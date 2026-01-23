Vrátit vše zpět domů
23. 1. 2026 / Derek Sayer
Genocida v Gaze a nový světový řád
"Dnes budu hovořit o rozpadu světového řádu, konci příjemné fikce a nástupu brutální reality, ve které geopolitika velmocí není nijak omezena."
Kanadský premiér Mark Carney při zahájení svého projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 20. ledna 2026
Před úsvitem 3. ledna Spojené státy zahájily „velký útok proti Venezuele”, během kterého byli uneseni prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores a odvezeni ze země. Následně byli obžalováni u newyorského soudu z držení drog a zbraní. Ačkoli nedošlo k žádným americkým obětem, při útoku bylo zabito nejméně 100 lidí, včetně venezuelských civilistů a 32 Kubánců.
O čtyři dny později v Minneapolis v Minnesotě maskovaný agent ICE Jonathan E. Ross zastřelil 37letou Američanku Renée Nicole Goodovou třemi výstřely do obličeje z bezprostřední blízkosti. Videoanalýza New York Times zjistila, že „záběry natočené z různých úhlů zdánlivě ukazují, že agent nebyl v cestě SUV oběti, když vystřelil“. Na rozdíl od tvrzení vydaných Ministerstvem vnitřní bezpečnosti do dvou hodin se jednalo o brutální vraždu, nikoli o sebeobranu.
Co z toho má společného s Gazou? Krátká odpověď zní: všechno. Protože právě v Gaze byl vytvořen nový světový řád, jehož příznaky jsou tyto události.
Donroeova doktrína
Později 3. ledna Trump řekl novinářům, že „budeme řídit zemi [Venezuela] do té doby, než bude možné provést bezpečný, řádný a uvážlivý přechod“.
S odkazem na Monroeovu doktrínu z roku 1823 (kterou skromně přejmenoval na „Donroeovu doktrínu“) Trump varoval, že „v rámci naší nové národní bezpečnostní strategie nebude americká dominance v západní hemisféře nikdy znovu zpochybněna“.
„Chápu obavy z použití vojenské síly,“ napsal viceprezident J. D. Vance na X, ale máme jen nečinně přihlížet, jak komunista krade naše věci v naší hemisféře? Velmoci se tak nechovají. Díky vedení prezidenta Trumpa jsou Spojené státy opět velmocí. To by si měl každý uvědomit.
„Krást naše věci“ měl na mysli znárodnění zahraničních ropných společností ve Venezuele v roce 2007 za vlády Huga Cháveze.
Když Británie, Francie a Izrael v roce 1956 napadly Egypt s cílem svrhnout prezidenta Gamála Abdela Násira po jeho znárodnění Suezského průplavu, americký prezident Dwight D. Eisenhower na ně vyvinul tlak, aby přijaly příměří OSN, a hlasoval pro rezoluce OSN, které veřejně odsoudily invazi a schválily vytvoření mírových sil OSN. To bylo v rámci starého řádu "pravidel" po druhé světové válce.
Dnes, podle zástupce šéfa Trumpova štábu Stephena Millera, „žijeme ve světě, ve kterém můžete mluvit o mezinárodních zdvořilostech a všem ostatním, jak chcete“;
ale žijeme ve světě, v reálném světě … který je řízen silou, který je řízen mocí, který je řízen vlivem. To jsou železná pravidla světa. Jsme supervelmoc. A pod vedením prezidenta Trumpa se budeme chovat jako supervelmoc.
Jednejte rychle a bořte staré struktury
Jak kdysi řekla Maya Angelou, když vám někdo ukáže, jaký je, věřte mu hned napoprvé.
Trump od samého začátku dal jasně najevo, že nehodlá svazovat Ameriku účastí v multilaterálních organizacích, smlouvách nebo dohodách. Hned první den ve funkci stáhl USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a z Pařížské klimatické dohody.
O dva týdny později stáhl USA z Rady OSN pro lidská práva, zakázal jakékoli budoucí financování Agentury OSN pro pomoc a práci (UNRWA) ze strany USA a nařídil přezkoumání financování a zapojení USA v OSN, včetně toho, co nazval „antiamerickou“ organizací UNESCO (z níž USA vystoupily v červenci 2025).
