Kreml opakuje požadavek, aby se Ukrajina úplně stáhla z Donbasu
23. 1. 2026
S ustupujícími rozhovory o konfrontaci ohledně Grónska se pozornost opět obrací k ukončení čtyřleté války mezi Ukrajinou a Ruskem.
Kreml opakuje požadavek, že Ukrajina musí opustit Donbas, aby pokročila mírová jednání
Kreml opakoval svůj požadavek, že Kyjev musí stáhnout své síly z východní oblasti Donbasu, aby válka skončila, což ukazuje, že před trojstrannými rozhovory s USA a Ukrajinou v Abú Dhabí neupustil od svých maximalistických požadavků, informovala agentura AFP.
„Postoj Ruska je dobře známý, a to že Ukrajina, ukrajinské ozbrojené síly, musí opustit území Donbasu. Musí se odtud stáhnout,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov a dodal: „To je velmi důležitá podmínka.“
Německo pochybuje, že Rusko je připraveno ustoupit od maximalistických územních požadavků v mírových jednáních o Ukrajině
Německo vyjádřilo pochybnosti, že Moskva bude ochotna přistoupit na kompromis, aby ukončila ukrajinskou válku, a to na trojstranných jednáních, která se budou konat ve Spojených arabských emirátech mezi ukrajinskými, ruskými a americkými vyslanci, informovala agentura AFP.
„Stále existují velké otázky ohledně toho, do jaké míry je Rusko skutečně ochotno ustoupit od svých maximalistických požadavků,“ uvedl mluvčí vlády Steffen Meyer krátce poté, co Moskva dala jasně najevo, že stále požaduje, aby se Kyjev stáhl z Donbasu.
Polsko posílá na Ukrajinu generátory elektřiny, aby pomohlo při výpadcích způsobených ruskými útoky
Polsko začalo posílat stovky generátorů na Ukrajinu, aby pomohlo válkou zmítané zemi reagovat na pravidelné výpadky energie způsobené ruskými leteckými útoky na kritickou infrastrukturu, protože země čelí obzvláště kruté zimě.
Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński řekl, že generátory, které vlastní vládní agentura pro strategické rezervy, opustí Polsko již dnes.
Dalších 447 generátorů elektřiny bude poskytnuto z fondů EU a dalších 90 generátorů darovalo polské hlavní město Varšava ukrajinskému Kyjevu.
Tento krok přichází po několika dnech dramatických varování o zhoršující se situaci v zemi, kdy podle zpráv opouštějí město stovky tisíc obyvatel Kyjeva kvůli prodlouženým výpadkům energie a tepla, zatímco teploty klesly hluboko pod -10 stupňů Celsia.
Během svého čtvrtečního projevu v Davosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy řekl, že Rusko záměrně útočí na kritickou infrastrukturu Ukrajiny, aby „způsobilo výpadky proudu“ a zasáhlo civilisty. „Toto je tvář Ruska a ve skutečnosti je to tvář této války,“ řekl.
Samostatně veřejná sbírka na nákup dalších generátorů pro Ukrajinu se v pátek ráno blížila částce 6 milionů PLN. „Pro nás je to gesto podpory – pro ně skutečná šance přežít zimu,“ uvedli organizátoři.
Polsko je jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny během téměř čtyř let ruské agrese, přičemž více než milion Ukrajinců našlo v této zemi trvalé útočiště.
Dánské jednotky dostaly rozkaz být připraveny k boji v případě útoku USA na Grónsko
Jednotky vyslané do Grónska z Kodaně dostaly rozkaz být připraveny k boji v případě, že Spojené státy zaútočí na autonomní dánské území, informovala dánská veřejnoprávní televize DR .
DR uvedla, že podle dánského vojenského rozkazu z minulého týdne by vojáci v Grónsku měli být vyzbrojeni ostrou municí, uvedla agentura AFP.
DR uvedla, že rozkaz popisoval „vícefázovou operaci”, která zahrnuje možnost vyslání ještě více vojáků a vojenských sil v pozdější fázi.
Vysílací společnost se rozhodla nezveřejnit podrobnosti těchto plánů.
Norsko: Premiéři severských zemí připravovali společnou cestu do Grónska
Zpět k Grónsku: v norském tisku se objevila zajímavá zpráva, že ačkoli Frederiksen dnes ráno odcestovala do Grónska sama, původně měla jet společně s premiéry Norska, Švédska, Finska a Islandu, aby tak demonstrovali jednotu proti tlaku USA.
Norský premiér Jonas Gahr Støre řekl NRK, že společná návštěva byla odložena poté, co Trump změnil názor na cla a slíbil, že nepoužije sílu k převzetí kontroly nad Grónskem, přičemž se očekávají další rozhovory prostřednictvím kanálů NATO – ale nevyloučil, že se tak stane později.
Francouzský ministr zahraničí v příštích týdnech navštíví Grónsko, aby projevil podporu
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v příštích týdnech navštíví Grónsko, aby projevil podporu Francie tomuto území, o které projevil zájem Donald Trump.
V rozhovoru pro BMF/RMC uvedl, že datum ještě není potvrzeno, ale Le Figaro spekuluje, že návštěva by se mohla shodovat s otevřením francouzského konzulátu v Grónsku 6. února.
Barrot také zopakoval, že Francie stojí za Dánskem a Grónskem a trvá na tom, že jejich suverenita nad tímto územím je „nedělitelná“.
Ukrajina: Trump již měsíce usiluje o mírové urovnání, ale sporné body zůstávají
Trumpova administrativa usiluje o mírové urovnání, přičemž její vyslanci pendlují mezi Kyjevem a Moskvou v sérii jednání, která podle některých mohou donutit Ukrajinu k nevýhodné dohodě.
Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyy by byli „hloupí“, pokud by se nedokázali dohodnout a uzavřít dohodu.
Ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru v Davosu americký vyslanec Steve Witkoff řekl, že v jednáních zbývá vyřešit ještě jedna důležitá otázka, aniž by upřesnil, o co se jedná.
Zelenskyj uvedl, že budoucí status území, které v současné době okupuje Rusko na východě země, není vyřešen, ale mírové návrhy jsou „téměř hotové“. Obě strany již dříve zdůraznily, že otázka území je klíčová. Putin zejména požaduje, aby Ukrajina odevzdala 20 % území, které stále drží ve východní části Doněcké oblasti. Zelenskyj odmítl vzdát se území, které Ukrajina od roku 2022 úspěšně brání v náročných a nákladných vyčerpávajících bojích.
Rusko také požaduje, aby Ukrajina upustila od svých ambicí vstoupit do NATO, a odmítá jakoukoli přítomnost vojsk NATO na ukrajinském území po uzavření mírové dohody.
V nočním projevu Trump zopakoval, že jak Putin, tak Zelenskyj chtějí dosáhnout dohody a že „všichni dělají ústupky“, aby se pokusili ukončit válku.
Uvedl, že sporné body v jednáních zůstaly za posledních šest nebo sedm měsíců stejné, a poznamenal, že klíčovou otázkou jsou „hranice“. „Hlavní překážkou jsou stejné věci, které brzdily jednání v loňském roce,“ řekl.
Rusko trvá na požadavcích ohledně ukrajinského území před třístrannými jednáními ve Spojených arabských emirátech.
