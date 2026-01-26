Žoldnéři ruského afrického sboru začleňují do své expanze po kontinentu Madagaskar
26. 1. 2026
Ruská delegace přibližně 40 členů vedená generálem Andrejem Averjanovem, velitelem milice Afrikakorps, se koncem prosince setkala s prozatímním prezidentem Madagaskaru, plukovníkem Michaelem Randrianirinou. Během setkání Rusko nabídlo malgašskému vůdci osobní ochranu, přičemž opakovaně uvedl, že se cítí ohrožen. Tímto způsobem ruský prezident Vladimir Putin zamýšlí přidat Madagaskar na stále delší seznam afrických zemí pod svým přímým vlivem, přičemž bude následovat stejný vzorec ochrany a vojenské spolupráce výměnou za přístup ke zdrojům. Tento seznam již zahrnuje Středoafrickou republiku (SAR), Mali, Burkinu Faso, Niger, Libyi a Rovníkovou Guineu, mimo jiné.
Během setkání — které potvrdil úřadující předseda malgašského parlamentu Siteny Randrianasoloniaiko prostřednictvím sociálních sítí — darovali ruští zástupci zbraně, včetně 16 kamikadze dronů, 50 pistolí a 50 pušek Kalašnikov, malgašské prezidentské gardě. Rusko vyjádřilo "připravenost podporovat a asistovat Madagaskaru, zejména v oblasti výcviku a posilování schopností ozbrojených sil". Delegace také potvrdila, že pokud bude považována za vhodnou pro národní zájem, tato spolupráce by se mohla rozšířit i na ekonomiku.
Začátkem prosince Randrianirina tajně odcestoval do Dubaje, aby vyjednával různé ekonomické projekty s investory. "Jsou tu lidé, kteří mě chtějí zabít," řekl později, aby ospravedlnil tajemství kolem své cesty. Tento pocit nejistoty, který pociťuje voják, jenž se dostal k moci po říjnovém převratu, je přesně jednou z bran ruského vlivu v Africe. Moskva následovala stejný vzorec například ve Středoafrické republice, což je jeden z jejích nejúspěšnějších případů na kontinentu.
Na konci loňského roku, uprostřed kampaně před prezidentskými volbami 28. prosince, se v Bangui, hlavním městě Střední Afriky, objevila obrovská nástěnná malba zobrazující prezidentku Faustin-Archange Touadéru, jak si podává ruku s Putinem, oba za přítomnosti vojáků i polovojenských jednotek. Tento propagandistický produkt je nejjasnějším vyjádřením ruského vlivu v zemi, kam první žoldnéři Wagneru dorazili v roce 2018 — po francouzském odchodu v roce 2016 — a země byla uvězněna v občanské válce.
Ruská milice, která chrání znovuzvoleného prezidenta Touadéru a bojuje po boku armády, sehrála rozhodující roli při způsobování těžkých porážek povstalcům výměnou za přístup ke středoafrickému zlatu.
Další hlavní branou Ruska do Afriky byla Libye. Do roku 2019, roky po začátku války vyvolané pádem Muammara Kaddáfího v roce 2011, byla přítomnost wagnerských žoldnéřů bojujících na straně maršála Haftara již významná. Haftar ovládá důležitá ropná pole, která slouží jako vyjednávací karta pro vojenskou podporu. Ruský vliv nebyl omezen pouze na bojiště. Podpora několika politických stran ukazuje, do jaké míry se snaží rozšířit svůj dosah v Libyi a regionu. Vojenská základna Maaten al-Sarra je jedním z nervových center této vojenské přítomnosti, odkud Moskva také hraje kartou zasahování do sousedního Súdánu a Čadu.
Středoafrický model byl exportován do Mali po převratu armády země v roce 2020. Sled událostí byl podobný: vyhnání francouzských jednotek, příchod ruských žoldnéřů bojujících po boku armády proti ozbrojeným skupinám — v tomto případě džihádistům a tuaregským povstalcům — a spáchání masakrů a všemožných zneužívání civilního obyvatelstva žijícího v konfliktní zóně. V Mali je však Wagnerova bilance smíšená: zatímco jeho účast byla klíčová při znovudobytí města Kidal od povstalců, utrpěl také těžké porážky, například Tinzawaten v roce 2024.
V Mali a později v Burkině Faso a Nigeru byly demonstrace podpory vojenským režimům, které převzaly moc, ozdobeny ruskými vlajkami, což byl konkrétní příklad virtuálních kampaní zahájených Moskvou, aby uvolnila cestu svým jednotkám. Zatímco režim generála Assimiho Goïty v Bamaku však Wagnerovi široce otevřel dveře, jeho protějšky Ibrahim Traoré a Abdourahamane Tchiani v Ouagadougou a Niamey zvolili diskrétnější přístup, nasadili desítky ruských instruktorů a vojáků k ochraně a výcviku své armády, ale nasazení v terénu nechali dobrovolníkům a národním silám.
Podporují Obianga
Cesta generála Averjanova na Madagaskar nebyla jeho jedinou návštěvou Afriky v posledních týdnech. Minulý listopad odcestoval šéf Afrikakorpsu — nové žoldnéřské skupiny vzniklé po smrti vůdce skupiny Wagner Jevgenije Prigožina — do Rovníkové Guineje, kde jeho muži působí od srpna 2024 jak v Malabu, tak v Batě, podporujíc diktátorský režim Teodora Obianga.
"Rovníková Guinea a Ruská federace podepsaly vzájemně výhodné dohody v oblasti výcviku vojáků Rovníkové Guineje ruskými instruktory. Dále v rámci této politiky porozumění je silný zájem o ruské investice v energetickém a kybernetickém sektoru, stejně jako o možnost společné vesmírné mise," uvádí vláda Rovníkové Guineje na svých webových stránkách. Na jednacím stole jsou také ropa a plyn této africké země.
Pro Rusko jde o zdroje, ale také o prolomení politické a ekonomické izolace, kterou se Západ snaží uvalit od anexe Krymu v roce 2014, izolace, která se po válce na Ukrajině ještě prohloubila. Pro africké vojenské nebo diktátorské režimy, které přerušují vazby s Evropou, například v Sahelu, je vojenská spolupráce s Moskvou velmi životaschopnou alternativou. Ale nejsou sami. Africko-ruské summity v Soči v roce 2019 a Petrohradu v roce 2023 přivítaly prakticky všechny africké vůdce, kteří toužili navázat nové vztahy, přičemž Moskva byla přítomna. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru třetina zbraní, které Afrika nakupuje, pochází z Ruska, přičemž hlavními cíli jsou Egypt a Alžírsko, ale také Angola, Mali, Nigérie a Súdán.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse