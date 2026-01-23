Rusko "stahuje elitní jednotky z fronty na Krym"
23. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
Agenti Ateše z 18. protiletadlového raketového pluku hlásí, že na poloostrov dorazily jednotky "Irové" z brigády "Espaňola" a "Spadlá osma" ze 106. výsadkové divize ruských ozbrojených sil.
Podle partyzánů byly na poloostrov vyslány samostatné skupiny těchto jednotek, aby posílily ruskou protivzdušnou obranu Krymu proti ukrajinským dronům.
"Je to příznačné, že ruské vojenské velení je připraveno 'odhalit' část fronty kvůli ochraně týlu na Krymu," věří partyzáni.
Ateš zdůrazňuje, že to ukazuje na mimořádně úspěšnou činnost proti vojenským zařízením okupantů v poslední době.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
187
Diskuse