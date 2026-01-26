Obama označil zabití Alexe Prettiho za „tragédii“ a volá po důkladném vyšetření
26. 1. 2026
Bývalý prezident říká, že zabití by mělo být „budíčkem“ a že federální agenti nejednají v souladu se zákonem.
The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW— Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026
V neděli se zvýšil tlak na administrativu Donalda Trumpa, aby důkladně vyšetřila vraždu 37letého zdravotníka Alexe Prettiho, kterou v Minneapolisu spáchali federální imigrační úředníci.
Po analýze videozáznamu, která ukázala, že úředníci Prettimu odebrali pistoli, kterou měl povoleno nosit – a kterou neměl v ruce –, než ho zastřelili, se ozývají hlasy volající po vyšetřování ze všech stran politického spektra.
NRA a skupiny podporující držení zbraní požadují „úplné vyšetření“ zabití Alexe Prettiho.
Bývalý prezident Barack Obama označil zabití za „srdcervoucí tragédii“ a „varovný signál pro všechny Američany, bez ohledu na politickou příslušnost, že mnoho našich základních hodnot jako národa je stále více ohrožováno“.
V prohlášení zveřejněném v neděli Obama uvedl, že federální orgány činné v trestním řízení a imigrační agenti v Minnesotě nejednali zákonným ani odpovědným způsobem.
„Již několik týdnů jsou lidé po celé zemi oprávněně pobouřeni pohledem na maskované rekruty ICE [Imigrační a celní policie] a další federální agenty, kteří jednají beztrestně a používají taktiky, které se zdají být určeny k zastrašování, obtěžování, provokování a ohrožování obyvatel velkého amerického města,“ řekl. Uvedl, že tyto taktiky nyní vedly k smrtelným střelbám na dva americké občany – Prettiho a Renee Good, oba v Minneapolis. Přesto podle něj Trump a další představitelé administrativy zdá se chtějí eskalovat rétoriku ještě před zahájením vyšetřování – a to navzdory skutečnosti, že „se zdá, že jsou v přímém rozporu s videozáznamy“.
Obama vyzval Američany, aby podpořili vlnu pokojných protestů v Minneapolis a v dalších částech země.
„Jsou včasným připomenutím, že nakonec je na každém z nás jako občanech, abychom se ozvali proti nespravedlnosti, chránili naše základní svobody a žádali od naší vlády zodpovědnost,“ řekl.
Republikánský senátor Bill Cassidy uvedl, že „důvěryhodnost“ ICE a amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS) je „v sázce“.
„Musí být provedeno úplné společné vyšetřování federálními a státními orgány,“ napsal Cassidy v příspěvku na X poté, co 7. ledna zastřelil Goodovou agent ICE a v sobotu zastřelili Prettiho gangsteři z ICE. „Můžeme americkému lidu důvěřovat, že se dozví pravdu.“
Další demokratičtí zákonodárci, včetně členky Sněmovny reprezentantů Alexandrie Ocasio-Cortezové a vůdce menšiny v Senátu Chucka Schumera, oba z New Yorku, také vyzývali federální imigrační úřady, aby opustily Minnesotu. Vyzvali senátní demokraty, aby během rozpočtových jednání v nadcházejících dnech hlasovali proti financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA, které dohlíží na ICE a pohraniční stráž.
„Máme odpovědnost chránit Američany před tyranií,“ napsala Ocasio-Cortezová na X.
V neděli ráno senátoři Amy Klobuchar z Minnesoty a Adam Schiff z Kalifornie, oba demokraté, oznámili, že budou hlasovat proti financování ministerstva vnitřní bezpečnosti.
„Když zabíjejí dva voliče v mém státě, berou dvouleté děti z náručí jejich matek, vytahují staršího muže z kmene Hmong z jeho domu a vystavují ho venku v spodním prádle, a pak zjistí, že mají špatného člověka... ne, já pro toto financování nehlasuji,“ řekla Klobucharová v pořadu NBC Meet the Press, narážejíc na incidenty s federálními imigračními agenty, které přitáhly velkou pozornost médií.
Schiff řekl, že „neposkytne ICE ani pohraniční stráži ani cent, vzhledem k tomu, jak tato agentura, tyto agentury fungují“.
