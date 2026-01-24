Trump vyhrožuje Kanadě 100% clem kvůli její možné dohodě s Čínou
24. 1. 2026
Donald Trump v sobotu prohlásil, že uvalí 100% clo na všechny kanadské dovozy, pokud tato severoamerická země uzavře obchodní dohodu s Čínou.
Kromě této celní hrozby další Trumpův zahraničněpolitický manévr, který se v sobotu dostal do zpráv, týkal oznámení prezidenta, že USA zabavily ropu, která se nacházela v nedávno zabavených venezuelských tankerech.
Americký prezident napsal na sociálních médiích, že pokud si kanadský premiér Mark Carney „myslí, že udělá z Kanady ‚vyskladňovací přístav‘, odkud bude Čína posílat zboží a produkty do Spojených států, hluboce se mýlí“
„Čína Kanadu pohltí, zcela ji zničí, včetně jejích podniků, sociální struktury a obecného způsobu života,“ napsal Trump na své platformě Truth Social. „Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena 100% clem na všechny kanadské zboží a produkty dovážené do [USA].“
Trump opakovaně uplatňoval cla ve snaze přimět země, aby se podřídily jeho vůli – s určitým úspěchem, i když také opakovaně ustoupil od svých nejextrémnějších hrozeb souvisejících s cly.
Je pozoruhodné, že několik dní předtím Trump ustoupil od své hrozby uvalit rozsáhlá cla na několik evropských zemí, aby usnadnil akvizici Grónska, poloautonomního dánského arktického ostrova, na který se prezident upnul. Trump tvrdil, že dosáhl „rámcové dohody o budoucím ujednání“ ohledně Grónska.
V rozhovoru pro New York Post, který byl zveřejněn v sobotu, se Trump chlubil, že USA získají suverenitu a vlastnictví pozemků v Grónsku, kde se nacházejí americké základny.
„Budeme mít vše, co chceme,“ řekl Trump podle zprávy deníku Post. „Probíhají zajímavá jednání.“
Mezitím v tomtéž rozhovoru pro Post zveřejněném v sobotu Trump řekl, že americké rafinérie budou zpracovávat ropu, kterou jeho administrativa zabavila z venezuelských tankerů.
„Řekněme to takhle – oni nemají žádnou ropu,“ řekl Trump Postu. „My si ropu vezmeme.“
Ropa se rafinuje na „různých místech“, včetně Houstonu, řekl.
Americká armáda zabavila sedm tankerů spojených s Venezuelou od začátku Trumpovy měsíční kampaně za kontrolu venezuelských ropných toků. Trump v úterý řekl, že jeho administrativa odebrala z Venezuely 50 milionů barelů ropy a část z nich prodává na volném trhu.
Zadržené lodě buď podléhaly sankcím USA, nebo byly údajně součástí „stínové flotily“ lodí, které maskují svůj původ, aby mohly přepravovat ropu od hlavních producentů, na které se vztahují sankce – Íránu, Ruska nebo Venezuely.
Trumpova zahraniční politika vůči Latinské Americe se zaměřila na Venezuelu, přičemž jejím původním cílem bylo svrhnout venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Poté, co se tento cíl nepodařilo dosáhnout diplomatickou cestou, Trump nařídil americkým silám, aby 3. ledna v noci vtrhly do země, zajaly Madura a jeho manželku a přivezly je do New Yorku, kde byli obviněni z trestných činů souvisejících s drogami a zadrženi.
V sobotním rozhovoru pro deník Post se Trump chlubil, že při tomto útoku sehrála klíčovou roli nová zbraň, kterou nazval „discombobulator“.
Tyto výroky přišly poté, co tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová sdílela na sociálních sítích údajné svědectví očitých svědků, podle kterého americká armáda použila nějaký druh „velmi intenzivní zvukové vlny“, aby zneškodnila Madurovy bodyguardy.
Trump uvedl, že USA plánují kontrolovat venezuelské ropné zdroje na dobu neurčitou, protože se snaží obnovit zchátralý ropný průmysl země v rámci plánu v hodnotě 100 miliard dolarů, který vyvolává mnoho pochybností, zejména ze strany ekologů i amerických ropných gigantů.
Zdroj v angličtině ZDE
