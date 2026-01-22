Robert Reich: Vážně, co můžeme dělat proti fašistovi, který nyní terorizuje Ameriku?
22. 1. 2026
Nacházíme se v mnohem nebezpečnější a násilnější fázi Trumpova režimu. Co bychom měli udělat, abychom to zastavili?
Agenti ICE unesli pětileté dítě, aby ho použili jako „návnadu“ k zatčení jeho rodičů. Dítě a jeho otec jsou nyní v detenčním centru v Texasu, ale nikdo neví, kde přesně se nacházejí. Byli v Americe legálně.
Toto je jen nejnovější krutý skandál, o kterém jsem slyšel. To vše se děje naším jménem – Spojených států amerických – s naší autoritou, našimi daňovými dolary a, jak se zdá, s naším souhlasem.
Nedávno jsem se mnoha z vás zeptal, co považujete za nejdůležitější strategii k zastavení Trumpova teroru. Nabídl jsem několik alternativ na základě toho, co jsem slyšel od významných osobností a organizací v odporu, spolu s několika skeptickými reakcemi na každou z nich.
Tolik z vás odpovědělo a chce o tom dále diskutovat, že dnes zveřejňuji revidovanou verzi svého dotazu – včetně tří nejlepších alternativ, upravených tak, aby odrážely mnoho odpovědí, které mi byly zaslány.
Seznam není zdaleka vyčerpávající, takže neváhejte a v komentářích nabídněte další nápady. (Své preference prosím sdělte také v níže uvedené anketě.)
1. Zaměřit se na několik republikánských senátorů a členů Sněmovny reprezentantů, aby změnili stranu a tím dali demokratům většinu v alespoň jedné komoře Kongresu.
Několik lidí, které jsem kontaktoval, uvedlo, že nejdůležitější věcí, kterou nyní můžeme udělat, je zaměřit se na několik republikánských senátorů a zástupců, aby změnili stranu nebo se stali nezávislými, kteří budou spolupracovat s demokraty – a tím dali demokratům většinu v alespoň jedné komoře. To Trumpa zastaví nebo alespoň zpomalí.
Republikáni mají v obou komorách velmi těsnou většinu, ale dokud jsou v většině, je velmi obtížné Trumpa zastavit. Někteří republikáni však zastupují fialové okresy a státy a snaží se udržet si podporu svých republikánských příznivců. Také bojují se svým svědomím, zda mají i nadále podporovat Trumpův autoritářský fašismus. Říká se mi, že jsou „získatelní“.
Vzpomínám si, jak se v roce 2001 republikánský senátor Jim Jeffords z Vermontu stal nezávislým a spojil se s demokraty, čímž demokratům zajistil kontrolu nad Senátem. Jeffords byl zásadový muž, který dospěl k názoru, že George W. Bush a Dick Cheney ničí Republikánskou stranu. Trump je mnohem horší než Bush a Cheney.
Skeptici mi říkají, že to nebude fungovat, protože síly, které drží republikánské senátory a zástupce na jejich místech, jsou mnohem silnější než v roce 2001.
2. Uspořádat největší demonstraci proti Trumpovi v americké historii s cílem přilákat alespoň 10 milionů lidí do ulic a uspořádat celostátní stávku.
Někteří lidé, se kterými jsem mluvil, věří, že dvě demonstrace No Kings v loňském roce vyvolaly silnou vlnu solidarity a že třetí, mnohem větší, by otřásla Republikánskou stranou a Trumpem v samých základech. Citují také výzkum, který ukazuje, že když 3,5 % populace vyjde do ulic, i ty nejtvrdší režimy se začínají hroutit.
Doporučují také, aby byla taková demonstrace spojena s generální stávkou, trvající možná několik dní nebo týden, během níž nikdo nepůjde do práce (v případě potřeby se nahlásí jako nemocní) a nikdo nic nekoupí (zásoby si nakoupí předem).
Demonstrace a generální stávka by měly odhalit hloubku a šíři odporu proti Trumpovi. (Několik lidí a skupin v odporu míří na 1. květen.)
Skeptici tvrdí, že obrovská demonstrace pouze přiměje Trumpa, aby se ještě více zatvrdil a vyslal ještě více agentů ICE a pohraniční stráže do míst, kde se konají největší demonstrace, v naději, že vyprovokuje násilí, které by mohl použít k ospravedlnění ještě většího útlaku. A generální stávka by nejvíce poškodila pracovníky, kteří se jí účastní, kterým by byly odečteny dny nemocenské nebo by mohli přijít o práci.
3. Nechat Trumpa zajít tak daleko, že Američané budou tak znechuceni, že ho v polovině volebního období drtivou většinou odmítnou – což povede k převzetí obou komor Kongresu demokraty s velkým náskokem, což výrazně omezí jeho možnosti po lednu 2027.
Ostatní, s nimiž jsem mluvil, mi říkají, že v příštím roce nelze a nemělo by se dělat nic jiného než organizovat a mobilizovat síly pro listopadové volby do Kongresu. Říkají, že bychom se měli snažit o drtivou porážku Trumpových republikánů – tak velkou, aby od té chvíle omezila každý Trumpův krok.
Skeptici mi říkají, že pokud Trump vycítí obrovskou vlnu volebních hlasů proti republikánům v Kongresu, nedovolí, aby se v listopadu konaly svobodné a spravedlivé volby. Říkají také, že pokud se do té doby nepodniknou kroky k zastavení Trumpa, bude Americe způsobena nevratná škoda, takže do ledna 2027 bude naše demokracie v troskách.
