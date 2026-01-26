Jak Kurdové ztratili východní Sýrii
23. 1. 2026Autonomní správa na severovýchodě země zopakovala autoritářské taktiky režimů, proti nimž bojovala, což vedlo arabskou většinu k povstání, píše Faris Zwirahn z Princetonské univerzity.
V červnu jsme byli v Rakce a to, co jsme tam viděli a slyšeli, nás hluboce šokovalo.
Tady na Západě se často šíří narativ o demokratické kurdské vládě v Sýrii. Koneckonců ženy bojují v armádě, a dokonce i bez šátků. To mezi lidmi tady rezonuje.
Ale o tom, že mnoho dívek a chlapců v Rodžavě je uneseno a násilně rekrutováno, se tu nikdy nedozvíte. Že se arabské obyvatelstvo cítilo diskriminováno a obtěžováno, nám nikdy neřeknou ani známí němečtí novináři a takzvaní aktivisté za lidská práva.
Také neříkají nic o údajných tunelových systémech, které údajně vykopaly SDF.
Nic o korupci.
Nic o svévolném zatýkání (existují zprávy o mučení).
Nic o tom, jak arabské obyvatelstvo v Rodžavě hovoří o „okupaci“ kurdskou stranou spíše než o osvobození.
Nic o špíně, křičící chudobě.
Nic o dětech, které musí sbírat odpadky.
Nic o strachu arabských mužů a žen z bezdůvodného uvěznění.
Nic o tom, že jim nebylo dovoleno zveřejňovat kritický obsah na sociálních sítích nebo vztyčovat novou syrskou vlajku, protože by jinak čelili vážným důsledkům.
Ne, naši takzvaní aktivisté za lidská práva nám nic z toho neříkají, protože by to zničilo jejich obchodní model.
Realita ale vypadá úplně jinak, než nám tito lobbisté neustále říkají.
Teď to říkám jasně: V severní Sýrii o demokracii a svobodě nikdy nebyla řeč, alespoň ne pro arabské obyvatelstvo. Pro ně je kurdská strana „demokratická“ jen podle jména. A mnoho Kurdů také trpělo pod SDF.
Každý, kdo protestoval proti SDF, musel uprchnout nebo skončil ve vězení.
To ale bohužel neodpovídá narativu, který mnoho aktivistů zde nadále šíří.
Zdroj v němčině: ZDE
