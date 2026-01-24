Lágrové buňky, které organizuje ODS

24. 1. 2026 / Pavel Veleman

Takto si ODS představuje sociální politiku 21. století....Postavit lágrové buňky mimo municipallitu na odlehlých místech a za odměnu, že občané  bez domova nezmrznou, jim vlastně zadarmo uklidí celou municipallitu (opravdu lágrový svět a lágrová kultura myšlení)....

 
A politici společně s dozorci a dokonce i s neziskovou organizací sociálních pracovníků, která pečuje o své bližní....Všimněte si tu postava kápa nového střihu 21. století naproti politikům - tento lágr jednou za rok navštíví a nechají se vyfotit se svými sociálními a ekonomickými vězni této doby...

Ano, opět s nadsázkou, leč první co mně napadlo: "Vůdce daroval židům město Terezín"....Zde pan starosta Tomáš Portlik "daroval" v lese lidem bez domova možnost přežít....ODS a sociální politika 21 století!

Zapamatujme si tuto odpornou návštěvu, kde opravdu pan starosta Portlik vypadá v nějaké vojenské "miliardářské" bundě se svým účesem a smíchem celé té oligarchické, mocenské spokojenosti stejně naladěných spolustraníků v "družném hovoru" s děkujici občankou města "Homeless blues", jako velitel lágru, který předvádí ostatním významným členům strany ODS , jak se to správně dělá....

Fuj tajbl!❣️A ještě tomu místu ponížení říká panstvo výsměšně a naprosto urážlivě: "Homeless blues",...Co ještě uvidím jako příklad dobré sociální práce s občany? Pane Bože!

PS: Pane historiku Pavle Žáčku: Neměla by zde ještě vyhrávat lágrová uvítací kapela? Vždyť to znáte z historie těchto vyloučených lágrů? A ještě navrhuji napsat nápis Homeless města: "Sbírání odpadků osvobozuje!" 

Že se nestydíte!!!!!


Na Praze 9 Martin Kupka, Tomáš Portlík, Alexandra Udženija a Pavel Žáček navštívili Homeless blues.
Projekt, u jehož počátku stál právě Tomáš Portlík, vznikl v roce 2013 a šel již tehdy proti proudu. Místo vytlačování lidí bez domova nabídl jasná pravidla, odpovědnost a funkční pomoc. Buňky k bydlení výměnou za pořádek a péči o okolí. A funguje to. Každý rok nasbírají klienti asi 50 tun odpadků.
Ukázka toho, že rozumná a praktická politika může fungovat. 👍🏻

