy a skutečnost, že během desetiletí se z malých změn rozrostly ve velké, určují dnes povahu Putinova režimu a politický systém Ruské federace se v důsledku toho stává stále autoritářštějším.
Zároveň zmíněná opatření naznačují způsob, jakým by Rusové a vnější pozorovatelé měli hodnotit každý nový krok Kremlu. Nikoli jako konečný bod navržený tak, aby se zabýval tím, oč v opatření formálně jde, ale zároveň jako odrazový můstek pro ještě dramatičtější činy později.
