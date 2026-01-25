Zlomový moment pro americkou i českou politiku
Tohle je moment, který by měl být zlomový nejen pro americkou politiku, ale i pro českou debatu o ní.
Maskovaní násilníci placení vládou za bílého dne popravili ošetřovatele, pečovatele o veterány.
Jeho provinění bylo, že se zastal ženy, na kterou zaútočili.
Ve svobodné společnosti by následovalo zhrození i v nejvyšších politických patrech, vyslovení soustrasti, nezávislé vyšetření, soud, odškodnění, trest a rezignace zodpovědných úředníků a politiků, píše Matěj Michalk Žaloudek.
Místo toho byl čerstvě zavražděný člověk opět – dřív než vůbec bylo známo jeho jméno a než byla venku všechna videa – označen za teroristu, střílení zblízka do neozbrojeného a bezvládného těla opět za sebeobranu a nikdo ani nepředstírá, že by jeho vrahy mohl stihnout vůbec nějaký trest.
Libovolný absolvent základní školy by měl chápat, že popravování lidí státní mocí bez soudu je typický znak totalitarismu.
Přesto najdete diskuze pod články zaplevelené názory, že Alex Pretti a Renee Good “neměli provokovat”, že kdyby “uposlechli rozkaz”, nic by se nestalo.
Jako by neexistovala žádná občanská práva na protest. Jako bychom najednou nežili ve společnosti, která čerpá svoji legitimitu z toho, že nahradila nesvobodný režim.
Podle mě Trumpův režim mírou svého autoritářství a používání násilí vůči obyvatelstvu překonal už i naši historickou zkušenost.
Dokonce i československý komunistický režim zůstal “jen” u mlátiček, lidi umírali v dolech a ve vězeních (stejně jako v USA umírají v detencích), ale za svoji existenci snad nikdy ke střílení do demonstrantů nesáhl. Lidi, co obdivují Mašíny, by podle mě měli vysvětlit, proč přesně by se lidi v Minnesotě neměli bránit silou.
Nenásilný odpor, který lidi v Minneapolis předvádějí, to, jak jedou schopní se koordinovat, s jakou odvahou upozorňují své sousedy na gestapácké razie, s jakou obětavostí shánějí skrývajícím se rodinám jídlo… to všechno bychom měli sledovat a učit se, protože se s trumpistickými extremisty ve vládě můžeme snadno ocitnout v podobné situaci.
Je skvělou zprávou o americké společnosti, kolik lidí se zapojuje, kolik lidí se nebojí násilí milic ICE natáčet na mobil, kolik lidí se účastní sledování aut ICE, kolik desítek tisíc lidí se nebojí ukázat se v extrémních mrazech na demonstraci.
Zároveň je příšerné přihlížet tomu, jak se z Republikánské strany stali poslušní stormtroopeři, kteří jen opakují noty a plní rozkazy Vůdce a Demokratická strana je až na pár výjimek zcela impotentní dokonce i tváří v tvář reálné hrozbě, že už žádné volby nebudou.
Čeští politici, co i po tomto vzhlížejí k Trumpovi, jsou extrémně nebezpeční pro českou demokracii i pro svoje okolí a měli bychom k nim podle toho přistupovat.
Politici, co jej podporovali nebo jím byli fascinováni ještě před rokem a teď se diví, by se měli omluvit za svůj fatálně špatný úsudek a už nikdy nikam raději nekandidovat. My ostatní bychom je s tím měli pravidelně konfrontovat.
