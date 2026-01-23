Jak Kurdové ztratili východní Sýrii
23. 1. 2026
Začátkem ledna mě bratr vzal do nemocnice Al-Hikma ve městě Hasaka, abych se léčil z chřipky, kterou jsem chytil po příjezdu do Kurdy kontrolované oblasti. Když jsme vstupovali do nemocnice, odcházela žena s pětiletým nebo šestiletým chlapcem. Když procházela kolem, položila mu ruku na ústa a křičela na něj, aby byl zticha. Dítě zpívalo "Labbat, Labbat", lidovou píseň z východní syrské oblasti (místně známé jako Džazira), která se po pádu Asadova režimu 8. prosince 2024 stala celonárodním trendem v Sýrii. Trochu jsem zpomalil, abych zjistil, co se stane dál. U hlavní brány nemocnice je stánek, který prodává kávu, čaj a další zboží. Starý muž pracující u kiosku řekl ženě: "Dcero, nech dítě zpívat; je to jen dítě." Žena odpověděla: "Strýčku, nevidíte, že policie právě vstoupila do nemocnice? Nechceme problémy."
Překvapený tím vším jsem se bratra zeptal, proč se ta žena chová takhle. Bratr mě pobídl, abych se podíval doleva, když jsme vstoupili do hlavní haly. Bylo tam několik členů Asajše (vnitřní bezpečnosti), asi čtyři nebo pět, a další muž měl zlomenou ruku. Vypadalo to, že ho vezou do nemocnice. Přemýšlel jsem, jaký je vztah mezi písní a policií? Proč by s tím neměli být v pohodě? "Labbat, Labbat" ("Je to zapálené") je v Sýrii dnes tak populární, že stačí zahrát píseň na jakémkoli veřejném náměstí, začít tančit dabke sami a počkat pár minut a všimnete si, že se k tanci přidává několik lidí.
"Labbat, Labbat" je oslavný revoluční pokřik, který odráží přechod Sýrie od let zoufalství a útlaku k okamžiku vnímaného vítězství a naděje. Používá jednoduchý, každodenní jazyk, který ctí odolnost revoluce jako nezastavitelné myšlenky, připisuje revolučním bojovníkům zásluhy za obnovení svobody a zdůrazňuje národní jednotu zmínkou o městech po celé Sýrii. Píseň odsuzuje ponížení, vyzývá historii, aby tento boj zaznamenala, a představuje budoucnost Sýrie jako budoucnost obnovy, důstojnosti a obnovy po velkých obětech.
Toto je známá píseň, která je zakázána v Autonomní správě severní a východní Sýrie (AANES), která byla až do neděle 18. ledna 2026 plně pod kontrolou Syrských demokratických sil (SDF), vládní struktury vytvořené během Američany vedeného boje proti skupině Islámský stát ve východní Sýrii. "Labbat, Labbat" je zakázán organizací AANES kvůli svému symbolickému a politickému poselství. Odmítá postoj AANES, konkrétně odmítá další syrské revoluční skupiny jako Svobodná syrská armáda (která je v písni pojmenována) a Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) a odmítá podpořit jednotné vítězství vedené Araby. Navíc v písni není žádná zmínka o oslavě SDF nebo obecně o Kurdech. V prostředí kontrolovaném AANES jsou takové písně vnímány jako hrozba pro autority, vyvolávající nesouhlas a posilující soupeřící identity.
Tento incident odhaluje propast mezi oficiální rétorikou SDF a její provozní realitou a hluboký rozpor mezi vládou regionu a většinovou arabskou populací. Administrativa formálně následuje ideologii "demokratického konfederalismu", systému teoreticky postaveného na demokracii zdola, který prosazuje Abdullah Öcalan, vůdce Dělnické strany Kurdistánu (PKK) v Turecku. Tento rámec však nikdy nebyl skutečně implementován v oblastech pod kontrolou SDF. Skutečná rozhodovací moc je monopolizována stínovou sítí operativců vycvičených PKK, místně známých jako "kadros" (kádry). Tyto kádry jsou často cizinci (hlavně z Turecka a Iráku), nikoli Syřané. Fungují jako paralelní autorita, která důsledně ignoruje místní civilní rady a vojenské velitele.
