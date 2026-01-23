Grónsko může být posledním hřebíčkem do rakve Ukrajiny
Trumpovo odhodlání převzít Grónsko bylo pozitivně přijato šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, který rychle našel paralelu s ukrajinským Krymem, který Ruská federace anektovala v roce 2014. Lavrov 20. ledna řekl, že "Krym je pro bezpečnost Ruska stejně důležitý, jako je Grónsko pro Spojené státy."
Nestabilita transatlantických vztahů je "skutečným darem" pro Vladimira Putina, který sní o zhroucení NATO.
Trumpova tvrdá rétorika mu hraje do karet, protože prohlubuje propast mezi spojenci při hodnocení ruské hrozby.
19. ledna ruská propaganda na titulní stránky umístila ochlazení vztahů mezi americkou administrativou a jejími evropskými spojenci a poznamenala, že "je příjemné vidět Evropu zcela zmatenou".
Pro Kreml je pozitivním bodem to, že situace kolem Trumpa a Grónska odsunula plnohodnotnou ruskou válku proti Ukrajině do pozadí.
"Grónsko může být posledním hřebíčkem do rakve Ukrajiny, protože Evropané, kteří se o tuto otázku velmi zajímají, riskují, že tuto zemi zanedbají, ačkoli její osud má mnohem větší váhu pro evropskou bezpečnost," řekla Françoise Thom, odbornice na ruské záležitosti.
Současně Moskva vnímá krizi ohledně Grónska jako příležitost obnovit dialog s evropskými lídry.
Skutečnost, že USA nyní zacházejí se svými spojenci jako s nepřáteli a hrozí ekonomickými sankcemi státům, které odmítají jejich ambice ohledně Grónska, podporují Kreml, aby se nabízel jako protiváha Trumpovi.
6. ledna již francouzský prezident Emmanuel Macron připustil rozhovor s Putinem v blízké budoucnosti. O tři dny později italská premiérka Giorgia Meloni vyjádřila názor, že je "čas, aby Evropa jednala" s Ruskem o válce.
Dne 21. ledna Trump vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku. Jeho hlavní poselství se týkalo otázky Grónska.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