Na základě tohoto přezkumu, který vedl ministr zahraničí Marco Rubio, Trump 7. ledna tohoto roku vystoupil z dalších „35 organizací mimo OSN a 31 subjektů OSN, které působí v rozporu s národními zájmy, bezpečností, ekonomickou prosperitou nebo suverenitou USA“ a „upřednostňují globalistické agendy před prioritami USA“.
Jednou z nich byla Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), k níž patří všechny ostatní země světa. Tím se USA zbavují jakýchkoli budoucích mezinárodních závazků týkajících se opatření proti emisím uhlíku a globálnímu oteplování. Trump již dlouho dává světu jasně najevo, že navrhuje „Vrtej, baby, vrtej!“
V nedávné době (a velmi zlověstně) učinil Trump podle slov bývalého britského premiéra Gordona Browna „zásadní rozhodnutí vytvořit alternativu“ k Organizaci spojených národů, takzvanou „radu míru“ s pravomocí zasahovat daleko za hranicemi Gazy a s členstvím nabízeným asi 60 preferovaným státům, včetně Ruska.
To, že OSN otevřela cestu k tomuto kroku, když 17. listopadu zbaběle podpořila Trumpův „mírový plán pro Gazu“, ukazuje, jak naprosto zkomírá dosavadní světový řád
Triumf vůle
Invaze do Venezuely není ojedinělým případem. Přestože Trump vedl svou předvolební kampaň na protiválečné platformě, použití síly (nebo její hrozba) je charakteristickým rysem jeho prezidentství.
Hrozil anexí Grónska, „získáním zpět“ Panamského průplavu a použitím ekonomické síly k donucení Kanady, aby se stala „milovaným a krásným 51. státem“.
Navzdory jeho zlostnému lobování za „Nobelovu cenu míru“ (chce ji dostat jako ji dostal Obama) a jeho pochybnému tvrzení, že „ukončil osm válek“, Trump v roce 2025 bombardoval Jemen, Somálsko, Irák, Írán, Sýrii, Nigérii a Venezuelu a USA zabily nejméně 112 lidí při útocích na lodě údajně pašující drogy v Karibiku a Tichomoří. Na otázku, zda „zabíjení občanů jiné země, kteří jsou civilisty, bez řádného soudního řízení se nazývá válečným zločinem“, J. D. Vance odpověděl: „Je mi úplně jedno, jak tomu říkáte.“
16. prosince Trump prohlásil „ÚPLNOU A KOMPLETNÍ BLOKÁDU VŠECH SANKCIONOVANÝCH ROPNÝCH TANKERŮ, které vplouvají do Venezuely a vyplouvají z ní... Dokud nevrátí Spojeným státům americkým veškerou ropu, půdu a další aktiva, která nám dříve ukradli.“ K 13. lednu americké námořnictvo zabavilo pět tankerů. Na otázku, co se stane s ropou, Trump odpověděl: „Necháme si ji.“
Trump nyní rozšířil blokádu na Kubu a varoval: „Z VENEZUELY UŽ NA KUBU NEBUDE PŘICHÁZET ŽÁDNÁ ROPA ANI PENÍZE – ANI KORUNA! Důrazně doporučuji, aby uzavřeli dohodu, NEŽ BUDE POZDĚ.“ Ve svých sporech s Mexikem a Kolumbií také pohrozil vojenským zásahem. Není nad to jim ukázat, kdo je tady šéf.
Na otázku v dlouhém rozhovoru pro New York Times v lednu 2026, zda existuje nějaké omezení jeho pravomocí, Trump odpověděl: „Ano, jedna věc existuje. Moje vlastní morálka. Moje vlastní mysl. To je jediná věc, která mě může zastavit... Mezinárodní právo nepotřebuji.“
Globální vydírání
V ostrém obratu od konsensu o volném obchodu, který vládl světové ekonomice od druhé světové války, Trump uvalil cla v rozmezí 10–41 procent na dovozy ze všech obchodních partnerů USA a na některé zboží (např. ocel, hliník, kritické minerály, automobily, léčiva, polovodiče, dřevo) se vztahují vyšší poplatky. V době psaní tohoto článku je zákonnost Trumpova použití cel předmětem sporu před Nejvyšším soudem USA.
