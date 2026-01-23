Kreml poté, co byl varován před hrozbou bankovní krize, nalil do státních bank bilion rublů z rezervního fondu
Z této částky šlo 407 miliard rublů na VEB, hlavní "pokladnu" kremelských megaprojektů. Do banky, kterou vede bývalý místopředseda vlády Igor Šuvalov, proudily peníze každý měsíc: v lednu, únoru, březnu, květnu a prosinci VEB přijímala zprostředkované vklady od fondu (celkem 214 miliard rublů) a od dubna do prosince dalších 193 miliard rublů na běžné vklady.
Do VTB bylo vloženo 293 miliard rublů ve dvou částech – 93 miliard v květnu a 200 miliard v červenci. Gazprombank obdržela tři tranše ve výši 196 miliard rublů: dvě z nich byly na podřízené vklady (celkem 166 miliard rublů) a jedna ve formě investic do prioritních akcií (za 30 miliard rublů). Dalších 94 miliard rublů z rezervního fondu šlo do Sberbank a 30 miliard do Sovcombank, jediné soukromé banky, kde byly z fondu poskytovány injekce.
Ve srovnání s rokem 2024 (350 miliard rublů) se injekce z fondu bankám téměř ztrojnásobily poté, co bankovní systém čelil rostoucímu nesplácení úvěrů. Podle zdrojů Bloombergu začali bankéři, včetně státních, v létě dávat najevo obavy v neveřejné podobě, kdy začaly narůstat dluhy na splácení půjček ve velkých firmách. Vlna neplacení zasáhla obranné závody, které mohly získat půjčky ve výši více než 20 bilionů rublů na vojenskou výrobu. Kvůli tomu čelila VTB Bank problémům, uvedly zdroje z Bloombergu.
V říjnu ekonomové z CMASF, think-tanku blízkého vládě, varovali před hrozbou bankovní krize. Podle jejich odhadů taková pravděpodobnost existuje ve druhé polovině roku 2026. Ruský vládní představitel potvrdil v prosinci pro The Washington Post, že kabinet věří, že riziko bankovní krize je reálné, stejně jako hrozba platební neschopnosti.
Jednou z předzvěstí možné krize je nárůst podílu "špatných" úvěrů v celkovém úvěrovém portfoliu bank, uvedl CMASF: v listopadu jejich objem dosáhl 2,3 bilionu rublů a v lednu až září vzrostl 1,6násobně. Širší ukazatel problémových dluhů dosáhl na konci třetího čtvrtletí 10,4 bilionu rublů. Podle Centrální banky se od začátku roku dluhy, které firmy a jednotliví podnikatelé nemohli včas splácet, zvýšily o 1,9 bilionu rublů.
Ruské železnice vyžadovaly restrukturalizaci dluhu s půjčkami a půjčkami ve výši 4 bilionů rublů. Dříve se s žádostí o platby obraceli na banky metalurgové a ropné a plynárenské společnosti, uvedla Centrální banka.
Ke konci září, podle analytiků Expert RA, každá čtvrtá společnost s úvěry měla opožděné platby a tento podíl byl rekordem za 6 let dostupných statistik. Celkem bylo v prodlení 165 tisíc právnických osob – o 41 tisíc více než na začátku roku a o 100 tisíc více než před válkou.
Řadě firem se zhoršuje finanční situace a exportní průmysl ztrácí příjmy kvůli poklesu zahraniční poptávky a cen, říká Rinat Achmetov, přední odborník z CMASF. Podle něj bankovní statistiky neukazují plný rozsah problémů, protože významná část špatných dluhů je skryta pod rouškou restrukturalizace. Krize "špatných dluhů" v korporátním segmentu může začít ve třetím a čtvrtém čtvrtletí příštího roku.
