Musí USA 'vlastnit' Grónsko, aby postavily Trumpův raketový štít Golden Dome?
23. 1. 2026
Prezident Donald Trump tento týden přišel s dalším důvodem, proč by USA měly převzít vlastnictví Grónska, a spojil tento krok se svým plánovaným protiraketovým štítem známým jako Zlatá kopule.
"Spojené státy potřebují Grónsko kvůli národní bezpečnosti," uvedl Trump ve středu v příspěvku pro Truth Social, když dánští a grónští představitelé dorazili do Washingtonu na jednání zaměřená na odvrácení konfrontace mezi spojenci v NATO.
Trump napsal, že ostrov bohatý na minerály "je zásadní pro Zlatou kopuli, kterou stavíme".
Americký prezident opakovaně prohlásil, že poloautonomní dánské území získá "tím nebo oním způsobem", což vyvolalo zmatení a obavy v Kodani i po celé Evropě.
Příspěvek z tohoto týdne znamenal první spojení jeho expanzivních cílů s konkrétním obranným projektem – ačkoli analytici pochybují, že jeho systém protiraketové obrany někdy spatří světlo světa.
'Nemám tušení'
Inspirován izraelským štítem Iron Dome je Zlatý dóm navržen k blokování projektilů mířících na území USA, včetně mezikontinentálních balistických raket.
Trump poprvé oznámil svůj klíčový projekt v květnu 2025, kdy představil plán v hodnotě 175 miliard dolarů na výstavbu raketového štítu během pouhých tří let.
O několik měsíců později je Zlatá kopule stále teprve ve fázi plánování, říká historik Andrew Gawthorpe, expert na americkou zahraniční politiku z Leidenské univerzity v Nizozemsku.
"Celé je to teď už jen teoretické," říká. "Neudělili ani jednu vládní zakázku na její skutečný vývoj."
Kupole byla popsána jako trumpovská verze často zesměšňovaného programu bývalého prezidenta Ronalda Reagana "Star Wars", který byl nakonec opuštěn.
Jeho hlavní vlastností je "systém včasného varování založený na konstelaci satelitů ve vesmíru", říká Matthew Powell, specialista na protivzdušnou obranu z University of Portsmouth.
"Interceptory" určené k sestřelování přilétajících raket "by byly také vypouštěny z vesmíru", dodává Liviu Horovitz, obranný expert ze Stiftung Wissenschaft und Politik (Nadace vědy a politiky) v Berlíně.
S hlavní částí Dómu umístěnou nad Zemí Horovitz říká, že "nemá tušení, proč si Trump myslí, že potřebuje Grónsko k vybudování tohoto obranného systému".
Možná New York?
Gawthorpe varuje, že pozemní infrastruktura bude stále součástí raketového štítu, zejména pro komunikační účely a pro umístění některých odpalovacích zařízení antiraket.
Nicméně dodává: "Je sporné, zda je Grónsko skutečně vhodným místem pro takové jednání."
Pentagon již zmapoval potenciální místa pro vybudování pozemní infrastruktury Zlaté kopule – a Grónsko se na seznamu neobjevuje.
"Stát New York byl identifikován jako ideální místo pro základnu antiraket na východním pobřeží USA," poznamenává Horovitz.
Nedávno přejmenované americké ministerstvo války vyčlenilo 25 milionů dolarů na vybudování základny pro interceptory na vojenské základně Fort Drum v severním New Yorku, nedaleko kanadské hranice.
Grónsko, které se nachází dále na sever a blíže k Rusku, má potenciální výhodu oproti Fort Drum, říká Powell a poznamenává, že "by to mohlo umožnit o něco rychlejší reakci na detekci a zachycení raket", zejména pokud by byly odpáleny z ruského území.
USA však nemusí získat Grónsko – území třikrát větší než Texas – aby tam mohly umístit část Zlaté kopule.
USA již mají "vesmírnou základnu" na dánském území, známou jako Pituffik (dříve letecká základna Thule), která zahrnuje významnou část globální sítě amerických vojenských senzorů pro varování před raketami.
USA si také zachovávají právo rozšířit svou vojenskou přítomnost.
"Dohoda z roku 1951 mezi USA a Dánskem, která byla revidována v roce 2004, umožňuje Washingtonu rozvíjet základnu podle svého uvážení, pokud má souhlas Dánska a Grónska," říká Gawthorpe.
Podle zpráv američtí představitelé již přidělují desítky milionů dolarů na modernizaci zařízení na základě současných dohod s místními úřady. V Pituffiku je stále dislokováno nejméně 150 amerických vojáků spolu s dánským, grónským a kanadským vojenským personálem a dodavateli.
Držení Dánska v nevědomosti
Doposud bylo Dánsko většinou vstřícné požadavkům Washingtonu ohledně Pituffiku, dodává Horovitz. "Kodaň pravděpodobně nebude v současném geopolitickém kontextu odporovat americkým plánům [na rozvoj] základny," říká – zvláště pokud to znamená zabránit americkému převzetí Grónska.
Tedy pokud USA nechtějí rozvíjet svou přítomnost v Grónsku bez nutnosti konzultovat s dánskými úřady.
"Američané byli vždy velmi citliví, pokud jde o sdílení nových vojenských technologií," říká Powell. "Možná se bojí sdílet informace s Dány, i když by nemuseli zacházet do detailů."
Dalším vysvětlením Trumpova rozhodnutí vyhlásit Zlatou kupoli je potřeba přesvědčit hluboce skeptickou americkou veřejnost o jejím zájmu získat Grónsko – pokud to bude nutné – na úkor spojence v NATO, nebo dokonce na úkor celé Aliance.
Podle průzkumu Reuters/Ipsos zveřejněného 15. ledna podporuje ambice svého prezidenta převzít dánské území, pouze 17 % Američanů. Pouhá 4 % – včetně jednoho z deseti republikánů – uvedlo, že by byl "dobrý nápad" to udělat silou.
Trump podtrhuje argument národní bezpečnosti z jiného důvodu, protože je nepravděpodobné, že by jeho touha po vzácných zeminách z daného území tak dobře fungovala u veřejnosti.
"Trump doufá, že vykreslení získání Grónska jako klíčového pro americkou bezpečnost pomůže získat veřejné mínění," říká Gawthorpe. "Je mnohem snazší říct: 'Potřebujeme Grónsko, aby bylo Chicago v bezpečí', než říct: 'Potřebujeme Grónsko, protože má nerosty'."
Zdroj ve francouzštině: ZDE
