Nadějné vyhlídky

26. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

K recenzi dalších děsivých Otázek Václava Moravce od Borise Cveka poznamenává Uwe Ladwig:

Pokud očekávaný pokles poptávky po práci skutečně nastane díky použití AI, bohatí budou potřebovat méně lidských pracovníků a proto chtějí minimalizovat počet uchazečů o zaměstnání, aby nemuseli tolik finančně zabezpečovat a uniknou tak "tlaku ulice" proti politickému systému.

Země ovládané nebo spoluovládané oligarchy (jako Česko) proto pravděpodobně budou spoléhat zejména na technologii robotů řízenou umělou inteligencí. Politika deportací v  USA by v tom mohla najít také ospravedlnění. Motto: Vysídlení nezaměstnaní pravděpodobně zemřou hlady, ale ne na ulicích humanistických oligarchií.

