Nadějné vyhlídky
26. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
K recenzi dalších děsivých Otázek Václava Moravce od Borise Cveka poznamenává Uwe Ladwig:
Pokud očekávaný pokles poptávky po práci skutečně nastane díky použití AI, bohatí budou potřebovat méně lidských pracovníků a proto chtějí minimalizovat počet uchazečů o zaměstnání, aby nemuseli tolik finančně zabezpečovat a uniknou tak "tlaku ulice" proti politickému systému.
Země ovládané nebo spoluovládané oligarchy (jako Česko) proto pravděpodobně budou spoléhat zejména na technologii robotů řízenou umělou inteligencí. Politika deportací v USA by v tom mohla najít také ospravedlnění. Motto: Vysídlení nezaměstnaní pravděpodobně zemřou hlady, ale ne na ulicích humanistických oligarchií.
227
Diskuse