Chuck Schumer, vůdce menšiny v Senátu, v sobotu poprvé oznámil, že on a jeho kolegové demokraté neposkytnou potřebné hlasy, pokud financování DHS zůstane v návrhu. Mluvčí vůdce senátní většiny Johna Thuneho uvedl, že o financování DHS a dalších vládních fondů se bude hlasovat jako o jediném balíčku. Bez kompromisu čelí vláda na konci ledna částečnému uzavření.
Schiff varoval, že pokud republikáni „budou trvat“ na spojení financování imigrační kontroly s dalšími vládními výdaji, dojde k uzavření vlády. „Bude to rozhodnutí republikánů,“ řekl. „Oni chápou, že s tím nebudeme souhlasit.“
Senátor za Connecticut Chris Murphy, rovněž demokrat, řekl v pořadu CNN State of the Union, že demokraté „nemohou hlasovat pro financování tohoto bezprávného ministerstva pro vnitřní bezpečnost... které porušuje zákon a vraždí americké občany a traumatizuje malé chlapce a holčičky po celé zemi“.
Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová, demokratka, řekla CNN, že střety v Minneapolis se netýkaly měst poskytujících útočiště.
„Jde to daleko za to,“ řekla. „Jde v podstatě o tajnou policii typu Stasi, která nosí masky, je neidentifikovatelná, není nikomu zodpovědná a má vedení v Trumpově administrativě, které otevřeně lže o tom, co se děje, zatímco americký lid vidí video.“
Mezitím rodiče Prettiho, Michael a Susan, vyzvali, aby byla o jejich synovi řečena „pravda“.
„Jsme zdrceni, ale také velmi rozzlobení,“ řekli. „Odporné lži, které o našem synovi šíří administrativa, jsou zavrženíhodné a nechutné.“
Prohlášení rodiny přišlo poté, co americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová prohlásila, že Pretti mával zbraní, než na něj agenti vystřelili „obranné výstřely“. Žádný z všudypřítomných videozáznamů však neukazuje, že by Pretti mával zbraní.
Klobucharová také řekla, že Trumpova administrativa popsala střelbu, která je zachycena na několika videích očitých svědků široce šířených na sociálních médiích, „způsobem, který prostě není pravdivý“.
„Pořád si říkám, že oči nelžou,“ řekla Klobucharová. „Vymáhání práva je založeno na důvěře a my jsme zažili totální zhroucení důvěry.“
Vyzvala k „transparentnímu“ vyšetření střelby a požadovala, aby agenti Trumpovy administrativy pro vymáhání imigračních zákonů opustili Minnesotu.
Zástupce generálního prokurátora Todd Blanche řekl v pořadu Meet the Press, že „samozřejmě probíhá vyšetřování“.
„Ministryně Noemová o tom včera mluvila, což je to, co bychom očekávali vždy, když dojde k takové tragédii,“ řekl Blanche.
Nesouhlasil však s předpokladem, že videa z incidentu vypovídají o celém příběhu. „Nevíme, co se stalo v minutách před tím, co jsme právě viděli. Nevíme, co ICE viděla, co ICE slyšela,“ řekl Blanche o zabití Prettiho federálními agenty. „To je součástí vyšetřování, které bude probíhat.
„Vidíte násilnou interakci s mužem, který byl zastřelen. A tak nevíme. Bez ohledu na to, kolikrát se na to podíváte, bez ohledu na to, z kolika různých úhlů to vidíme, je tu spousta věcí, které nevidíme.“
Blanche zopakoval postoj vlády, že protestující proti imigračnímu zákonu nebyli mírumilovní. „Snaží se bránit a mařit práci ICE, a to činí práci, kterou naši muži a ženy musí vykonávat, prakticky nemožnou bez takových interakcí,“ řekl.
Ale s narážkou na guvernéra Minnesoty Tima Walze a jeho kolegu demokratického starostu Minneapolis Jacoba Freye Blanche dodal: „Nenechte se mýlit. Tomu všemu se dalo zabránit, kdybychom měli guvernéra, starostu a vedení ve Washingtonu a v Minnesotě, které by se skutečně staralo o své občany.“
Velitel pohraniční stráže Gregory Bovino byl dotázán, proč federální agenti zastřelili Prettiho.
„Nevíte, jestli byl neozbrojený,“ řekl Bovino Daně Bashové z CNN. „Nevím, jestli byl neozbrojený. To je posouzení místa činu na základě fotografie. Proto máme vyšetřovatele.
