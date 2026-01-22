Channel 4 News: Zmatek nad Trumpem v Davosu
22. 1. 2026
čas čtení 11 minut
Lidé to vnímají jako moment šílenství Donalda Trumpa. A pochybují, zda jeho bezpečnostní záruky, které jsou pro Ukrajinu klíčové, mají vůbec nějaký význam.
Postavte se Trumpovi a Putinovi, nebo zůstanete pozadu. Otevřený vzkaz ukrajinského prezidenta evropským lídrům byla jak ostrou kritikou, tak výzvou k boji od muže, jehož národ je na kolenou, ale po téměř čtyřech letech ruské války stále bojuje. Ukrajina byla několik dní na summitu ve Švýcarsku odsunuta na vedlejší kolej, Davos ovládly požadavky Donalda Trumpa ohledně Grónska, ale to už je minulost, jak informuje náš politický korespondent Paul McNamara:
"Prosím přivítejte předsedu Rady míru, prezidenta Spojených států amerických, Donalda J. Trumpa."
Reportér: Přivítání bylo nevýrazné a na tomto summitu světových lídrů byla účast na pódiu neuspokojivá. Rada míru prezidenta Trumpa zajistila okázalost a slavnost, ale nebyla hlavní atrakcí. Ukrajinský prezident se ve čtvrtek odpoledne setkal s Donaldem Trumpem v Davosu za zavřenými dveřmi, bez kamer a tentokrát také bez ohňostroje.
Trump: Setkání s prezidentem Zelenským bylo dobré. Uvidíme, jak to dopadne.
Děkuji, pane prezidente, jaké bude vaše poselství prezidentu Putinovi?
Trump: Válka musí skončit.
Máte dohodu?
Reportér: Dnes byl na řadě prezident Zelenskyj, aby promluvil na Světovém ekonomickém fóru.
Zelenskyj: Děkuji vám mnohokrát.
Reportér: Jeho poselství však nebylo určeno Americe, ale evropským lídrům v projevu, který se zdál být ozvěnou rétoriky prezidenta Trumpa.
Zelenskyj: Bez USA nefungují žádné bezpečnostní záruky. Ale co samotné příměří? Kdo může pomoci k jeho dosažení? Evropa ráda diskutuje o budoucnosti, ale vyhýbá se přijímání opatření dnes, opatření, která určují, jakou budoucnost budeme mít. To je ten problém. Proč prezident Trump dokáže zastavit tankery ze stínové flotily a zabavit ropu, ale Evropa to nedokáže?
Reportér: Zelenskyj oznámil, že během následujících dvou dnů budou představitelé USA, Ukrajiny a Ruska jednat v rámci trojstranných rozhovorů ve Spojených arabských emirátech. Problém, který je třeba vyřešit, je podle něj území na východě Ukrajiny, které si Rusko nárokuje.
Věříte, že díky tomu, co se děje tady v Davosu, je mír na Ukrajině o krok blíž?
Bill Browder: Řekl bych, že je to právě naopak. Na Vladimira Putina je třeba vyvíjet tlak, aby upustil od své agresivní války. On ale žádný tlak necítí. Jeho přijetí do společnosti naopak tlak jen snižuje.
Trump: Jsou tu dva tvrdí muži.
Reportér: Je tu ale ještě jeden tvrdý chlapík, kterého by Putin rád měl po svém boku. Ruský prezident byl pozván, aby se připojil k Trumpově Radě míru, orgánu, ke kterému se nepřipojil žádný člen G7 ani žádný lídr EU kromě jednoho z Putinových mála evropských spojenců, maďarského Viktora Orbána.
Trump: Budeme mít mír ve světě. A to by bylo pro nás všechny skvělé dědictví. Všichni v této místnosti jste hvězdy, jinak byste tu nebyli.
Reportér: Tyto hvězdy pak byly seznámeny s jeho vizí pro Gazu, kterou představil prezidentův zeť, doplněnou prezentací.
