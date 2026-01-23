Trump žaluje banku JPMorgan Chase a Jamieho Dimona o nejméně 5 miliard dolarů
23. 1. 2026
Trump tvrdí, že JPMorgan mu přestal poskytovat bankovní služby v důsledku nepokojů na Kapitolu 6. ledna
Donald Trump zažaloval banku JPMorgan Chase a jejího generálního ředitele Jamieho Dimona o nejméně 5 miliard dolarů poté, co obvinil tuto největší americkou banku z „diksriminace“.
Americký prezident tvrdí, že banka JPMorgan mu přestala poskytovat bankovní služby po nepokojích v Kapitolu 6. ledna 2021. Na začátku tohoto měsíce prohlásil, že ho banka „nesprávně a nevhodně“ diskriminovala.
Žalobu podal v Miami Alejandro Brito, Trumpův osobní právník se sídlem v Miami, který se také podílel na Trumpově soudním sporu proti mediálním společnostem, jako jsou ABC News a BBC, za pomluvu.
„I když litujeme, že nás prezident Trump zažaloval, domníváme se, že žaloba je neopodstatněná,“ uvedla JPMorgan ve svém prohlášení. „Respektujeme právo prezidenta žalovat nás a naše právo bránit se – k tomu slouží soudy.“
Banka „nezavírá účty z politických nebo náboženských důvodů“, dodal mluvčí. „Účty zavíráme, protože představují právní nebo regulační riziko pro společnost. Litujeme, že to musíme dělat, ale často nás k tomu vedou předpisy a regulační očekávání.“
Akcie JPMorgan mírně poklesly poté, co byla žaloba poprvé oznámena. V pozdních odpoledních hodinách se v New Yorku obchodovaly s nárůstem o 0,9 %.
Ve čtvrteční žalobě Trumpovi právníci tvrdili, že JPMorgan zařadil Trumpa, Trump Organization a její přidružené subjekty spolu s členy Trumpovy rodiny na černou listinu.
JPMorgan „neposkytl žalobcům žádnou možnost odvolání, nápravu ani alternativu – jeho rozhodnutí bylo konečné a jednoznačné“, tvrdí žaloba a uvádí, že Trump a ostatní žalobci jsou „přesvědčeni, že jednostranné rozhodnutí JPMC bylo výsledkem politických a sociálních motivů a nepodložených „levicových“ přesvědčení JPMC, že se musí distancovat od prezidenta Trumpa a jeho konzervativních politických názorů“.
Minulý víkend Trump oznámil na sociálních médiích, že podá žalobu na JPMorgan, a obvinil banku, že po povstání 6. ledna zrušila jeho účty. Trump uvedl, že několik bank, včetně JPMorgan a Bank of America, po nepokojích odmítlo jeho vklady, obě banky však tato obvinění popřely.
Příspěvek se zdál být inspirován zprávou Wall Street Journal, že Trump loni nabídl Dimonovi funkci předsedy Federálního rezervního systému. Trump obvinění popřel a uvedl, že bude banku žalovat.
V reakci na sobotní příspěvek na sociálních médiích JPMorgan v prohlášení uvedl: „Souhlasíme s tím, že žádný účet by neměl být nikdy uzavřen z důvodu politických nebo náboženských přesvědčení.“
„Oceňujeme, že se tato administrativa rozhodla řešit politické debanking, a podporujeme tyto snahy,“ uvádí se v prohlášení.
Dimon se na začátku tohoto měsíce zastal předsedy Fedu Jeromea Powella poté, co vyšlo najevo, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti proti němu zahájilo trestní vyšetřování.
Generální ředitel JPMorgan uvedl, že má „obrovský respekt k Jayi Powellovi jako člověku“, i když nesouhlasí s některými rozhodnutími Fedu. „Cokoli, co narušuje [nezávislost Fedu], není dobrý nápad,“ řekl a varoval, že to může vést ke zvýšení inflace a úrokových sazeb.
Trump rychle reagoval a řekl, že Dimon se mýlí a že „to, co dělám, je v pořádku“. „Měli bychom mít nižší sazby,“ řekl Trump minulý týden. „Jamie Dimon pravděpodobně chce vyšší sazby, možná tak vydělá více peněz.“
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu tento týden Dimon zvláště kritizoval Trumpův návrh omezit úrokové sazby kreditních karet na 10 % pro první rok a označil tento nápad za potenciální „ekonomickou katastrofu“.
Také naznačil, že USA se pod Trumpovým vedením staly méně spolehlivými. „Kdybyste se mě zeptali, zda se Amerika stala nespolehlivou, odpověděl bych, že ne,“ řekl Dimon na jedné akci. „Prostě jste měli naprostou důvěru a teď je to méně spolehlivé.“
Trump je jednou z několika prominentních pravicových osobností, které si stěžují, že byly kvůli svým politickým postojům „vyloučeny z bankovních služeb“ předními finančními institucemi.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse