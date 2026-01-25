Jsou ty Trumpovy vraždy v USA pokusem vyvolat občanské povstání a potlačit ho vytvořením diktatury?
25. 1. 2026
Poznámka o tom, kdo jsem: Jsem investigativní novinářka, která se již deset let věnuje tématu střetu technologie a demokracie, včetně odhalení skandálu Facebook/Cambridge Analytica pro Guardian a New York Times. Před dvěma lety jsem nazvala spojenectví Trumpa, Silicon Valley a globální osy autokracie „tech bro oligarchy“, neboli „broligarchie“. Pomozte mi prosím pokračovat v jejím odhalování.
Tento nadpis jsem převzala z příspěvku na BlueSky. Děkuji, Scotte.
Protože zabití neozbrojeného civilisty maskovaným paramilitárními střelci na ulicích Minneapolis je vražda. Byla to poprava.
Mimosoudní chladnokrevné zabití registrovaného zdravotníka Alex Prettiho chladnokrevně. Upřímně doufám, že tak to bude nahlášeno, ale zveřejňuji to teď, i přes všechen ten rozruch, protože jde o šokující hodnotu. To je politické násilí. Je to násilí za politickými účely.
Víme, co bude následovat, protože jsme to už viděli. Víme, že zpravodajský cyklus bude plný šoku a vzteku. A víme, že Trumpova administrativa a její spojenci budou lhát. Řeknou nám, abychom nevěřili tomu, co vidíme na vlastní oči, a my nebudeme vědět, co si počít s tím, co je státem schválené manipulování celého národa a nejen jeho.
Ale jsou věci, kterých se můžeme držet, a to nás naučil tento týden – možná jeden z nejšílenějších zpravodajských cyklů mého života. Hluk, bouřlivé emoce tohoto okamžiku nejsou náhoda. Jsou podstatou.
Tento týden byl plný výbuchů, od zničení aliance NATO až po fašistické zabíjení na ulicích. Má nás to ohromit.
Opravdu uplynul jen týden od chvíle, kdy Trump oznámil svůj záměr získat Grónsko za každou cenu? Tři dny od chvíle, kdy řekl: „Jsem diktátor... a někdy je to potřeba.“ Dva dny od chvíle, kdy byla skupina mezinárodních válečných zločinců uvedena do nové inaugurační „Rady míru“.
A to vše jsou testy. Zkušební balóny. Dokážeme se soustředit dost dlouho na to, abychom se bránili?
To, co se děje v ulicích Minneapolis, je test. Toto město je Petriho miska, ve které administrativa testuje meze své moci a sílu odporu, na který naráží. Ve středečním zpravodaji jsem přiložila video z rozhovoru, který jsem vedla s konzervativním historikem Robertem Kaganem, ve kterém velmi jasně vysvětlil, jakým záměrem je vyprovokovat pouliční násilí, aby Trump mohl uplatnit zákon o povstání.
Cílem je vyprovokovat reakci a právě forma této reakce je tak důležitá.
A proto znovu zdůrazním projev Marka Carneyho v Davosu. Ve středu jsem o tom napsala newsletter, protože konečně se našel někdo s autoritou, kdo byl připraven uznat, co se to sakra děje, a bránit to, co jednoho dne možná budeme popisovat jako řád založený na realitě.
A jsem ráda, že jsem to udělala, protože kdybych počkala do konce týdne, už by to bylo zapomenuto, další prchavý okamžik v zběsilém zpravodajském cyklu, který nikdy nepoleví, a to je také podstatné.
Ale chci znovu zdůraznit text, ze kterého Carney citoval, Moc bezmocných od Václava Havla, československého disidentského dramatika, který se stal prezidentem.
V zemích za železnou oponou se lidé cítili bezmocní, ale nebyli, to bylo Havlovo poselství. A také Carneyho. Úkolem moci je přesvědčit lidi, že nemají žádnou moc, ale to je lež.
A v Minnesotě je to stejné. Právě protože tito protestující mají moc, musí být zastaveni, rozdrceni, umlčeni. ICE chladnokrevně střílí neozbrojené civilisty a bije zdravotně postižené vojenské veterány, aby dokázala, že může.
Ale čím více brutality používá, čím více je násilí performativní, tím více odhaluje svou vlastní slabost.
Existují další videa, která byste si měli prohlédnout. Mám špatné wifi a nemůžu je nahrát, ale natočila jsem video, na kterém policisté NYPD strhávají masky agentům ICE, a mohu vám říct, jak slabí, zahanbení a ubozí vypadají.
Elity jsou zastrašené. To samé řekl i Robert Kagan, když jsem s ním dělala rozhovor. Politici, senátoři, generální ředitelé, hollywoodská smetánka. Jsou slabí, zbabělí a mlčí. Ale obyčejní lidé z Minneapolis nejsou. Ukazují, co je třeba, aby se postavili moci. A tato vražda to jen dokazuje.
Nemyslím si, že je náhoda, že den po Carneyho projevu se i Velká Británie cítila dostatečně zahanbená, aby se stáhla z Rady pro Gazu, a šéf NATO a různí evropští lídři předstírali, že byli stateční po celou dobu.
Odvaha je nakažlivá. Carneyho slova měla vliv. To je to, co slova dokážou. A proto je masová zbabělost amerických bohatých, privilegovaných a mocných skutečným problémem, kterému Amerika v současné době čelí. Zbabělost, která se stává normou díky podpůrným činům jiných světových lídrů.
„Mocní mají svou moc. Ale my máme také něco: schopnost přestat předstírat, pojmenovat realitu, budovat svou sílu doma a jednat společně.“
To řekl Carney. Má pravdu. A my to musíme neustále opakovat.
Davos je i v nejlepších časech trapná podívaná. Ale mělo to smysl, shromáždit tyto vůdce v lyžařském středisku a donutit je sledovat Trumpa zblízka, místo jen jako pixely na obrazovce. Navíc se mohli vidět navzájem, naživo, a jejich zrcadlové neurony se svíjely v kolektivních rozpacích.
A hádejte co? Trump couvl. Možná nakonec Grónsko nenapadne. Tedy možná ano. Kdo ví, ale Trump je možná největší shitposter na světě, ale fyzický svět stále má význam. Jsme lidská zvířata. A tento týden smečka zjistila, že jeden z nás je slabý a nemocný. Možná má jaderné zbraně, ale podle všeho, co víme, může mít také Creutzfeldt-Jakobovu chorobu v pokročilém stadiu. Ostatní lídři čichali vzduch a odhrnuli oponu, aby zjistili, že se tam jen točí nějaké ozubená kola a kolečka. Čaroděj z Davosu je nemocný, slabý a nestabilní na svých kopytech. Tento týden by mohl být krizí, ale také bodem obratu.
Položte nepříjemnou otázku
Davos byl vždy trapný, ale dříve byl trapně pokrytecký, když hostil petrodolarem sponzorované panely o klimatických změnách, zatímco nyní se vzdal i této přetvářky.
Bylo tam 41 panelů – spočítala jsem je. A jeden o hrozbách demokracii. A mezi zástupy novinářů, kteří se objevili, aby tyto věci zaznamenali, byl jedním z mála, kdo se obtěžoval položit neplánovanou otázku, Caolan Robertson, bývalý pravicový influencer, který se stal novinářem a nyní působí na Ukrajině.
Miluji dveře a sledování Trumpova vyslance v Rusku, Steva Witkoffa, jak se zoufale snaží od něj utéct, to video se zaslouženě stalo virálním na sociálních médiích.
Mezitím majitel a šéfredaktor mého bývalého deníku moderoval panelovou diskusi, kterou spolufinancovala saúdská státní ropná společnost, a v níž interviewoval bývalého velitele notoricky známé kybernetické zpravodajské jednotky 8200 izraelské armády.
Jeden z nich je velmi respektovaný mainstreamový redaktor. Druhý provozuje kanál na YouTube. Možná to není tak, že žurnalistika nedokáže reagovat na tuto situaci, ale že se to děje jinde.
Havel byl dramatik uvězněný v totalitním státě, který se stal prezidentem. Nikdy není nic beznadějné. A je zbytečné a absurdní bát se Trumpa, když se on bojí teenagerů. Proč si myslíte, že tento týden přiměl své kamarády, aby koupili TikTok? Sociální mediální platformu, jejíž hloupé tance a vtipné skeče pomohly celé generaci přežít globální pandemii? Protože je to nejosamělejší a nejzoufalejší muž na světě.
Čeká, až se Minnesotané poddají, ale oni se nepoddají.
Tento týden mrkl on. Znechucené zvíře obklopené smečkou si dvakrát rozmyslelo své chování autoritáýře a ustoupilo. Víte, kdo další nařídil mimořádné popravy vlastních lidí? Prezident Duterte na Filipínách. Stejně jako Trump byl zvolen v roce 2016. Nevedl válku proti imigrantům, ale proti drogám. Loni byl zatčen za zločiny proti lidskosti. Nikdy není nic beznadějné.
