Kanada krátce zadržela izraelského komika po stížnostech na jeho chování v Gaze
22. 1. 2026
Guy Hochman sděluje, že byl šest hodin vyslýchán poté, co právní skupina podala stížnost, v níž ho obvinila z válečných zločinů.
Izraelský komik a bývalý bojový voják byl v pondělí při cestě do Kanady zadržen a šest hodin vyslýchán poté, co proti němu pro-palestinská právní skupina podala stížnost, v níž ho obvinila z válečných zločinů a „podněcování k genocidě“.
Komik Guy Hochman byl podle Times of Israel zadržen po příletu na mezinárodní letiště Toronto Pearson a propuštěn až po zásahu izraelského konzulátu. K jeho zadržení došlo poté, co belgická skupina Hind Rajab Foundation, která se snaží přivést izraelské vojáky k odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Gaze, podala kanadským úřadům 40stránkovou dokumentaci o něm. Ke stížnosti se připojily také skupiny Canadian Lawyers for International Human Rights a Legal Centre for Palestine.
Po propuštění Hochman vystoupil podle plánu. V úterý nadace Hind Rajab Foundation rovněž podala stížnost, v níž vyzývá americké úřady, aby vyšetřily a stíhaly Hochmana, který má v úterý večer vystoupit v New Yorku.
Skupina argumentovala, že plánované vystoupení „představuje bezprostřední riziko dalšího trestného jednání“, a poznamenala, že kromě mezinárodního práva by Hochmanovo jednání mohlo porušovat federální trestní zákony USA, včetně zákona o válečných zločinech a zákona o genocidě.
Dokumentace skupiny, která obsahuje několik fotografií a videí, které Hochman sám zveřejnil na sociálních médiích, obviňuje Hochmana z „jasného, opakovaného a veřejného podněcování k genocidě“ Palestinců v Gaze, a to jak ve svých prohlášeních během spolupráce s izraelskou armádou, tak během vystoupení a online vysílání.
Podle skupiny Hochman mimo jiné vyzýval k „masovému zabíjení a vyhlazování“ Palestinců, obhajoval použití jaderných zbraní proti Gaze, oslavoval smrt civilistů a vyzýval k hladovění, vysídlení a kolektivnímu trestání Palestinců. Vyzýval také k ničení náboženských památek a prohlásil, že „v Gaze nezůstane ani jedna mešita“.
Hochman na žádost o komentář okamžitě nereagoval, ale zadržení potvrdil v příspěvku na sociálních médiích. „Snažili se mi zabránit ve vstupu do Kanady, ale po 6 hodinách zpoždění jsem se dostal dovnitř,“ napsal. „Snažili se mi zabránit vystoupit před izraelskou komunitou, ale já jsem vystoupil.
“ A zatímco oni v minus 10 stupních křičeli „svobodná Palestina“, my jsme se zahřívali smíchem – 400 Izraelců uvnitř. Takhle chutná vítězství.“
Dyab Abou Jahjah, generální ředitel nadace Hind Rajab, uvedl, že skupina „nepronásleduje komiky“.
„To, s čím se zde zabýváme, není komedie. Je to genocidní propaganda a podněcování k násilí,“ dodal.
Hochman, bývalý bojový voják, začal po útocích Hamásu 7. října 2023 produkovat a šířit videa s vojáky a později byl podle dokumentů nadace Hind Rajab Foundation najat a vyslán do Gazy jako „bavič“ spojený s jednotkou mluvčích IDF. Izraelská armáda neodpověděla na otázky týkající se obvinění v dokumentaci ani svého vztahu s Hochmanem, ale uvedla, že „to není záležitost IDF“.
„Každá země na světě má zákonnou povinnost vyhledávat a trestat všechny válečné zločince a pachatele genocidy na svém území, a Spojené státy nejsou výjimkou,“ řekl Jake Romm, zástupce HRF ve Spojených státech, o úterním podání žaloby proti Hochmanovi v New Yorku. „USA nyní mají na výběr: uplatnit své vlastní zákony v souladu se svými mezinárodními právními závazky, nebo dále narušovat právní stát a umožnit, aby jejich území bylo využíváno k páchání nejzávažnějších zločinů.“
Mluvčí kanadské pohraniční služby odmítl odpovědět na otázky týkající se případu Hochmana s odvoláním na zákony na ochranu soukromí, ale v prohlášení uvedl, že cizí státní příslušníci vstupující do země mohou být podrobeni „sekundární kontrole“ a že „v některých případech může kontrola trvat déle z důvodu shromažďování informací prostřednictvím výslechu“. Americké ministerstvo spravedlnosti na žádost o komentář okamžitě nereagovalo.
Izraelští vojáci zveřejnili desítky fotografií a videí sebe samých v Gaze, což je praxe, kterou se armáda snaží omezit, protože v zahraničí narůstají trestná obvinění proti nim.