1. února 2025 uvalil 25% cla na většinu zboží z Kanady a Mexika, údajně proto, že ani jedna z těchto zemí nedělala dost pro zastavení toku fentanylu (a v případě Mexika imigrantů) přes hranice USA. 24. března uvalil 25% cla na veškeré zboží ze zemí, které dovážejí venezuelskou ropu – tuto taktiku rozšířil 12. ledna 2026 na „všechny země obchodující s Íránem“.
30. července 2025 uvalil Trump cla na různé zboží z Brazílie „kvůli krokům Brazílie v souvislosti s trestním stíháním bývalého prezidenta Bolsonara, regulací online platforem a dalšími otázkami“. V srpnu uvalil na Indii obrovské 50% clo, které zahrnovalo 25% sankci za pokračující nákup ruské ropy. V říjnu poskytl Argentině úvěrovou linku ve výši 20 miliard dolarů pod podmínkou, že jeho pravicový spojenec Javier Milei a jeho strana vyhrají nadcházející parlamentní volby.
17. ledna vyhrožoval 10% clem, které by se zvýšilo na 25 %, Dánsku, Norsku, Švédsku, Francii, Německu, Velké Británii, Nizozemsku a Finsku, které by „byly splatné až do ... dosažení dohody o úplném a celkovém odkupu Grónska“ – a to navzdory tomu, že nedávno podepsal obchodní dohody s Velkou Británií a EU. Po odporu evropských mocností ustoupil a oznámil, že rozhovory s šéfem NATO Markem Ruttem „vytvořily rámec budoucí dohody“.
Když francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl vstoupit do jeho Rady míru, Trump pohrozil uvalením 200% cel na francouzské víno a šampaňské.
Je zřejmé, že bez ohledu na předchozí dohody nebo smlouvy nebude Trump váhat použít ekonomické prostředky k dosažení politických cílů. Provozuje globální vyděračský podnik.
Nátlak na soudy
Trump nejenže porušil mezinárodní právo. Udělal vše pro to, aby diskreditoval mezinárodní právní instituce, včetně dvou nejvyšších soudů světa.
Obvinil Jihoafrickou republiku z „agresivního postoje vůči Spojeným státům a jejich spojencům, včetně obvinění Izraele, nikoli Hamásu, z genocidy před Mezinárodním soudním dvorem“ (ICJ). Trumpova administrativa zavedla řadu opatření, jejichž cílem bylo diskreditovat morální autoritu Jihoafrické republiky k podání žaloby, vyvinout na Jihoafrickou republiku tlak, aby žalobu stáhla, a odradit další země od připojení se k ní.
V únoru 2025 Donald Trump uložil sankce Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) za obžalobu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny. První obětí se stal hlavní žalobce ICC Karim Khan. USA uložily sankce dalším čtyřem soudcům 5. června a 20. srpna přidaly další dva soudce (jedním z nich byla kanadská soudkyně Kimberly Prost) a dva asistenty žalobce. Rubio uložil sankce dalším dvěma soudcům v prosinci a administrativa nyní tlačí na soud, aby změnil své základní dokumenty tak, aby americké občany vyňal ze své jurisdikce.
Tyto sankce zahrnují zmrazení majetku, zákaz obchodování Američanů s osobami, na které byly uvaleny sankce, a zákaz jejich vstupu do Spojených států. Oběti, mezi které patří i zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albanese, nemají přístup do světového bankovního systému a nemohou ani používat kreditní karty nebo rezervovat letenky či hotely online.