V praxi to redukuje partnerství SDF s místními komunitami na pouhou kulisu. V arabských oblastech, jako je Dajr az-Zaur, mají místní vojenské rady a kmenové představitelé tituly, ale mají jen malou nezávislou autoritu. Skutečná kontrola nad bezpečností a příjmy z ropy zůstala v rukou kádrů až donedávna, kdy vláda Ahmada aš-Šaráa převzala kontrolu nad většinou regionu, vedenou členy místních kmenů. Tato vylučující struktura podporovala mezi arabským obyvatelstvem pocit vynuceného ticha spíše než souhlasu. Vládu nepovažovali za partnera v samosprávě, ale za další formu menšinové vlády, která vytváří příležitosti ke korupci a marginalizaci.
Represivní povaha SDF není mimo Sýrii široce známá. Často je tato organizace oslavována za údajné prosazování tolerantního a demokratického modelu vládnutí, alespoň ve srovnání s ostatními v zemi a regionu. Dokonce i domorodec jako já, který zůstává v kontaktu s rodinou a přáteli doma, se o skutečném rozsahu tohoto potlačování dozvěděl až při mé návštěvě. Zásah proti písním a národním symbolům, včetně nové syrské vlajky, je srovnatelný s bývalým režimem Bašára al-Asada.
Když režim před třinácti měsíci padl, byla naděje, že region bude pokojně znovu začleněn do země. Formální, ale křehký průlom nastal 10. března 2025, kdy obě strany podepsaly rámcovou dohodu. Pod silným tlakem Spojených států souhlasil vrchní velitel SDF Mazlúm Abdí s časovým rámcem, který by vedl k plnému začlenění do syrské armády a k rozpuštění kurdské autonomní správy do centrální vlády do konce roku. Text sliboval respekt ke kurdské kultuře a jazyku. Dohoda byla široce oslavována příznivci obou stran v zemi a panovala celonárodní euforie ohledně vytyčení nové cesty pro Sýrii po Bašáru al-Asadovi, založené na občanství a respektu ke kulturní rozmanitosti.
Ale Muhammad Attallah Chlajf z Hasaky brzy zjistil, že to nebude tak snadné. Strávil více než šest měsíců ve věznicích SDF jen za to, že den po dohodě z 10. března veřejně vztyčil tříhvězdičkovou syrskou vlajku. Chlajf vytáhl syrskou vlajku ze svého auta, zvedl ji před davem na ulici a řekl: "Zde začala syrská revoluce v našem městě." O deset dní později po půlnoci přišla policie SDF k jeho domu a zatkla ho. Na policejní stanici mu bylo řečeno: "Vyvěsil jste teroristickou vlajku." Odpověděl: "Tuto stejnou vlajku vztyčil známý syrský kurdský zakladatel Ibrahim Hananu v roce 1946. Není to teroristická vlajka!"
Po tomto setkání byl Chlajf nejprve uvězněn na měsíc v samovazbě ve velmi špatných podmínkách. Celu popsal jako temné místo bez světla ve dne i v noci, s tenkou matrací na zemi, která byla potřísněná krví a lidskými výkaly. Během tohoto měsíce ho navštívil Američan, o kterém si myslel, že je inspektor. Vzpomíná, jak inspektor přes tlumočníka řekl vězeňskému dozorci: "Proč v této cele není žádný ventilátor ani světlo a proč je cela špinavá?" O měsíc později Chlajfa vyvedli z izolace a snažili se ho donutit na videu říct, že je terorista. Místo toho řekl: "Jsme jedna země, Arabové a Kurdové, a děkuji americkým silám, že stojí po našem boku!"
Zatímco Chlajf seděl ve vězení, politické dohody, které by ho mohly ochránit, se rozpadaly. Koncem května se fáze implementace březnové dohody zastavila. Když vedl delegaci do Damašku 31. května, Abdí se odmítl setkat s prezidentem aš-Šarou nebo ministrem zahraničí Asádem aš-Šajbaním a místo toho se rozhodl jednat výhradně s americkým vyslancem Tomem Barrackem. Podle damašských zdrojů obeznámených s jednáními se atmosféra během jednání mezi kurdským vyjednavačem Fozou al-Júsefem a as-Šajbaním ohledně statusu 12 000 kurdských bojovnic stala toxickou. Aš-Šajbaní byl dotázán, co se stane s kurdskými bojovnicemi v případě integrace vojáků SDF jednotlivě, nikoli jako skupiny. Odpověděl, že ženské bojovnice se mohou vrátit k roli matek a manželek. Navíc, po dřívějších náznacích z Damašku ohledně ústavního uznání kurdské kultury a politiky, al-Šajbání reagoval nabídkou pouze malého množství odpolední výuky kurdského jazyka pro děti.
