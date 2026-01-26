Horká místa na mapě: Nejen Grónsko
26. 1. 2026
Když pozorujeme geopolitické napětí kolem tématu Grónska na pozadí trvání Washingtonu na převzetí tohoto dánského ostrova, mnozí pozorovatelé si všímají, že napětí v Arktidě může být i v jiných bodech – a do jisté míry tomu tak už je.
Zvláštní postavení mají norské Špicberky, které leží za polárním kruhem a kde je Rusko již přítomno.
Jak americký prezident vysvětluje potřebu kontroly nad Grónskem zesilováním Ruska a Číny v severním Atlantiku, může Američanům podařit posílení chtíče toto souostroví převzít.
V jednom období na Špicberkách čínští studenti jezdili na sněžných skútrech společně s evropskými kolegy a Norové a Rusové pořádali šachové turnaje a společně vařili boršč, ale nyní Oslo odráží zahraniční vliv, blokuje prodej půdy cizincům a omezuje zahraniční výzkumníky.
Podle New York Times ten, kdo ovládne Špicberky, získá platformu k ovládnutí Arktidy. Spojené státy obviňují Čínu z nelegálního vojenského výzkumu v tomto místě. A Rusové si nárokují Špicberky v jazyce podobném tomu, jakým si nárokují Ukrajinu.
Co se týče Islandu, ten je nezávislým suverénním státem, ale nemá vlastní armádu, zatímco na území ostrovního státu se nachází americká vojenská základna.
Bývalý člen Sněmovny reprezentantů USA Billy Long, kterého Trump nominoval na post velvyslance na Islandu, žertoval o pravděpodobné proměně země v "52. stát" Spojených států, ale poté se Long musel omluvit.
Severní Kanada může být také ohrožena.
Média psala o údajných stížnostech Trumpa jeho poradcům ohledně zranitelnosti Kanady vůči americkým protivníkům v Arktidě – Rusku a Číně.
Kanada má rozsáhlá arktická území bohatá na minerály a "pokrevní bratři Inuitů z Grónska" žijí na dalekém severu Kanady, a v obou územích se zapojují do akce současně.
"Podle odborníků se Arktida v nadcházejících desetiletích může stát místem vážného geopolitického, vojenského a ekonomického soupeření. A země regionu by měly zohlednit rostoucí zájem o arktický prostor ze strany předních světových hráčů – Spojených států, Ruska a Číny.
