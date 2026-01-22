Trumpovy USA: Úřad ICE zadržel pětiletého chlapce z Minnesoty při příchodu domů, konstatují představitelé školy
22. 1. 2026
Foto: Liam Ramos, pět let, zadržený úřadem ICE v Columbia Heights v Minnesotě před svým domem v úterý. Fotografie: S laskavým svolením Columbia Heights Public Schools
Ředitel školy říká, že Liam Ramos a jeho otec byli zadrženi na příjezdové cestě k domu a odvezeni do Texasu.
Americká imigrační a celní policie (ICE) zadržela v úterý pětiletého chlapce z Minnesoty, když se vracel ze školy domů, a převezla ho i jeho otce do detenčního centra v Texasu, uvedli představitelé školy.
Liam Ramos, předškolák, a jeho otec byli zadrženi na příjezdové cestě k jejich domu, uvedla ve středu na tiskové konferenci ředitelka školního okrsku v Columbia Heights, předměstí Minneapolis. Liam, který nedávno oslavil páté narozeniny, je jedním ze čtyř dětí ve školním okrsku, které byly zadrženy federálními imigračními úředníky během zesílených kontrol Trumpovy administrativy v této oblasti v posledních dvou týdnech, uvedl okrsek.
Liam a jeho otec právě dorazili domů, když byli zadrženi, uvedla Zena Stenvik, ředitelka školského obvodu, která řekla, že když se o zadržení dozvěděla, jela k domu.
Když dorazila, Stenvik uvedla, že otec měl stále nastartované auto a otec i syn již byli zadrženi. Agent vyvedl Liama z auta, odvedl ho ke dveřím domu a nařídil mu, aby zaklepal a požádal o vstup, „aby zjistil, zda je někdo další doma – v podstatě použil pětiletého chlapce jako návnadu“, uvedla ředitelka ve svém prohlášení.
Stenviková uvedla, že další dospělá osoba žijící v domě byla během incidentu venku a prosila, aby se o Liama postarala, aby se chlapec vyhnul zadržení, ale bylo jí to odepřeno. Liamův starší bratr, student střední školy, přišel domů o 20 minut později a zjistil, že jeho otec a bratr zmizeli, řekl Stenvik. Dva ředitelé škol z okresu také přišli do domu, aby nabídli podporu.
Marc Prokosch, právník zastupující rodinu, řekl, že rodina má aktivní azylový případ a předložil dokumenty dokazující, že otec a syn přijeli do USA přes vstupní přístav, tedy oficiální hraniční přechod.
„Rodina udělala vše, co měla, v souladu s platnými pravidly,“ řekl. „Nepřišli sem nelegálně. Nejsou to zločinci.“ Řekl, že proti nim nebyl vydán žádný příkaz k deportaci a věří, že otec a syn zůstali společně ve vazbě.
Školní úředníci zveřejnili dvě fotografie z tohoto setkání, jedna ukazuje Liama v modré pletené čepici před domem s maskovaným agentem po boku a druhá ukazuje Liama stojícího u auta s mužem, který drží jeho batoh.
„Proč zadržovat pětileté dítě? Nemůžete mi tvrdit, že toto dítě bude klasifikováno jako násilný zločinec,“ řekl Stenvik.
Tricia McLaughlin, náměstkyně ministra pro vnitřní bezpečnost, ve středu večer v prohlášení uvedla, že ICE prováděla „cílenou operaci“ s cílem zatknout Liamova otce, kterého označila za „nelegálního cizince“. „ICE se nezaměřila na dítě,“ řekla. McLaughlinová také tvrdila, že otec „uprchl pěšky – opustil své dítě“, a řekla: „Pro bezpečnost dítěte jeden z našich úředníků ICE zůstal s dítětem, zatímco ostatní úředníci zadrželi [jeho otce].“
„Rodiče jsou dotázáni, zda chtějí být odvezeni spolu se svými dětmi, nebo ICE umístí děti k bezpečné osobě, kterou rodiče určí,“ dodala.
Školní okrsek poskytl prohlášení Liamova učitele, který vyjádřil šok nad zadržením chlapce: „Liam je bystrý mladý školák. Je tak milý a láskyplný a jeho spolužáci ho postrádají. Každý den přichází do třídy a rozjasňuje ji. Jediné, co chci, je, aby se sem vrátil a byl v bezpečí.“
Zadržení malého dítěte bude mít dominový efekt, řekla Prokoschová. „Jakmile se jeho spolužáci dozví, že ho odvedla vláda... Nejsem kompetentní mluvit o tom, jakou škodu to způsobí. Nejde jen o rodinu, jde o celou komunitu a všechny ty děti, které nyní budou čelit sekundárnímu traumatu.“
Také v úterý byl 17letý student z Columbia Heights odveden „ozbrojenými a maskovanými agenty“ bez přítomnosti rodičů, řekla Stenviková. Ten student byl vyveden z auta, řekla.
V jiném případě 14. ledna agenti ICE „vtrhli do bytu“ a zadrželi 17letou středoškolačku a její matku, řekla Stenviková.
A ve čtvrtém případě, 6. ledna, byla údajně ICE odvedena 10letá žákyně čtvrté třídy, když šla se svou matkou do základní školy. Ředitelka školy uvedla, že 10letá dívka během zatýkání zavolala svému otci a řekla mu, že agenti ICE ji odvezou do školy, ale když otec dorazil do školy, zjistil, že jeho dcera i manželka byly odvedeny. Na konci školního dne byly matka a dcera v detenčním centru v Texasu.
Stenvik uvedl, že když se školní úředníci připravovali na tiskovou konferenci ve středu odpoledne, vjelo vozidlo ICE na pozemek střední školy v okrese a správci mu nařídili, aby odjelo.
„Agenti ICE se potulují po našich čtvrtích, objíždějí naše školy, sledují naše autobusy, vjíždějí na naše parkoviště a odvážejí naše děti,“ řekl Stenvik.
DHS neodpovědělo na dotazy týkající se dalších zatčení a zprávy o příjezdu ICE na školní areál.
V rozhovoru po tiskové konferenci ředitel školy řekl, že zatčení a hrozivá přítomnost ICE mají obrovský dopad na studenty, rodiče a zaměstnance školy.
„Naše děti jsou traumatizované. Pocit bezpečí v naší komunitě a v okolí našich škol je otřesen,“ řekl Stenvik. „Můžu mluvit jménem všech zaměstnanců školy, když řeknu, že naše srdce jsou zlomená. Poté, co včera odvedli našeho čtvrtého studenta, jsem si prostě řekl, že někdo musí ten příběh slyšet. Oni berou děti.“
Zástupci školy uvedli, že některé rodiny se rozhodly zůstat doma ze strachu z ICE.
Stenviková řekla, že vedení školy se snaží pomáhat rodinám postiženým ICE. „Naší úlohou je vzdělávat děti během školního dne. Ale teď se snažíme lidem pomáhat orientovat se v tomto právním systému.“ Dodala: „Naší hlavní prioritou je zajistit bezpečnost dětí. Jsou to děti. Nejsou to násilní zločinci. Jsou to malé děti.“