Rozpad byl upevněn chybným odhadem ohledně americké podpory. Barrack tlačil na Kurdy, aby se podrobili syrské vládě, varováním, že americká vojenská ochrana nebude trvat věčně. Když se zeptal, jak přežijí sami, al-Júsef vyštěkl: "To je naše věc, ne vaše." Její odseknutí, které vedlo k odchodu Barracka, odráželo přesvědčení kurdského vedení, že USA ve skutečnosti formalizují dlouhodobou přítomnost, což je vedlo k odmítnutí jeho rady kapitulovat na základě toho, co považovali za falešnou hrozbu stažení.
Mezitím byl Chlajf znovu uvězněn, tentokrát však ve skupinové cele s dalšími 20 vězni, všichni Arabové, na čtyři měsíce. Jedna z jeho vzpomínek je na jiného vězně, který recitoval Korán, a pokaždé, když to dělal, strážci na něj křičeli: "Přestaň s těmi kecy!" Zeptal jsem se Chlajfa, zda bylo zacházení s vězni ve skupinové cele lepší nebo horší než v samovazbě. Jeho odpověď byla: "Rozhodně lepší, abych byl spravedlivý!" Vysvětlil: "Ve skupinové buňce byla kvalita jídla lepší. Jednou nebo dvakrát týdně nám dávali kuře. Jídla bylo dost, ale někdy jsme nesnědli všechno." Řekl, že stráže zajistí, aby všichni jedli a nenechali po sobě jídlo. "Začali nám dovolovat častější návštěvy," dodal. Přesto byla lékařská péče hrozná.
Chlajf nakonec vystoupil před soudcem u Soudu pro terorismus bez právníka. V prvním stání ho generální prokurátor požádal, aby vyprávěl vše ze svého života v letech 2003 až 2025. Když jsem se zeptal proč v roce 2003, vysvětlil, že to pravděpodobně souvisí s násilím, které se odehrálo v roce 2004 mezi Kurdy a Asadovou vládou. V březnu 2004 vypuklo násilí mezi Araby a Kurdy ve městě Kámišlí poté, co střety na fotbalovém zápase přerostly v masové protesty Kurdů proti desetiletí diskriminace ze strany Asadova státu. Bezpečnostní složky pod vedením prezidenta Bašára al-Asada reagovaly ostrou palbou, hromadnými zatýkáním a tvrdým vojenským zásahem v kurdských oblastech. Desítky lidí byly zabity, stovky zadrženy a události se staly určujícím momentem v moderních kurdsko-damašských vztazích.
Při druhém stání o několik dní později byly Chlajfovy položeny stejné otázky a vrátil se do vězení. O týden později byl potřetí předveden před stejného soudce, tentokrát však byl obviněn z připojení k teroristickým vojenským skupinám v roce 2011, přičemž se zmínili o Svobodné syrské armádě, přestože se nikdy nepřipojil. To bylo stejně irelevantní, jak soudce poznamenal: V dubnu 2024 přijala AANES zákon schválený svým zákonodárným orgánem (Demokratickou lidovou radou), který uděluje amnestii za určité trestné činy spáchané před tímto datem, plně odpouští přestupky a snižuje tresty za některé trestné činy. Chlajf byl touto amnestií omilostněn, ale generální prokurátor se proti soudcově argumentu odvolal a udržel ho ve vězení další měsíc.
Chlajf byl nakonec propuštěn po dohodě na přísných podmínkách: zákaz opouštění oblasti AANES bez povolení, neustálé sledování a povinné hlášení jeho pobytu každých 15 dní.
Spolu se syrskou vlajkou byla SDF netolerantní vůči mnoha dalším gestům, která vyjadřovala podporu současné syrské vládě. Basil Ubajd Ahmad, místní aktivista z aš-Šadádí, vysvětlil, že fotografování jakékoli ulice a zveřejňování na sociálních sítích je bez výslovného povolení zakázáno. Řekl, že nechtějí, aby okolní svět viděl, jak vážná je situace pod jejich vládou. Tento vzorec je v Sýrii dobře známý, což je patrné z nedostatku nezávislých novinářů, kteří by z této oblasti volně informovali. Zahraniční novináři často vstupovali do oblasti pod kurdským dohledem.
