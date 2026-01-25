Trump buduje diktaturu
Mně to státní vraždění občanů po ulicích nepřijde už ani moc republikánské, ani když každého zabitého náhodně kolemjdoucího poté označí gestapo barbie Kristi Noem za domácího teroristu, píše Ivo Bystřičan. Skoro všechno ale mívá smysl perspektivou peněz a moci. O co tady dost možná jde, vystihuje zajímavě Martin Freund:
"Je čím dál jasnější, že Trump a lidé kolem něj nikdy nezamýšlejí předat moc. Nemají tu možnost – ten seznam protiprávního jednání a potenciálních trestných činů už je takový, že by to pro ně bylo osobně extrémně ohrožující. Jediná možnost, kterou mají, je postupně utahovat šrouby.
Naprosto zásadní se pro ně proto stává kontrola silových složek a možnost nasadit je k pacifikaci jak obyvatelstva, tak případných neposlušných úředníků a politiků na úrovni jednotlivých států. A k tomu je zásadní uplatnění zákona o povstání z 18. století. Ten Trumpovi umožní nasadit armádu vůči vlastnímu obyvatelstvu a převzít kontrolu i nad jednotlivými národními gardami.
Tímto aktem by v podstatě už změnil režim, protože by to úplně změnilo dosavadní chápání státoprávního uspořádání USA jako federálního státu, kde vnitřní bezpečnost není nikdy vymáhána armádou a Nejvyšší soud je ochráncem těchto principů. A nad to všechno staví pouhý úsudek prezidenta. Zákon o povstání totiž hovoří o nasazení armády všude tam, kde to prezident POVAŽUJE za nutné. Je to bianco šek. Armáda v ulicích á pocit nevyhnutelnosti, který prostě USA jednou provždy změní.
Pentagon v minulých dnech už dostal pokyn o tom aby se připravil na nasazení armády ve městě a několik tisíc vojáků je v pohotovosti pro tento účel.
To by byl přesně ten game changer, který umožní vytvoření autoritářského státu neomezeného na jedny volby. Jediný důvod, proč to ještě neudělal, je Nejvyšší soud, který mu jako jediný může potenciálně stát v cestě a označit něco takového za protiústavní. Trump má u soudu sice zčásti svoje lidí, ale ani ti nejsou ochotni zvednout ruku úplně pro cokoli.
Potřebuje tedy věci vyhrotit do takové úrovně, která umožní Nejvyššímu soudu to odmávnout a příliš se u toho nepoplivat, tj. potřebuje dostat situaci do bodů, kdy bude opravdu připomínat ozbrojené povstání proti federální vládě. Tudíž bude on a lidé kolem něj přilévat zcela zamýšleně olej do ohně do té doby, než se věci vyhrotí tam, kde je chce mít. Ostatně generální prokurátorka Bondi už oznámila, že do města míří další složky různých federálních agentur (FBI, DEA...) ... jistě ne s cílem situaci zklidnit.
í prohlásila, že kdokoli, kdo brání práci federálních agentů, bude federálně stíhán. Trump i Vance přitom už několik dní tohle tvrdí o představitelích lokální politické moci. DOJ potvrdilo, že vyšetřování guvernéra Walze a starosty Freye není jen o nedostatku součinnosti, ale o podezření z přímého spiknutí s cílem mařit federální právo.
To je přesně ten právní rámec, který umožňuje označit státní správu za vzpurnou. Její výroky se v zásadě snaží kriminalizovat jakýkoli odpor veřejnosti, i místních politiků. No a zvýšená aktivita složek federálních agentur na místě je důležitá pravě proto, že jsou to totiž pravě federální agentury a jejich zástupci, které mohou u Nejvyššího soudu s vysokou institucionální důvěryhodnosti dokládat, že situace a bezpečnost se vymkla kontrole.
Tak nějak mi to připadá jako momentálně nejuvěřitelnější scénář toho, co se tam teď děje. A řekl bych, že v dalších hodinách to bude ještě výrazně eskalovat a o osudu demokracie v USA na dalších mnoho let se rozhodně někdy v průběhu těchto dnů, možná týdnů, určitě před midterms, které už si oni nemůžou dovolit, nebo aspoň ne regulérní, protože Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty znamená vyšetřováni, výslechy před komisemi pod přísahou atd.