Jared Kushner: Z soukromého sektoru budou úžasné investiční příležitosti. Vím, že je trochu riskantní investovat na takovém místě, ale potřebujeme, abyste přišli, věřili, investovali do lidí, snažili se být součástí toho všeho a pak vznikne nová Gaza. Mohla by to být naděje, mohla by to být destinace, mohla by mít spoustu průmyslu.
Reportér: Podle prezidentova zetě by většina stavebních prací mohla být dokončena do tří let. Dnes se v Gaze konají pohřby některých z 11 Palestinců, včetně tří novinářů a dvou dětí, kteří byli ve středu zabiti při izraelských útocích. Podle zdravotnických úředníků byli dnes při ostřelování tanky v Gaze zabiti další čtyři lidé. Takto vypadá tříměsíční příměří.
Trump: Víte, je to skvělá lokalita. To vše začíná tím, že jsem v jádru realitní makléř. A vše záleží na lokalitě. Bude to skvělé. Lidé, kteří žijí v takových chudých podmínkách, budou žít tak dobře.
Reportér: Mírová rada prezidenta Trumpa. Bude se na ní aktivně podílet Velká Británie? Budeme signatáři? A měl by se Vladimír Putin stát jejím členem?
Britská ministryně zahraničí: Podporujeme 20bodový plán míru v Gaze. Chceme být součástí druhé fáze tohoto mírového procesu a hrát v ní svou roli. Dnes nebudeme jedním z signatářů. Jedná se o právní smlouvu, která vyvolává ústavní otázky. Máme vážné obavy ohledně prezidenta Putina, který neprojevil žádný zájem o mír, a potřebujeme, aby prokázal odhodlání k míru na Ukrajině.
Reportér: Takže se prezident Trump mýlil? Že nabízí Putinovi olivovou ratolest, aby byl tohoto součástí?
Britská ministryně zahraničí: . Myslím, že nyní chceme vidět tlak na Putina, aby dosáhl dohody o míru na Ukrajině.
Reportér: Pro mnohé existuje další sporný bod, a tím je Grónsko. Přes noc byla ukojena touha prezidenta Trumpa po území mezi Severní Amerikou a Ruskem. Podrobnosti o tom, co bylo dohodnuto, jsou stále nejasné. Grónsko má podle svých slov jasně stanovené hranice.
Jens_Frederik Nielsen, grónský premiér: Jsme připraveni diskutovat o mnoha věcech a jsme připraveni vyjednávat o lepším partnerství a tak dále. Ale suverenita je pro nás nepřekročitelná hranice.
Reportér: Myslíte si, že se připojí další členové EU?
Europoslanec Brando Benifei, člen delegace Evropského parlamentu pro jednání s USA: Myslím, že v současné době panuje určitá neochota, protože stále není jasné, co to znamená pro ostatní mezinárodní organizace, protože vidíme, že USA opouštějí nebo dokonce rozebírají mezinárodní organizace a vypadá to jako jakási soukromá OSN Trumpa. Na stole jsou i další otázky. Co se stane s diskusí o Grónsku, s hrozbami, které byly vysloveny, a možná existuje řešení, ale stále to nevíme. Taková je podle mě současná nálada.
Reportér: A chcete tato řešení, než se připojí další členské státy EU?
Určitě.
Reportér: Tento summit měl potenciál globálního významu, potenciál přinést změny a výsledky. Mnozí dnes večer odcházejí s otázkou, zda nepřinesl jen diplomatické bolesti hlavy. Nepochybně panuje frustrace a rozladění z toho, že vášně jednoho prezidenta do značné míry určovaly dění zde v posledních několika dnech. Ale abychom byli spravedliví k prezidentu Trumpovi, nyní existuje precedens, že když vyvolá rozruch, ostatní národy ho berou na vědomí a přijímají opatření. Viděli jsme to loni, když řekl, že země NATO nevynakládají dostatek prostředků. Najednou se celá řada zemí NATO, včetně Velké Británie, zavázala k vyšším výdajům na obranu. Nyní v Grónsku nevíme, co udělali, ale Švédsko již oznámilo, že chce hrát aktivnější roli v policejní činnosti v arktické oblasti. Britský ministr obrany John Healey řekl, že posílení bezpečnosti v arktické oblasti a na dalekém severu je něco, v čem bude Británie hrát vedoucí roli prostřednictvím NATO. Došlo tedy k akci, ale také k určitým škodám. Právě teď probíhá setkání lídrů EU. A vysoký představitel EU dnes večer pro Channel 4 News uvedl, že jsme udělali, co bylo třeba, abychom stabilizovali vztahy s Trumpem, ale situace zůstává nestabilní. Nakonec to tak zůstane. Mnozí odcházejí s jednou myšlenkou, kterou vyjádřil jeden muž. Ten muž řekl, že všichni obrátili pozornost na Grónsko. Je jasné, že většina těchto lídrů prostě neví, co s tím dělat, nevěděli, co dělat s Trumpem.