„Účel je jasný,“ řekla Prost Irish Times:
„V podstatě přímo zasahují do nezávislosti soudce. Nenapadá mě žádný jiný způsob, jak to popsat, než jako útok na nezávislost soudnictví a nezávislost Mezinárodního trestního soudu jako instituce.“
Zabezpečení domácí fronty
Trump jednal stejně rychle i na domácí frontě, a to způsobem, který testuje právní meze jeho výkonné moci. Jeho kroky vedly k nejméně 583 žalobám u soudů. Zatímco nižší soudy mnoho z jeho nařízení zrušily, konzervativně orientovaný Nejvyšší soud, který mu dříve udělil imunitu za „činnosti související s klíčovými pravomocemi jeho úřadu“, se zatím obecně ukázal jako vstřícnější.
Administrativa se pustila do federální vlády a jejích programů, což vedlo ke ztrátě 317 000 pracovních míst do konce roku 2025. Za velkou část raného krveprolití bylo zodpovědné Ministerstvo vládní efektivity (DOGE) Elona Muska, které bylo vytvořeno výkonným příkazem v první den Trumpova působení mimo běžný vládní aparát. Nyní již neexistující DOGE bylo široce kritizováno jako „nelegální a protiústavní“.
Mezi 26 výkonnými příkazy, které Trump podepsal během svého prvního dne – více než kterýkoli předchozí americký prezident – patřil zákaz programů rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) ve federální vládě, pokusy o omezení občanství na základě práva narození a vyhlášení „národního energetického stavu nouze“, které vedlo k likvidaci environmentálních předpisů.
Od odstranění více než 8 000 vládních webových stránek souvisejících s iniciativami DEI, „genderovou identitou, výzkumem veřejného zdraví, environmentální politikou a různými sociálními programy“ až po vyloučení transgenderových vojáků z armády a sportovců z ženských sportů, vedení „války proti vědě“ a zakrývání toho, jak je historie prezentována v národních muzeích, Trump využil své výkonné pravomoci k prosazování kulturních válek MAGA.
Hned první den si také našel čas, aby bezpodmínečně omilostnil téměř všech 1 600 výtržníků odsouzených za útok na Kapitol 6. ledna 2021 a zmírnil tresty uložené členům milice Proud Boys a Oath Keepers za vzpouru. I když to bylo v rámci jeho pravomocí jako prezidenta, svědčí to o malém respektu k soudům. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů se nyní ptají, kolik z těchto výtržníků se připojilo k Imigračnímu a celnímu úřadu (ICE), který se stále více podobá Trumpově gestapu.
Stejné pohrdání právním řádem dokazuje i skutečnost, že téměř měsíc poté, co Kongres stanovil termín 19. prosince pro zveřejnění veškeré dokumentace týkající se případu Jeffreyho Epsteina, Trumpovo ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo pouze 12 285 z více než 2 milionů relevantních dokumentů, z nichž mnohé byly značně redigovány.
Jsem vaší odplatou
Trump se nespokojil s tím, že obsadil vládní orgány veřejných institucí od Kennedyho centra pro múzická umění – nyní přejmenovaného na Trump-Kennedyho centrum – po Úřad pro ochranu spotřebitelů v oblasti financí loajálními stoupenci, ale také splnil svůj slib svým příznivcům MAGA, že „jsem vaší spravedlností ... jsem vaší odplatou“.
Prezident provedl čistku v americké armádě, v ministerstvu spravedlnosti, mezi imigračními soudci a nejméně 17 generálními inspektory (nezávislými kontrolními orgány, které dohlížejí na federální vládní úřady). Seznam osob, kterým byla v odvetě za minulé činy považované za nepřátelské vůči Trumpovi odebrána bezpečnostní prověrka, je skutečně velmi dlouhý.
Proḿěněním ministerstva spravedlnosti ve svou osobní zbraň Trump zahájil trestní vyšetřování nebo stíhání mimo jiné proti Letitii Jamesové, Jacku Smithovi, Jamesovi Comeymu, Johnu Boltonovi, Ericu Swalwellovi, Adamovi Schiffovi, Marku Kellymu, Johnu Brennanovi a Jeromovi Powellovi, se kterými se v minulosti střetl. Reakcí administrativy na odpor proti vraždě Renée Goodové ze strany volených městských a státních úředníků bylo vydání předvolání proti guvernérovi Timu Walzovi a starostovi Jacobu Freyovi.
