"Zavolejte pana doktora, aby ho probudil"

26. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

Palestinský otec truchlí za svého syna, kterého zavraždili Izraelci spolu s jeho bratrancem, když sbírali dřevo na podpal u nemocnice v Kamal Adwanu.

https://x.com/AJEnglish/status/2015488588981657804?s=20

0
Vytisknout
109

Diskuse

Obsah vydání | 26. 1. 2026