„Fakta o tom, co se přesně stalo, vyjdou najevo v rámci vyšetřování.“
Když se ho Bash zeptala, zda obviňuje oběť, odpověděl: „Oběťmi jsou pohraniční agenti.“
Během nedělní odpolední tiskové konference byl Bovino dotázán na videa, která ukazují, že Pretti byl neozbrojený, než byl zastřelen. Odpověděl, že existuje „mnoho videí a mnoho různých verzí, které můžete vidět a které mohu vidět i já“.
„Lidé, proto máme něco, čemu se říká vyšetřování, abychom mohli vzít to, o čem mluvíte, vzít ta videa, vzít výpovědi svědků, vzít výpovědi policistů, všechny ty drobné detaily, které vykreslí skutečný obraz, ne koncept zastaveného snímku, a vykreslí širší obraz toho, co se skutečně stalo.
„Proto vyšetřujeme, abychom se dostali k pravdě, aby nedocházelo ke spekulacím.“
Dodal, že stále neví, kolik výstřelů bylo vypáleno. A řekl, že „všichni agenti, kteří byli zapojeni do této události, pracují, nikoli v Minneapolis, ale na jiných místech, a to kvůli jejich bezpečnosti“.
Bovino tvrdil, že operace v Minneapolis byla ve skutečnosti zaměřena na Jose Huerta-Chumu, kterého popsali jako nelegálního imigranta, který musel být odstraněn z ulic. Řekl, že Huerta-Chuma byl právě zatýkán, když „agitátoři, výtržníci a anarchisté“ zabránili jeho zatčení.
Minnesotské ministerstvo spravedlnosti (DOC) však popřelo Bovinovo tvrzení, že Huerta-Chuma má „významnou kriminální minulost“. Podle záznamů DOC a údajů minnesotského soudu nebyla osoba identifikovaná federálními úředníky nikdy ve vazbě tohoto státu a nemá na kontě žádné trestné činy.
Záznamy DOC také ukazují, že osoba se jménem Huerta-Chuma byla v roce 2018, během prvního prezidentství Trumpa, zadržena federálními imigračními úřady v místní věznici v Minnesotě. Rozhodnutí o jeho propuštění z federální vazby bylo pravděpodobně učiněno úředníky Trumpovy administrativy. DOC uvedlo, že nemá žádné informace vysvětlující, proč byl Huerta-Chuma propuštěn. A Bovino neměl žádné vysvětlení, když se ho v neděli zeptal reportér.
Místo toho se vyjádřil k Prettimu slovy: „Když se někdo rozhodne vstoupit do aktivní policejní akce, zasahovat, bránit, zdržovat nebo napadat policejního důstojníka a přinese si k tomu zbraň, je to rozhodnutí, které ten člověk učinil.“
Republikánský senátor Lindsey Graham se také vyjádřil, že „ozbrojený muž, který se snaží bránit zákonnému zatčení, je receptem na katastrofu“. Republikán z Jižní Karolíny řekl, že očekává, že policisté budou používat zdravý úsudek, „ale nebudou hloupě riskovat své životy nebo životy jiných“.
„Pokud jdete na takové akce s nabitou zbraní, mohou se stát špatné věci,“ dodal Graham, ačkoli v Minnesotě je legální nosit zbraně na veřejných místech s povolením. Držitelé povolení, kteří u sebe nemají jak dokument, tak licenci, mohou čelit pokutě 25 dolarů za přestupek.
V sobotu pozdě večer vydal federální soudce příkaz, který brání Trumpově administrativě „zničit nebo pozměnit důkazy“ související s Prettiho zabitím, poté co minnesotští úředníci zažalovali DHS.
Minnesotský generální prokurátor Keith Ellison uvedl, že žaloba požaduje „úplné, nestranné a transparentní vyšetření smrtelného zastřelení [Prettiho] rukou agentů DHS, [což] je nekompromisní“.
Šéf minneapoliské policie Brian O'Hara mezitím uvedl, že informace o tom, co vedlo ke střelbě, jsou omezené. Když v sobotu v Minneapolisu vypukly protesty, federální úředníci bránili státním vyšetřovatelům v přístupu na místo Prettiho zabití.
Trump reagoval na Prettiho zastřelení svou typickou bojovností. Republikánský prezident obvinil Walze a Freye z „podněcování povstání svou pompézní, nebezpečnou a arogantní rétorikou“.
Viceprezident JD Vance zase prohlásil, že události v Minneapolis byly „uměle vyvolaným chaosem“ způsobeným „extrémně levicovými agitátory, kteří spolupracovali s místními úřady“.
Zdroj v angličtině ZDE