Trump uvalil sankce na velké právnické firmy (např. WilmerHale, Jenner and Block, Covington & Burling), protože zastupovaly klienty, s nimiž nesouhlasil. Aby se vyhnuly vyloučení z obchodování s federálními agenturami, vyloučení z federálních budov (včetně soudních síní) a ztrátě bezpečnostních prověrek, několik firem ustoupilo Trumpovým požadavkům a slíbilo miliony dolarů pro bono při práci pro účely, které Trump podporuje.
Umrtvování svobody slova
Administrativa rozpustila Voice of America, Radio Free Europe a Radio Free Asia a odebrala finanční prostředky PBS a NPR s odůvodněním, že první z nich má „levicovou zaujatost“ a neprosazuje „proamerické“ hodnoty a druhé neposkytují „spravedlivé, přesné a nestranné zpravodajství o aktuálním dění daňovým poplatníkům“.
Trump odstranil Associated Press z tiskového poolu Bílého domu a zbavil Asociaci korespondentů Bílého domu její tradiční pravomoci rozhodovat o tom, kteří novináři mají přístup k prezidentovi. V říjnu novináři ze všech zpravodajských organizací kromě jedné – včetně i režimu nakloněné Fox News – vrátili své průkazy pro přístup do Pentagonu, než aby souhlasili s novými pravidly ministra obrany (nyní nazývaného „ministrem války“) Petea Hegsetha, která omezovala, o čem smějí informovat.
Trump osobně zažaloval mimo jiné ABC News (získal 15 milionů dolarů v mimosoudním vyrovnání), Daily Beast, CBS News (16 milionů dolarů), Des Moines Register, Wall Street Journal a New York Times. Žaluje BBC za pomluvu o ne méně než 10 miliard dolarů, což je částka, která by britskou veřejnoprávní televizi přivedla k bankrotu (její celkový příjem v roce 2025 činil 5,9 miliardy liber, tj. 7,88 miliardy dolarů).
CBS od května 2026 zrušila pořad The Late Show with Stephen Colbert poté, co Colbert kritizoval Trumpa. Následující měsíc ABC pozastavila pořad Jimmy Kimmel Live! poté, co Kimmel komentoval vraždu pravicového miláčka Charlieho Kirka, což vedlo Trumpa k úvaze: „Vydávají o mně všechny ty špatné zprávy a mají licenci. Myslím, že by jim možná měla být licence odebrána.“ To rozhodně není prostředí příznivé pro svobodu projevu.
Ochromení univerzit
Nedávná zpráva organizace PEN America dokumentuje, jak
Od výkonných nařízení a memorand po vyšetřování, zadržování finančních prostředků na výzkum a finanční pomoc a snahy o zadržení, deportaci nebo odepření víz zahraničním studentům a akademikům – federální administrativa využila všechny možné páky, aby srazila sektor vysokoškolského vzdělávání na kolena.
Zpráva uvádí více než 90 vyšetřování podle titulu VI, 3,7 miliardy dolarů škrtů z federálních prostředků na výzkum z dříve přidělených grantů a škrty ve financování NIH a NSF s odhadovanými ročními náklady 10–15 miliard dolarů v podobě snížení hospodářského výkonu USA.
Federální vláda navrhla pozastavit 38 univerzit, včetně Harvardu a Yale, z programu výzkumného partnerství, protože se zapojují do náboru DEI, uložila UCLA pokutu 1,2 miliardy dolarů a požadovala, aby nepřijímala „zahraniční studenty, kteří by se mohli zapojit do protizápadních, protiamerických nebo antisemitských nepokojů nebo obtěžování“. “ Od ledna 2025 ministerstvo zahraničí zrušilo více než 8 000 studentských víz, zejména těm, kteří se účastnili pro-palestinských demonstrací.
Tváří v tvář těmto tlakům mnoho škol, včetně newyorské Columbia University, vyměnilo akademickou svobodu za federální dolary a přijalo bezprecedentní politický dohled nad svými náborovými praktikami a obsahem svého výzkumu a výuky.