Konference v Davosu se možná chýlí ke konci. Válka na Ukrajině však v tuto chvíli ne.
Moderátorka: Děkuji ti, Paule. Jak Paul říká, navzdory rozhovorům o mírových jednáních v Davosu Rusko dnes odpoledne pokračovalo v útocích na Ukrajinu, při nichž bylo zraněno 19 lidí, včetně pěti dětí, při útocích na centrální města Dněpr a Krivyj Rig. Zatímco v hlavním městě zůstává 3 000 bytových domů bez topení při teplotách pod bodem mrazu, záchranáři se snaží opravit škody způsobené opakovanými útoky Ruska na energetickou infrastrukturu. V Davosu je elektřiny dostatek, ale v Kyjevě je jí nedostatek, jak informuje naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum.
Jak krásně vypadá sníh v Davosu. Na Ukrajině už tolik ne. Zejména v elektrárně, která byla několikrát poškozena ruskými leteckými útoky. Údržbáři vědí, že na nich závisí životy lidí. Pokud se jim nepodaří elektrárnu opravit, Ukrajinci mohou v této mrazivé a kruté zimní válce umřít zimou.
"Tyto útoky způsobují opakovaně velké škody. Jakmile něco opravíme, útoky začnou znovu."
Někdy je jediným způsobem, jak se v Kyjevě zahřát, tanec. Jednou za čas je to zábava, ale ne každou noc. A i když je vzdor formou obrany proti ruským pokusům zničit jejich morálku, Ukrajinci už mají dost toho, že musí být odolní. Stále více lidí využívá bezpečné útočiště, kde je k dispozici topení, teplé jídlo a elektřina pro nabíjení zařízení. To je nezbytné, protože noční útoky raketami a drony znamenají, že lidé s dětmi nemohou vařit ani spát.
"Naše budova má elektrické topení. Je tam extrémní zima, 5 až 7 stupňů Celsia, a žít tak s malým dítětem není normální. Výtahy nefungují a protože jsem těhotná, je pro mě opravdu těžké chodit do 10. patra."
V Brovarech, kousek od Kyjeva, je teplo zajištěno v nepoužívaných železničních vagónech. Slouží také jako učebny. 600 000 obyvatel hlavního města odešlo za poslední dva týdny, protože to nedokážou zvládnout.
"Rusové zničili kritickou infrastrukturu, náš systém vytápění. a jak se na to můžeme lépe připravit. Vše nyní závisí na protiraketovém systému, na našich obranných vzdušných silách."
Každou noc přicházejí další útoky, ale ukrajinská protivzdušná obrana je vyčerpaná a Američané již nedodávají náhradní rakety pro systém Patriot, který je nejúčinnější. Dnes při útoku dronů na centrální ukrajinské město Dněpr bylo zraněno 7 lidí, těsně předtím, než vyjednavač prezidenta Trumpa Steve Witkoff přistál v Moskvě již posedmé. Ukrajinu zatím nenavštívil.
Říká, že neviděl lidi, včetně dětí, jak spí v metru, protože jinde je příliš zima a nebezpečí. Ani nemluvil s Ukrajinci, kteří každý večer šplhají po 10 schodech v temném bytovém domě a přemýšlejí, jestli dnes v noci zasáhne jejich domov.
455
Diskuse