Bylo také zakázáno veřejně nebo na sociálních sítích zobrazovat obrázky aš-Šaráa nebo syrské vlajky. Použití oficiálního názvu země "Syrská arabská republika" bylo zjevně odmítnuto. Pokud je zmíněno, musí být slovo "arabská" odstraněno. Také bylo zakázáno diskutovat o ekonomických obtížích regionu. Pokud byste byli přistiženi při některém z těchto činů, měli by na vás připravené obvinění z podpory terorismu.
Chlajf zná mladíka ze svého města, Hasana Ad-Džibúriho, který cestoval do Damašku a po návratu čelil odplatě. Během pobytu tam Hasan pořídil fotografie a videa věcí souvisejících se současnou syrskou vládou, jako jsou vlajky, transparenty a oficiální vozidla, a poté je zveřejnil na sociálních sítích. Po návratu byl zatčen a odsouzen na tři roky do vězení na základě obvinění z podpory terorismu.
Toto zpřísnění kontroly se shodovalo s úplným kolapsem důvěry mezi SDF a Damaškem. V červenci se zdálo, že kurdské vedení začalo sázet proti přežití centrální vlády. Abdí bojkotoval plánované kolo jednání s aš-Šajbaním v Paříži dne 24. července. Soukromě řekl důvěrníkům, že vnímá vládu aš-Šaráa jako dočasný "facelift", který byl "použit" k legitimizaci, a že se chce vyhnout tomu, aby jeho hnutí bylo vázáno na režim, o kterém věřil, že nevydrží. SDF začaly hledat alternativní kanály, dokonce doufala v komplexní dohodu s Tureckem zahrnující vůdce PKK Öcalana, aby zajistila práva výměnou za ukončení ozbrojeného boje.
V srpnu se politický rozkol vyhrotil v obvinění z velezrady. Dne 8. srpna SDF předsedala konferenci v Hasace, které se prostřednictvím videohovoru účastnili drúzský vůdce Hikmat al-Hadžari a alávitský šejk Ghazal Ghazal. Damašek tuto spolupráci s menšinami vnímal jako nebezpečný separatistický plán, zuřivě označoval organizátory za zrádce a rušil budoucí jednání ve Francii. Jasným signálem, že hledají alternativní bezpečnostní garanty, SDF znovu aktivovala vztahy s Moskvou; Sipan Hamo, velitel, který dříve vedl jednání s Rusy, se znovu objevil jako spojka na ruské letecké základně Hmejmim, což se shodovalo s ruskou vojenskou hlídkou v Hasace. Ačkoliv později v srpnu Abdí a kurdský vůdce Ilham Ahmad navštívili Damašek, ničeho nedosáhli a Abdí opět odmítl setkání s aš-Šarou.
Tato paranoia ohledně politické příslušnosti vedla k četným nelegálním prohlídkám a zabavením domů, telefonů a aut civilistů, uvedl Basil Ubajd Ahmad. Například pokud někdo z této oblasti cestoval do Damašku nebo jiných částí pod vládou aš-Šary, bezpečnostní složky provedly razii v jeho domě. Pokud by zjistili, že účelem jejich cesty není vzdělání nebo lékařská péče, mohli by je zadržet a případně uvěznit, dokud se situace nevyjasní.
Doktor Ghalíb Muhammad je pediatr z Hasace, který poskytuje lékařskou péči dětem v uprchlickém táboře al-Hawl. Při jedné ze svých návštěv přivezl invalidní vozík pro čtyřletou holčičku, která přišla o obě nohy. Byl zatčen, vyslýchán a odsouzen na pět let za podporu terorismu. Zdroj, který mi tento příběh sdělil, se ptal: "Jaký politický systém ospravedlňuje uvěznění pediatra na pět let za pomoc handicapovanému dítěti jen proto, že toto dítě je dcerou obyvatele al-Hawlu?!"
Kdokoli, kdo má příbuzné, kteří se připojili k přechodné syrské vládě nebo jejím silám, bude čelit častým a náhodným raziím a zadržováním. Nejhorší ze všeho, řekl Ahmad, je neustálý strach, že kdokoli z vašeho každodenního života a společenských kruhů "by mohl být jejich špionem, protože v poslední době výrazně zvýšili počet takových lidí kvůli napětí v našem regionu způsobenému neintegrací SDF do zbytku země". Tato paranoia "zdi mají uši" byla dalším znakem režimu Asada a jeho baasistického protějšku v Iráku za Saddáma Husajna.