Jiní se bránili – do určité míry. Ačkoli Harvard žaluje vládu, pozastavil své výzkumné partnerství s Birzeitskou univerzitou na Západním břehu a propustil ředitele a zástupce ředitele svého Centra pro studium Blízkého východu.
Jde o krutost
Trumpův One Big Beautiful Act (Jeden velký nádherný zákon) přidělil ICE na čtyři roky ohromujících 75 miliard dolarů (kromě 10 miliard dolarů, které již byly přiděleny na rok 2025) na zatýkání, zadržování a deportaci imigrantů. Zákon poskytl 45 miliard dolarů na zvýšení kapacity ICE pro zadržování a 46,6 miliardy dolarů na výstavbu hraničních bariér a sledovacích systémů.
Trumpova vláda zdůrazňovala „Nepotřebujete vysokoškolský titul“, a nabídla uchazečům štědrý plat a balíček benefitů a bonus 50 000 dolarů při podpisu smlouvy – ICE v roce 2025 přijalo 12 000 dalších agentů, čímž rozšířilo svůj personál o 120 procent. Reklamy na ICE jsou vytvořeny tak, aby přilákaly příznivce MAGA, ne-li přímo bílé nacionalisty, a mobilizují obraz „Strýčka Sama“.
DHS se chlubí, že v roce 2025 „téměř 3 miliony nelegálních přistěhovalců ... opustilo USA ... včetně odhadovaných 2,2 milionu dobrovolných deportací a více než 675 000 deportací“. Podmínky ve floridském „Alligator Alcatraz“ a dalších detenčních centrech ICE jsou kruté. V roce 2025 zemřelo v péči ICE rekordních 32 lidí. Krutost je záměrná – má vyvolat strach.
Neznámý počet deportovaných osob nebyl podroben řádnému soudnímu řízení a v některých případech byli posláni do třetích zemí, s nimiž nemají žádnou spojitost. V tom, co je možná nejznámějším případem odepření zákonných práv, vláda porušila soudní příkazy a bezodkladně deportovala 238 venezuelských mužů do věznice CECOT v Salvadoru, která je známá mučením a „život ohrožujícími vězeňskými podmínkami“.
ICE provádí rozsáhlé razie po celých Spojených státech s cílem 3 000 zatčení denně. Ačkoli DHS tvrdí, že jeho cílem jsou „kriminální nelegální přistěhovalci po celé zemi, včetně členů gangů, násilníků, únosců a drogových dealerů“, ICE sebrali lidi z továren, farem, masokombinátů, restaurací, kostelů, škol a dokonce i od imigračních soudů. V Minnesotě Trumpovo gestapo chodí od domu k domu, vyrazí dveře a zatýkají lidi. Sedmdesát pět procent osob zadržených ICE v prosinci nemělo žádné trestní odsouzení. Je to vláda teroru.
Trump nasadil Národní gardu do Los Angeles, Washingtonu DC, Chicaga a Portlandu v Oregonu, v posledním případě na podporu ICE. Hrozil, že uplatní zákon o povstání, aby vyslal vojáky a ukončil protesty v Minnesotě. „Pokud se domnívám, že je důležité uplatnit zákon o povstání,“ řekl New York Times, „mám právo dělat v podstatě to, co chci.“ L’état, c’est moi.
Hesla ve výloze
Co to má společného s Gazou?
Václav Havel vyprávěl podobenství o českém zelináři, který si do výlohy vyvěsil nápis „Proletáři všech zemí, spojte se“, ne proto, že by tomu věřil, ale aby dal najevo svou konformitu – a tím pomáhal podporovay systém, který ho utlačuje. Projev Marka Carneyho v Davosu v roce 2026 byl vzácným projevem upřímnosti ze strany západního politického vůdce.
„Po desetiletí prosperovaly země jako Kanada v rámci toho, co jsme nazývali mezinárodním řádem založeným na pravidlech,“ začíná. Ale
"Věděli jsme, že příběh o mezinárodním řádu založeném na pravidlech byl částečně nepravdivý, že ti nejsilnější se z něj vyčlení, když se jim to hodí, že obchodní pravidla jsou prosazována asymetricky. A věděli jsme, že mezinárodní právo se uplatňuje s různou přísností v závislosti na identitě obviněného nebo oběti.
