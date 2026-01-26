Naléhavá potřeba zachovat místa činu v bývalých detenčních centrech pod kontrolou Syrských demokratických sil (SDF)

Vrchní velitel SDF: Přijímáme dohodu z Ankary
Syrská síť pro lidská práva (SNHR) dnes vydala zprávu, v níž zdůrazňuje naléhavou potřebu zachovat místa činu v bývalých detenčních centrech pod kontrolou Syrských demokratických sil. Zpráva uvádí, že převod kontroly nad několika detenčními centry na severovýchodě Sýrie ze Syrských demokratických sil na syrskou vládu představuje naléhavou výzvu při ochraně důkazů týkajících se vážných porušování lidských práv a zabránění jejich ztrátě nebo manipulaci. Tento posun byl doprovázen vyprázdněním některých věznic, předáním kontroly nad jinými nebo pokračující správou dalších Syrskými demokratickými silami, což zvýšilo riziko ztráty klíčových důkazů. Podle dokumentace Syrské sítě pro lidská práva zahrnovala tato zařízení věznice v guvernorátech Rakka, Hasaka a Dajr Az-Zaur a držela různorodé spektrum vězňů, včetně těch zatčených z politických a bezpečnostních důvodů, opozičních aktivistů, osob zadržených na základě trestních obvinění, stejně jako žen, dětí a členů ISIS.
Databáze Syrské sítě pro lidská práva (SNHR) uvádí, že Syrské demokratické síly (SDF) nesou širokou odpovědnost za vzorce svévolného zadržování a systematických porušování práv, včetně vražd, svévolných zatýkání, nucených zmizení, mučení a špatného zacházení ve svých detenčních centrech. Mezi 8. prosincem 2024 a 23. lednem 2026 SNHR zdokumentovala zabití 204 civilistů, včetně 24 dětí a 19 žen, a nejméně 819 případů svévolného zatčení, spolu s nejméně 15 případy mučení a špatného zacházení. Ověřování a aktualizace těchto dat probíhá. Závažnost těchto porušení vyžaduje okamžité kroky k zachování důkazů, zajištění odpovědnosti a ochraně práv obětí v rámci přechodné spravedlnosti.
Zpráva zdůrazňuje, že převod kontroly nad detenčními zařízeními znamená, že syrský stát přebírá přímou právní odpovědnost za vyšetřování minulých porušení, uchovávání důkazů a prevenci beztrestnosti. Mezinárodní právo jej zavazuje provádět rychlá, nezávislá a účinná vyšetřování úmrtí a závažných porušení, považovat detenční centra za místa činu a udržovat řetězec důkazů. Mezinárodní nástroje také vyžadují vedení přesných záznamů a hlášení úmrtí a mučení, stejně jako uchovávání veškerého důkazního materiálu nezbytného pro národní i mezinárodní stíhání.
Zpráva tvrdí, že provozní potřeby jsou klíčovým faktorem, protože jakékoli selhání při shromažďování, uchovávání nebo dokumentaci důkazů by mohlo vést k jejich vyloučení u soudu, čímž by se oslabila práva obětí na pravdu a spravedlnost. Minulé zkušenosti ukazují velmi reálná rizika ztráty důkazů v důsledku úmyslného ničení, nekontrolovaného přístupu nebo degradace životního prostředí. Administrativní záznamy, fyzická infrastruktura detenčních zařízení a digitální důkazy jsou nezbytné prvky, které vyžadují okamžité kroky a přísný archivační řetězec, aby byla zajištěna jejich integrita a přípustnost u soudu.
Na závěr Syrská síť pro lidská práva vyzvala syrské úřady, aby okamžitě zajistily všechna detenční centra, která byla pod kontrolou Syrských demokratických sil a nyní jsou pod kontrolou vlády, nasazením vyškoleného bezpečnostního personálu k vytvoření fyzických ochranných zón, zavedením přísných vstupních protokolů vyžadujících písemné povolení a kompletní dokumentaci a zabránit jakémukoliv odstranění, zničení nebo přenosu důkazů z míst. Úřady byly vyzvány, aby vydaly veřejné prohlášení potvrzující svůj závazek uchovávat důkazy jako základní princip odpovědnosti a spravedlnosti. Byli také vyzvány, aby přijaly nouzová nařízení stanovující trestní sankce pro každého, kdo manipuluje, ničí nebo odstraňuje důkazy z chráněných míst. Dále byla syrská vláda vyzvána, aby urychlila uzavření formálních dohod o spolupráci s Mezinárodním, nestranným a nezávislým mechanismem pro Sýrii, Mezinárodní komisí pro pohřešované osoby a Vyšetřovací komisí OSN, která by těmto orgánům umožnila přístup ke sběru důkazů v souladu s mezinárodními trestními standardy. Zdůrazněn byl význam zavádění systematických dokumentačních protokolů, včetně komplexních fotografických a video záznamů, přípravy záznamů z místa činu a katalogizace všech důkazů pro zajištění jejich spolehlivé sledovatelnosti a správy.
SNHR poznamenala, že pokud jde o tábor al-Hol, je třeba okamžitě přijmout opatření k dokumentaci totožnosti všech zadržených a okolností jejich zadržení, zahájení právních postupů pro propuštění zadržených bez právního základu a uchování všech záznamů, které mohou podpořit jednotlivé případy svévolného zadržení, rozdělení rodin a úmrtí ve vazbě. Dále je klíčové zřídit informační centra, která umožní rodinám hlásit pohřešované osoby a poskytovat data před smrtí, což je klíčové pro podporu budoucích snah o identifikaci.
Zpráva zdůraznila, že důkazy uchovávané v těchto centrech, pokud budou chráněny a profesionálně zpracované, mohou splnit požadavky na trestní odpovědnost, hledání pravdy a identifikaci obětí, zejména těch, které byly násilně zmizeny před lety. Naopak ztráta důkazů v důsledku poškození, kontaminace nebo manipulace představuje nenapravitelnou ztrátu nejen pro jednotlivá stíhání, ale i pro celkový historický záznam porušení práv spáchaných na syrském lidu.
Celá zpráva v angličtině: ZDE
