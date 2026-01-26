Trumpova manipulátorka zasadila legendárnímu pořadu 60 Minutes poslední ránu
26. 1. 2026 / Fabiano Golgo
V americké televizi CBS News se odehrává zvláštní druh frašky a pořad „60 Minutes" v neděli večer – nebo spíše jeho absence – to dokonale zachycuje. Místo nové epizody dostali diváci ohřáté rozhovory s celebritami, s Timothéem Chalametem, Jamie Lee Curtisem a Kate Winslet. Nevadí, že zabijáci z ICE v Minnesotě vraždí, že probíhají nepokoje v Minneapolisu, že se Trump nechal zesměšnit v Davosu a že kvůli likvidaci očkování vypukla v USA spalniček – to všechno křičelo po reportážích a analýze. Nejváženější zpravodajský pořad Ameriky však namísto toho servíroval hollywoodské pochlebování z archivu.
Takhle vypadá institucionální sebevražda v reálném čase.
Po půl století byly „60 Minutes" korunovačním klenotem americké vysílací žurnalistiky. Třiadvacet let po sobě, každý rok v první desítce. Pořad číslo jedna v Americe. Přes 100 milionů diváků. Udělal ze seriózní žurnalistiky divoce ziskový byznys a dokázal, že Američané budou sledovat vyšetřování korupce a zneužívání, pokud to uděláte s dostatečnou dovedností. Stopky se staly synonymem odpovědnosti samotné.
A teď? Stopky odpočítávají k ničemu.
Loni v říjnu Paramount Skydance – společnost vzniklá, když technologický miliardář David Ellison spojil tatínkovy peníze s potápějící se mateřskou společností CBS – koupil The Free Press, Substackový projekt Bari Weissové, za 150 milionů dolarů. Ustanovili Weissovou, která nemá naprosto žádné zkušenosti s vysílací žurnalistikou, jako šéfredaktorku CBS News.
Proč by dělali něco tak zjevně šíleného? Protože potřebovali Trumpovo schválení jejich fúze. Takže zaplatili 16 milionů dolarů na urovnání Trumpovy žaloby proti CBS, slíbili, že zruší satirický pořad Stephena Colberta, a zavázali se udělat CBS News více „vyváženou" – což znamená servilnější. FCC v čele s Trumpovým nominantem Brendanem Carrem transakci požehnal a prohlásil, že Američané „již nedůvěřují starým národním zpravodajským médiím". Mise splněna, zjevně.
Toto uspořádání fungovalo přesně tak, jak by se čekalo. V prosinci dokončila veteránka zpravodajka Sharyn Alfonsi zdrcující vyšetřování o Trumpově deportaci venezuelských migrantů do salvadorského vězení CECOT, kde bylo zdokumentováno systematické mučení. Materiál obsahoval ověřená fakta, byl právně prověřen a připraven k odvysílání. Několik hodin před vysíláním ho Weissová zakázala.
Její zdůvodnění? Trumpova administrativa odmítla skandál komentovat a odvysílání těchto šokujících informací by bylo „politické". Zamyslete se na chvíli nad touto logikou. Pokud se odmítnutí vlády účastnit stane důvodem pro stažení pořadu, právě jste úředníkům dali vypínač pro jakoukoli žurnalistiku, která se jim nelíbí. Transformovali jste zpravodajskou organizaci na PR operaci s iluzemi o relevanci.
Tento pořad nakonec odvysílali – poté, co unikl přes kanadského partnera a rozšířil se po sociálních sítích, což CBS donutilo k akci. Ale naplánovali ho proti velkému playoff zápasu NFL, což garantovalo minimální sledovanost. Sdělení bylo jasné: Technicky splníme svůj závazek a zároveň uděláme všechno pro to, abychom to pohřbili.
A tady se ta ironie stává téměř nesnesitelnou. Bari Weissová vybudovala celou svou značku na redakční odvaze. Z New York Times odstoupila v roce 2020 s palčivým dopisem, v němž noviny obvinila z „protiprávní diskriminace" a „kapitulace před kritikou na Twitteru". Prezentovala se jako statečná mluvčí pravdy, která se nepodvolí vnějšímu tlaku, obránkyně svobody slova proti cenzorskému davu.
Její dopis prohlásil: „Materiály jsou vybírány a vyprávěny způsobem, který má uspokojit nejužší publikum, místo aby se zvědavé veřejnosti dovolilo číst o světě a pak si udělat vlastní závěry." Napsala, že „Twitter se stal konečným editorem."
A teď? Osoba, která odstoupila, místo aby se podvolila tlaku Twitteru, zakazuje reportáže, protože se prezidentovi nelíbí. Osoba, která obvinila New York Times z redakční zbabělosti, plánuje prázdné podlézání celebritám místo tvrdých zpráv, protože alternativa by mohla rozhněvat Donalda Trumpa. Obránkyně neortodoxního myšlení se naučila, že jediný přístup, na němž záleží, je ten, který neohrožuje regulační schválení jejích šéfů.
Takhle funguje autoritářství v moderní demokracii. Nemusíte likvidovat zpravodajské organizace ani věznit novináře. Jednoduše učiníte náklady na skutečnou žurnalistiku neúměrně vysokými a odměny za spolupráci dostatečně atraktivními. Pak sledujete, jak se instituce učí cenzurovat sami sebe. Žádné explicitní příkazy nejsou nutné. Mrazivý efekt udělá práci za vás.
Každá zpravodajská organizace v Americe to sleduje a učí se. Napadněte prezidentskou autoritu a riskujte regulační odplatu, drahé žaloby a korporátní destrukci. Hrajte hezky a možná přežijete. Lekce se učí v reálném čase.
Jsme svědky smrti instituce, která definovala americkou vysílací žurnalistiku po pět desetiletí. Ne třeskem, ale rozhovory s celebritami a prázdnými místy v programu. Budova stále stojí. Jméno zůstává na dveřích. Ale to, co dělalo „60 Minutes" důležitým – závazek trápit pohodlné, vyšetřovat bez strachu, mluvit pravdu bez ohledu na důsledky – to je pryč.
Tak v neděli večer, zatímco Amerika potřebovala seriózní žurnalistiku o zabijácích z ICE a vládnéch zločinech, dostala Timothéeho Chalameta diskutujícího o filmu z loňského roku.
Světla jsou zapnutá. Nikdo není doma. A nejdůležitější zpravodajský pořad v americké televizní historii se požírá sám zevnitř, jeden akt zbabělosti po druhém.