Tato fikce byla užitečná... Tak jsme umístili ceduli do okna. Účastnili jsme se rituálů a většinou jsme se vyhýbali poukazování na rozdíly mezi rétorikou a realitou."
Pak přišla Gaza. Když se rozdíly staly propastmi.
Když George H. W. Bush v roce 1990 vyhlásil válku Iráku kvůli invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu, požádal o povolení Radu bezpečnosti OSN a toto povolení také získal. Když jeho syn George W. Bush chtěl v roce 2003 znovu bojovat proti Saddámovi, on a britský premiér Tony Blair – ten samý Blair, který je nyní členem Trumpovy „Rady míru“ – použili falešné zpravodajské informace, aby získali podporu pro válku od amerického Kongresu a britského parlamentu. OSN jejich tvrzení nepřesvědčila, ale oni stejně předstírali, že dodržují pravidla, než se pustili do „koalice ochotných“. Když Vladimir Putin v roce 2014 anektoval Krym a v roce 2024 napadl Ukrajinu, západní mocnosti, včetně USA, EU, Velké Británie a Kanady, reagovaly stále se stupňujícími sankcemi.
V případě Gazy je to však jiné. Jak jsem zdokumentoval v více než 25 článcích za poslední dva roky, západní vlády s podporou hlavních politických stran a masových médií napříč politickým spektrem nejenže vyzbrojily, financovaly a poskytly diplomatické krytí genocidě. Vyhodily mezinárodní právo z okna a možná fatálně podkopaly instituce, které ho podporují – OSN a její agentury, Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní trestní soud. A obětovaly lidská práva a občanské svobody ve svých zemích, když pod falešnou záminkou „boje proti antisemitismu“ pronásledují kritiky Izraele.
To nebylo dílo Donalda Trumpa. Odpovědnost leží výhradně na Joe Bidenovi, Antonym Blinkenovi a Kamale Harrisové; na Rishi Sunakovi, Davidu Cameronovi, Keiru Starmerovi, Davidu Lammym a Yvette Cooperové; na Justinu Trudeauovi, Mélanie Joly, Anity Anand a – je třeba to říci – na Marku Carneym s Emmanuelem Macronem, Anthonym Albanesem a Penny Wong, Olafem Scholzem a Friedrichem Merzem, nemluvě o Kajě Kallas a Ursule von der Leyen. Oni zasadili starému řádu poslední rány. Trump jen pokračuje tam, kde oni skončili.
Pomsta Gazy
Když byla indická spisovatelka a aktivistka Arundhati Roy 26. prosince 2025 požádána serverem Democracy Now o komentář k „událostem v Gaze“, odpověděla:
"O čem se dá diskutovat, když vraždíte děti, ničíte nemocnice, ničíte univerzity, vraždíte novináře a chlubíte se tím, chlubíte se tím? A všichni jsou tak nějak nejednoznační – myslím tím, že jsme také svědky toho, že podle průzkumů téměř 90 % světové populace chce, aby to skončilo, ale mezi demokraticky zvolenými vládami a vůlí lidu neexistuje žádná souvislost. Je konec. Celá ta fraška západní liberální demokracie je tedy stejně mrtvá jako desítky tisíc Palestinců pod troskami."
Trumpovo vítězství lze považovat za pomstu Gazy. Pomsta za spoluúčast Západu na nejhorších zločinech století. Pomsta za opakované pošlapávání mezinárodního práva. Pomsta především americkým demokratům, kteří požadovali hlasy všech navzdory „neochvějné“ podpoře Izraele ze strany Bidena a odmítnutí Kamaly Harrisové zlomit s jeho odkazem – a řekli protestujícím proti genocidě, aby zmlkli, protože „mluvím já!“
Ona už nemluví. Donald Trump je imperiální bumerang Aimé Césaira. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Imperiální kuřata se vrací domů, aby se usadila.
