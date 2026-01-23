Nigérie: Policie přiznala hromadné únosy věřících v Kaduně
23. 1. 2026
Den poté, co policie popřela zprávy o únosu věřících ze tří kostelů v komunitě Kurmin Wali, místní samospráva Kajuru ve státě Kaduna, změnila svůj postoj a přiznala, že útok "skutečně nastal" a mnoho lidí bylo uneseno.
Policie incident přiznala v úterním večerním prohlášení, které vydal její mluvčí Benjamin Hundeyin. To následovalo po veřejném popření původního postoje policie.
PREMIUM TIMES uvedly, že teroristé, volně označovaní jako "bandité", vtrhli do oblasti v neděli 18. ledna a unesli přes 160 věřících.
Křesťanská asociace Nigérie (CAN) uvedla, že bylo původně uneseno 172 lidí, ale devět uprchlo a zbytek byl odveden do nedalekého lesa.
V úterním prohlášení organizace Křesťanská solidarita po celém světě Nigérie (CSW-N) vysvětlila, že teroristé útok zinscenovali během probíhajících bohoslužeb.
Prohlášení podepsané mluvčím Reubenem Buharim uvedlo mezi dotčenými církvemi Evangelickou církev Winning All (ECWA), Albarka Cherubim a Serafim 1 a Haske Cherubim a Serafim 2.
Jak vláda státu Kaduna, tak policie s CAN nesouhlasily a vyzvaly organizaci, aby předložila důkazy o únosu.
V pondělí po bezpečnostní schůzce se státními orgány označil policejní komisař v Kaduně Muhammad Rabiu incident za "nepravdu, kterou šíří podnikatelé s konfliktem, kteří chtějí způsobit chaos ve státě Kaduna".
Také předseda místní samosprávy v Kajuru, Dauda Madaki, útok popřel s odkazem na místní úřady.
V úterním večerním prohlášení policie uvedla, že jejich nový postoj k incidentu následoval po ověření operačními jednotkami a zpravodajskými zdroji.
Policie uvedla, že probíhají snahy o "bezpečnou" záchranu obětí a obnovení normálního stavu v oblasti.
Policie uvedla, že incident vyvolal rozšířený strach a úzkost, což vedlo guvernéra státu Kaduna, Ubu Saniho, k svolání zasedání Rady státní bezpečnosti v sídle vlády v Kaduně.
Během schůzky někteří jednotlivci z dotčené místní samosprávy údajně zpochybnili dřívější zprávy o únosu a označili je za nepravdivé, což podle policie vyvolalo nejistotu a vyžadovalo další ověření.
Podle prohlášení byl únos policií dříve potvrzen, ale protichůdné verze vedly bezpečnostní složky k opatrnosti před zveřejněním "jednoznačných" veřejných prohlášení.
Policie vysvětlila, že komentáře policejního komisaře v Kaduně měly za cíl zabránit "zbytečné panice" během probíhajícího vyšetřování.
Policie dodala, že tato prohlášení nebyla popřením, ale reakcí do potvrzení podrobností, jako jsou identity a počet dotčených.
Podle prohlášení generální inspektor policie (IGP) Kayode Egbetokun nařídil nasazení dalších operačních a zpravodajských prostředků do oblasti.
Policie uvedla, že reakce zahrnuje nasazení taktických jednotek, zesílené hlídky a cílené pátrací a záchranné operace.
Policie vyzvala veřejnost a média, aby se spoléhali na oficiální komunikaci a ověřené informace, a varovala, že senzacechtivé zpravodajství by mohlo "ohrozit probíhající operace nebo zvýšit veřejnou úzkost".
Zdroj v angličtině: ZDE
