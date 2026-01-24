Channel 4 News: Další vražda v Minneapolis
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 24. ledna 2026: Toto je Amerika. Minneapolis opět propuká v nepokoje poté, co byl muž zastřelen federálními agenty, což vyvolalo další střety kvůli prezidentovým Trumpovým imigračním opatřením ve městě.
"Kolik Američanů ještě musí zemřít nebo být těžce zraněno, aby tato operace skončila?"
Dobrý večer. V sevření zimní bouře s teplotami pod bodem mrazu jsou ulice Minneapolis rozžhavené hněvem. 37letý muž zemřel po střelbě, do které bylo podle všeho zapojeno několik federálních agentů. Jedná se o druhou smrtelnou střelbu v tomto měsíci. Demonstranti vyšli do ulic a postavili se proti policistům, kteří je rozháněli slzným plynem. V hodinách po střelbě byly zveřejněny dvě velmi odlišné verze události. Trumpova administrativa tvrdí, že policisté provedli cílenou operaci proti nelegálnímu přistěhovalci, který se násilně bránil zatčení, a agent vystřelil obranné výstřely, protože se bál o svůj život. Policejní šéf uvedl, že obětí je pravděpodobně americký občan, který měl povolení nosit zbraň. Vyzval také k zachování klidu, ale na ulicích není znát žádné uklidnění napětí.
Starosta Minneapolis vyzval Američany, aby podpořili jeho město po další smrtelné střelbě, do které byli zapojeni imigrační agenti. Jacob Frey vyzval prezidenta Trumpa, aby se zachoval jako vůdce a stáhl federální agenty z města. Podle policie je obětí pravděpodobně místní obyvatel a občan USA. Jeho smrt v důsledku několika střelných ran vyvolala další střety mezi demonstranty a policií. Sarah Beal přináší reportáž:
Reportérka: Okamžik, kdy federální agenti zatlačili demonstranty zpět slzným plynem a namířili zbraně na shromážděný dav.
Stalo se to těsně poté, co se objevily zprávy o zastřelení 37letého muže v blízkosti. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že šlo o cílenou operaci proti ozbrojenému podezřelému, který byl podle nich nelegálním přistěhovalcem, a zveřejnilo tuto fotografii zbraně. Bez důkazů o tom, jak k potyčce došlo a zda muž mířil zbraní na policisty, však není možné ověřit, zda představoval smrtelnou hrozbu. V poslední půlhodině minnesotská policie a státní úředníci potvrdili, že zemřel běloch, občan USA.
"Náš dnešní požadavek je, aby federální agentury, které působí v našem městě, postupovaly s stejnou disciplínou, lidskostí a integritou, jakou vyžaduje účinné vymáhání práva v této zemi."
"Kolik dalších obyvatel, kolik dalších Američanů musí zemřít nebo být těžce zraněno, aby tato operace skončila? Kolik dalších životů musí být ztraceno, než si tato vláda uvědomí, že politický a stranický narativ není tak důležitý jako americké hodnoty?"
V uplynulých týdnech se v Minnesotě v mrazivém počasí scházejí tisíce demonstrantů. Protestují proti zásahu nařízenému prezidentem Trumpem, v jehož rámci byly do tohoto středozápadního státu vyslány tisíce příslušníků imigrační a celní policie. Bílý dům tvrdí, že se jedná o součást operace veřejné bezpečnosti s názvem Metro Search, jejímž cílem je deportovat zločince, kteří se v zemi nacházejí nelegálně. Místní rozhořčení nad přítomností ICE však každým dnem roste.
"Takhle se k našim sousedům nechováme. Nelidskost této Trumpovy vlády je prostě nepřijatelná."
"Stát stranou a nic nedělat situaci nijak nepomůže. Ne."
Napětí roste od zabití Renee Goodové, 37leté matky a občanky USA, během demonstrace proti ICE v tomto městě na začátku tohoto měsíce. V úterý byl pětiletý Liam Ramos zadržen úředníky ICE a nyní se předpokládá, že je více než 1 000 mil daleko v detenčním centru v Texasu se svým otcem. Je jedním z nejméně čtyř dětí, které byly v posledních dnech takto odvezeny.
"Toto je naše komunita! Jděte zlepšovat svou komunitu! Jděte domů! Jděte domů."
Vztek nad jednáním ICE a zacházením federálních úředníků s protestujícími v ulicích dnes přerůstá v hluboké nepokoje. Guvernér Minnesoty Tim Walz říká, že požaduje, aby prezident Trump okamžitě jednal a stáhl z státu tisíce násilných, nevycvičených úředníků.