Náhodné prohlídky civilních telefonů jsou při bezpečnostních kontrolách velmi běžné. Abú Mazin, řidič veřejné dopravy mezi Dajr az-Zaurem a Hasakou, mi řekl: "Na kontrolním stanovišti u vstupu do města Hasaka policie prohledala muže mezi cestujícími v mém autobuse." Po prohlídce telefonů našli mladého muže, jehož pozadí telefonu zobrazovalo fotografii aš-Šaráa. Vzali telefon, spoutali mladíka a zavolali policejní auto, aby ho odvezlo k vyšetřování.
Další z Abú Mazinových příběhů byl o dvou arabských vojácích SDF, kteří s ním jeli v jeho dodávce. Když se blížili ke kontrolnímu stanovišti a viděli, že kontrolují telefony lidí, "ti dva vojáci okamžitě vymazali své telefony" (což znamená, že si resetovali telefony, aby vymazali všechny zprávy a obsah ze sociálních sítí). Když bezpečnostní pracovníci kontrolního stanoviště zjistili, že telefony byly vymazány, odtáhli dodávku stranou a oba vojáky zatkli. Když Abú Mazin vyjádřil nespokojenost s jejich chováním, zvláště protože oba mladí muži byli vojáci (a byli součástí téže organizace), zatkli ho také a vyslýchali ho čtyři hodiny. Abú Mazin později zjistil, že tito dva vojáci byli odsouzeni na čtyři měsíce do vězení.
Od pádu Asadova režimu Arabové v oblastech kontrolovaných SDF, kterou dříve považovali za lepší alternativu než brutální Asadův režim nebo Islámský stát, změnili svůj postoj. Když viděli sunnitskou arabskou vládu v Damašku, požadovali, aby se dostali pod její kontrolu. SDF, která měla sklony k politickému útlaku už před rokem 2025, na tuto změnu reagovala silně. Za poslední rok počet zatčení prudce vzrostl, stovky civilistů byly zadrženy jen za vyjádření podpory vládě v Damašku.
Chová se SDF ke Kurdům, kteří jim odporují, jinak? Ptal jsem se každého, s kým jsem mluvil. Odpověď je ano; zachází s nimi hůř. Nedostávají lepší zacházení jen proto, že jsou Kurdi. Naopak, SDF očekává od Kurdů větší loajalitu a podporu, protože se považuje za bojující za práva kurdského lidu.
Přesto, navzdory nepřátelství, došlo v září k novému tlaku na integraci. Objevily se návrhy na jmenování Abdího náčelníkem štábu nebo náměstkem ministra obrany a přidělení ministerských postů Kurdům. Diskutovalo se o plánu nasadit kurdské bojovnice do oblastí s alávity, křesťany a drúzy, aby se oslabil islamistický vliv a vyhnuly se konzervativním sunnitským oblastem. Přesto aš-Šaráa zůstával neústupný ohledně politického statusu, nabízel pouze zákon 107 (zákon o místní správě z roku 2011, který umožňoval omezenou decentralizaci prostřednictvím volených rad a zároveň zachoval silnou kontrolu centrální vlády) a odmítal federalismus nebo jakoukoli změnu názvu státu. Aš-Šaráa veřejně kritizoval kurdské "nereálné ambice" a varoval, že severovýchod je otázkou turecké národní bezpečnosti.
Poslední pokus o průlom v jednáních mezi Damaškem a Kurdy se odehrál v říjnu. Damašek navrhl vytvoření Severní divize syrské armády odpovědné za území východně od Eufratu. Zahrnovala by čtyři jednotky, dvě jmenované aš-Šarou a dvě Abdím. Abdi nabídku odmítl a požadoval tři ze čtyř jednotek pro SDF. Mezitím Kurdové pokračovali v kopání zákopů a přípravě na možnost vojenského střetu, údajně s izraelskou podporou.
Dne 13. října zahájila SDF vojenskou ofenzívu v alepské čtvrti Šajk Maksúd, snažila se odříznout služby a obsadit město, než americký zásah zastaví boje. SDF následně předložila novou sadu požadavků, které Damašek označil za "sebevražedné", aby je al-Šaráa přijal, včetně: 30 % kurdského zastoupení ve všech vládních složkách, včetně 28 velvyslanectví; vytvoření tří kurdských guvernorátů (Afrín, Kobani, Kámišlí) s volenými guvernéry; podíl 70 % až 75 % na příjmech z ropy centrální vlády (což znamená významný ponechaný podíl); a kodifikaci kurdských práv a jazyka v prozatímní ústavě.
