Lágrové buňky, které organizuje ODS
24. 1. 2026 / Pavel Veleman
A politici společně s dozorci a dokonce i s neziskovou organizací sociálních pracovníků, která pečuje o své bližní....Všimněte si tu postava kápa nového střihu 21. století naproti politikům - tento lágr jednou za rok navštíví a nechají se vyfotit se svými sociálními a ekonomickými vězni této doby...
Ano, opět s nadsázkou, leč první co mně napadlo: "Vůdce daroval židům město Terezín"....Zde pan starosta Tomáš Portlik "daroval" v lese lidem bez domova možnost přežít....ODS a sociální politika 21 století!
Zapamatujme si tuto odpornou návštěvu, kde opravdu pan starosta Portlik vypadá v nějaké vojenské "miliardářské" bundě se svým účesem a smíchem celé té oligarchické, mocenské spokojenosti stejně naladěných spolustraníků v "družném hovoru" s děkujici občankou města "Homeless blues", jako velitel lágru, který předvádí ostatním významným členům strany ODS , jak se to správně dělá....
Fuj tajbl!A ještě tomu místu ponížení říká panstvo výsměšně a naprosto urážlivě: "Homeless blues",...Co ještě uvidím jako příklad dobré sociální práce s občany? Pane Bože!
PS: Pane historiku Pavle Žáčku: Neměla by zde ještě vyhrávat lágrová uvítací kapela? Vždyť to znáte z historie těchto vyloučených lágrů? A ještě navrhuji napsat nápis Homeless města: "Sbírání odpadků osvobozuje!"
Že se nestydíte!!!!!
Na Praze 9 Martin Kupka, Tomáš Portlík, Alexandra Udženija a Pavel Žáček navštívili Homeless blues.
Projekt, u jehož počátku stál právě Tomáš Portlík, vznikl v roce 2013 a šel již tehdy proti proudu. Místo vytlačování lidí bez domova nabídl jasná pravidla, odpovědnost a funkční pomoc. Buňky k bydlení výměnou za pořádek a péči o okolí. A funguje to. Každý rok nasbírají klienti asi 50 tun odpadků.
Ukázka toho, že rozumná a praktická politika může fungovat.
