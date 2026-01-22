Americký soud povolil ICE zatýkat pokojné demonstranty v Minnesotě a útočit na ně pepřovým sprejem
22. 1. 2026
Vítězství pro Trumpovu administrativu: odvolací soud dočasně zrušil soudní příkaz, protože JD Vance se chystá navštívit tento stát.
Odvolací soud dočasně zrušil omezení federálního soudce v Minnesotě, které bránilo agentům ICE používat pepřový sprej a zatýkat pokojné demonstranty.
Vítězství pro Trumpovu administrativu, osmý americký odvolací soud ve středu vyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti o administrativní odklad předběžného soudního příkazu vydaného minulý pátek soudkyní Katherine Menendezovou.
Předběžný soudní příkaz Menendezové by agentům ICE zakázal odvetné akce proti pokojným demonstrantům, zatýkání nebo zadržování osob účastnících se pokojných protestů, používání pepřového spreje nebo podobných neletálních zbraní a prostředků k rozhánění davu, jakož i zastavování nebo zadržování řidičů bez rozumného důvodu.
Když Menendezová uložila tato omezení, rozhodla, že jednání federálních imigračních agentů mělo „odrazující účinek“ na práva demonstrantů vyplývající z prvního dodatku.
Po předběžném soudním příkazu Menendezové z minulého týdne ministerstvo vnitřní bezpečnosti obhájilo taktiku ICE. Mluvčí Tricia McLaughlin řekla: „DHS přijímá přiměřená a ústavní opatření k dodržování právního řádu a ochraně našich úředníků a veřejnosti před nebezpečnými výtržníky.“
Nejnovější rozhodnutí odvolacího soudu osmého okruhu přichází v době, kdy se viceprezident JD Vance chystá ve čtvrtek navštívit Minneapolis. Podle Bílého domu bude Vance „pořádat kulatý stůl s místními vůdci a členy komunity a pronese projev zaměřený na obnovení zákona a pořádku v Minneapolis“.
Činnost ICE v Minnesotě vyvolala v posledních týdnech rostoucí kritiku, která se ještě zintenzivnila po zabití Renee Good, 37leté ženy a matky tří dětí, federálním agentem. Její smrt vyvolala rozsáhlé protesty v celém státě i v celé zemi. V reakci na to DHS podpořilo postup ICE a tvrdilo, že agenti jednali v souladu se zákonem a použili sílu pouze v sebeobraně, když vnímali hrozbu.
Státní představitelé však tuto charakteristiku odmítají. Guvernér státu Tim Walz a místní úředníci odsoudili nasazení tisíců federálních agentů jako protiústavní a destruktivní „federální invazi“ a popsali ji jako odvetnou kampaň, která šíří strach, podkopává občanské svobody a porušuje práva obyvatel Minnesoty.
V reakci na to ministerstvo spravedlnosti předvolalo několik prominentních demokratů z Minnesoty, včetně Walze a Jacoba Freye, starosty Minneapolis, které ministerstvo obviňuje ze spiknutí s cílem bránit operacím ICE.
Zdroj v angličtině ZDE
