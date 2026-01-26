Dluh, růst a cykly moci: historie jako učitel
26. 1. 2026 / Petr Vařeka
čas čtení 5 minut
V českém veřejném prostoru v poslední době sílí kritika transformace ekonomiky směrem k udržitelnosti, často shrnovaná pod pojem „Green Deal“.
Tento proces je mnohými vykreslován jako ideologický experiment, vnucený shora a ohrožující ekonomickou prosperitu i sociální stabilitu.
V těchto debatách však zpravidla chybí širší kontext: otázka, proč k podobné transformaci vůbec dochází a zda nejde spíše o reakci na hlubší systémový problém, než o svévolný politický projekt.
Smyslem tohoto textu proto není obhajoba konkrétních opatření ani institucí, ale pokus posunout debatu od emotivních zástupných sporů k jádru věci.
Ve skutečnosti stagnace životní úrovně a propad nižší a střední třídy pramení z ekonomického modelu založeného na permanentním růstu taženém dluhem, který se dostává do stále zjevnějšího rozporu s realitou konečného světa.
Dluh sám o sobě není ničím novým ani nutně destruktivním.
Problém vzniká tehdy, když dluh a úrok rostou rychleji než schopnost společnosti vytvářet reálné hodnoty a stále více začínají sloužit jen k umoření dluhů dřívějších.
A stávající finanční sektor se v důsledku absence veřejné kontroly postupně změnil z nástroje služby v mechanismus extrakce renty.
Výsledkem je koncentrace bohatství, růst nerovností a oslabování sociální soudržnosti — jev, který lze poměrně přesně sledovat například pomocí Giniho indexu.
S koncentrací ekonomické moci přirozeně roste i moc politická. Nejde nutně o spiknutí či morální selhání elit; jde o strukturální vlastnost systému, v němž je kapitál extrémně mobilní, zatímco společnosti a státy nikoli.
Politika se tak stále častěji ocitá v roli správy následků, zatímco skutečná rozhodovací síla se přesouvá mimo demokratickou kontrolu.
Historie ukazuje, že kdykoli se růst zpomalí nebo se jeho přínosy přestanou rozdělovat dostatečně široce, dochází k politickým otřesům. Příklady se liší, ale strukturální logika se opakuje.
V pozdní římské republice vedla koncentrace bohatství, zadlužení drobných vlastníků a eroze středních vrstev k dlouhodobé nestabilitě, již se podařilo dočasně stabilizovat až autoritářskou přeměnou systému.
Pozdější pád Západořímské říše pak představuje ještě výmluvnější paralelu: nešlo o náhlý kolaps, ale o pomalou erozi fiskální kapacity, legitimity institucí a schopnosti státu plnit své základní funkce.
Ještě zřetelnější je tento mechanismus ve 20. století. Výmarská republika se nezhroutila kvůli samotné demokracii, ale proto, že ekonomický základ společnosti přestal nést politickou nadstavbu.
Krach na burze v roce 1929, masová nezaměstnanost a zadlužení vytvořily prostředí, v němž se autoritářské sliby jevily jako jediné řešení. To vše vedlo k největšímu válečnému konfliktu všech dob..
Současné Spojené státy představují jiný, pomalejší a méně dramatický, ale strukturálně příbuzný případ. Desítky let slibovaného růstu, který měl zajistit prosperitu pro všechny, vedly ve skutečnosti k deindustrializaci, zadlužení střední třídy a extrémní nerovnosti.
Když se ukázalo, že příslib permanentního zlepšování životní úrovně nelze splnit, vznikl prostor pro politické proudy zpochybňující dosavadní civilizační normy, instituce i samotný smysl demokratického konsensu.
Důsledkem jsou autokratické tendence hlásající falešné zástupné důvodu stávajícího společenského marasmu (migrace, Green Deal, emancipační proudy jako třeba LGBT)
Varovné jsou shodné rysy s nástupem Hitlera k moci. Zejména jde o dehumanizaci jiných komunit a hnutí - v 30. letech to byli židé, v současných jsou to,migranti, liberálové a dle Trumpa potažmo obyvatelé "shit-hole countries".
V této souvislosti často vytane obava z nástupu děsivé orwellovské dystopie 1984 — světa absolutní kontroly, permanentního dohledu a totální moci.
Tento obraz je však zavádějící. Absolutní zlo nemůže existovat ze stejných důvodů jako absolutní dobro: lidská psychika není schopna dlouhodobé konzistence, totální poslušnosti ani jednotné morální orientace.
Mocenské systémy se dříve či později rozpadají vnitřními rozpory, nikoli svou dokonalostí.
Pravděpodobnější než stabilní dystopie je proto období chaosu, fragmentace moci a střídání autoritářských a reformních pokusů.
Změna nepřijde jako osvícený projekt shora, ale jako reakce na vyčerpání zdrojů, ztrátu stability a kolaps důvěry v instituce.
Čím déle se budeme snažit udržet iluzi nekonečného růstu v konečném světě, tím bolestivější tento přechod bude.
Green Deal v tomto světle nepředstavuje ideologickou hrozbu, ale jeden z pokusů — nutně nedokonalých a politicky sporných — jak se vyrovnat s realitou, kterou už nelze dál odkládat.
Otázkou proto není, zda se ekonomický model změní, ale zda k této změně dojde řízeně a civilizovaně, nebo až ve chvíli, kdy už žádná kontrola možná nebude..