Dne 17. ledna, ve snaze posunout jednání dál, vydal aš-Šaráa prezidentský dekret potvrzující práva syrských Kurdů. Dekret uznává Kurdy jako nedílnou součást syrského národa, zaručuje kulturní a jazyková práva (včetně používání a výuky kurdštiny), řeší dlouhodobé otázky občanství bezstátních Kurdů a označuje [původně íránský svátek spojený s oslavou jarní rovnodennosti - pozn. KD] Nowruz za státní svátek. Kurdové však tvrdí, že trvalá ochrana vyžaduje ústavní záruky, nikoli spoléhat pouze na exekutivní dekrety.
Lednová ofenzíva do oblastí pod kontrolou SDF v roce 2026 je výsledkem neúspěchu těchto jednání. Pro mnoho západních lidí je soucit se SDF přirozený, vzhledem k jejich sekulární ideologii, plné účasti žen a úspěšné historii v boji proti Islámskému státu. Tato sympatie však často přehlíží rigiditu postoje SDF i přijetí metod Asadova režimu při jednání s odpůrci.
Devět měsíců dělilo mou poslední návštěvu AANES v březnu 2025 a mou současnou návštěvu. Jedna věc mi byla jasná ještě před nedávnými střety: atmosféra v regionu byla dusná, vztahy mezi SDF a lidmi pod jejich vládou byly plné netrpělivosti, nedůvěry a strachu. Arabská většina v regionu byla stále netrpělivější, že aš-Šaráa a Abdí nedokončili integrační dohodu. Kurdské vedení si toho bylo vědomo a obávalo se, že většina obyvatel regionu, zejména Arabové, by se proti nim mohla vzbouřit.
Jejich obavy se v neděli potvrdily. Po získání zelené od Damašku kmeny po celé východní Sýrii o víkendu povstaly v oblastech, kde vládní síly ještě nebyly nasazeny. Zpočátku bylo revolučním frakcím, které přispěly k pádu Asada, jako HTS a další skupiny později začleněné do nové syrské armády, zabráněno v přechodu řeky, především aby se vyhnuly přímému střetu se SDF. Když jednání zkolabovala, bojovali proti SDF kmenoví bojovníci, přičemž oficiální syrské vládní síly dorazily až později, aby upevnily kontrolu. Byli dychtiví zbavit se toho, co vnímali jako okupační sílu, navzdory obavám, že vláda nemusí vstoupit do jejich oblastí a že by mohli zůstat přečísleni SDF. V době finalizace tohoto článku už většina regionu není pod kontrolou SDF. SDF přišla o mnoho svých arabských složek, když se rozhodly přeběhnout. Například frakce Sanadid v úterý formálně změnila stranu. Síly Sanadid, arabská kmenová milice složená převážně z kmene Šammar na severovýchodě Sýrie, bývaly úzce spojeny s kurdsky vedenou SDF.
Svědectví a incidenty, na které jsem narazil nebo o kterých jsem slyšel, jsou v ostrém rozporu s demokratickým obrazem, který o sobě prezentují Syrské demokratické síly. Potlačování základních svobod, jako je svoboda slova, svoboda pohybu, politických symbolů a dokonce i humanitárního úsilí, spolu se svévolným zatýkáním, kolektivním trestáním a zneužíváním obvinění z "terorismu", odráží právě ty autoritářské praktiky, proti nimž Syřané protestovali v roce 2011. Místo aby SDF nabízely pluralitní nebo na právech založenou alternativu, jejich kroky zvýšily strach, autocenzuru a sociální rozdělení, zejména mezi arabskými komunitami, a zároveň poškodily důvěru a legitimitu během klíčové fáze poválečného přechodu v Sýrii.
Jak vláda al-Šaráa získává kontrolu nad východními a severovýchodními částmi Sýrie, bude rozumné, když se poučí z chyb SDF a Asadova režimu před ní, napraví sociální vazby a omezí odvetné akce. Skutečná a stabilní integrace se zbytkem země bude vyžadovat odpovědnost, respekt k občanským svobodám a jasné odklonění od logiky autoritářské kontroly, která zemi hluboce poznamenala.
Zdroj v angličtině: ZDE
