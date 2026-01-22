Svět, který se odvrátil od Kurdů
22. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Po téměř deset let byly kurdské síly v Sýrii – YPG a YPJ, později sdružené pod hlavičkou Syrských demokratických sil (SDF) – nepostradatelnou pozemní silou v boji proti Islámskému státu. Zatímco západní vlády dodávaly leteckou podporu, zpravodajství a vzletná prohlášení, byli to kurdští bojovníci a bojovnice, kdo dobývali a drželi území, ulici po ulici, vesnici po vesnici. Kobaní se na podzim 2014 stalo morálním mezníkem války: malé, zničené město, kde místní obránci s podporou amerického letectva zastavili postup samozvaného chalífátu.
Cena byla obrovská. Tisíce kurdských bojovníků padly. Na oplátku Kurdové nežádali vlastní stát, pouze bezpečnost a míru samosprávy v rozvrácené Sýrii. Uprostřed války vybudovali něco křehkého a výjimečného: systém místní správy v Rožavě, který kladl důraz na etnické soužití, sekulární právo a – v regionu nejradikálněji – rovnost žen a mužů. Ženy tvořily zhruba čtyřicet procent SDF, velely jednotkám, řídily místní rady a ztělesňovaly tichou společenskou revoluci na Blízkém východě.
Současně na sebe Kurdové vzali břemeno, které zbytek světa odmítl nést. Po územní porážce ISIS v roce 2019 se ocitli v roli strážců přibližně 12 000 zocelených džihádistických bojovníků a desítek tisíc jejich rodinných příslušníků – mnohých cizinců z Evropy. Tábory jako al-Húl se staly odkladištěm nevyřešených důsledků západní nečinnosti. Kurdské úřady po léta vyzývaly státy, aby si své občany převzaly zpět. Téměř žádný to neudělal. Některé evropské vlády dokonce odebraly občanství, a odpovědnost tak přenesly na neuznanou správu v válečné zóně.
Tento provizorní systém se nyní hroutí. Syrská občanská válka vstupuje do další fáze a kurdská autonomie je pod tlakem Damašku, Ankary a jejich regionálních patronů demontována. Nové vedení v Damašku – zčásti složené z islamistických frakcí dříve napojených na al-Káidu – znovu přebírá kontrolu nad územím, ropnými poli, přehradami a hraničními přechody, které dosud spravovali Kurdové. Turecko, jež dlouhodobě považuje kurdskou samosprávu v Sýrii za existenční hrozbu, je připraveno zasáhnout ze severu. Spojené státy i Evropa, které prohlásily Islámský stát za poražený, mezitím tiše ustupují.
Důsledky jsou okamžité a znepokojivé. Kurdské síly, čelící existenčnímu ohrožení vlastních měst, už nedokážou střežit věznice a detenční tábory s džihádisty. Útěky, propouštění i chaotické přesuny už probíhají. Muži, kteří se znovu ztrácejí ve stínu, nejsou napravení extremisté, ale veteráni jedné z nejbrutálnějších povstaleckých kampaní posledních let. Mezi nimi jsou i Evropané – podle pasu občané, podle přesvědčení džihádisté. Odmítání řešit tento problém včas jej neodstranilo, pouze jej odsunulo do nebezpečnějšího okamžiku.
Je v tom hořká ironie. Tytéž vlády, které dříve oslavovaly kurdskou odvahu, dnes podávají ruku novému syrskému režimu ve jménu „stability“. Slibují se prostředky na obnovu, plánují se diplomatické návštěvy, diskutují se návraty uprchlíků. V této diplomatické choreografii se kurdské životy mění v postradatelné detaily. Minulá služba je uznána v pamětních projevech, nikoli v politice.
Pro samotné Kurdy je pocit zrady fyzicky hmatatelný. Bojovali nejen za vlastní přežití, ale – jak jim bylo opakovaně řečeno – za globální bezpečnost a lidské hodnoty. Dnes sledují videa zajatců popravovaných bez soudu, žen-vojákyň zastřelených u silnic, města jako Kobaní znovu čelící obklíčení. Poselství světa je jednoznačné: vaše užitečnost vypršela. Před několika lety mi pomohl jeden Kurd, když jsem se ztratil v Istanbulu a můj telefon měl vybitou baterii, takže jsem nemohl použít GPS. Po krátkém rozhovoru jsme se pustili do kurdské otázky a on řekl: „My, Kurdové, jsme jako pouliční lampa: v noci, když všichni potřebují světlo, jsme užiteční a nepostradatelní. Ale jakmile svítá a nebezpečí pomine, jsme první, koho zhasnou.“
Toto opuštění není jen morálním selháním, ale i strategickou chybou. Porážka ISIS nebyla pouze vojenskou událostí, nýbrž křehkým politickým výsledkem závislým na správě, spravedlnosti a paměti. Odhozením aktérů, kteří tuto porážku umožnili, podkopává mezinárodní společenství vlastní bezpečnost. Terorismus – stejně jako dějiny – se rád vrací tam, kde byla odpovědnost obejita.
Kurdská otázka bývá označována za nejdéle trvající nespravedlnost Blízkého východu. To, co se dnes děje na severu Sýrie, k tomu přidává ostřejší obžalobu: je to také jeden z nejvytrvalejších aktů morální sebeklamu Západu. Mluvíme jazykem hodnot, ale jednáme logikou pohodlí. Kurdové se tuto lekci naučili opakovaně – a za strašlivou cenu.
