Írán musí být napaden a ajatolláh musí být sesazen
22. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Existuje starý morální rébus, který se odmítá držet jen filozofických seminářů. Pokud skrze tenké zdi bytového domu slyšíte, jak soused bije svou manželku, řeknete si, že to, co se děje v cizím bytě, není vaše věc, nebo zaklepete na dveře, zavoláte policii a přijmete, že jste kvůli něčemu zásadnějšímu než kvůli zdvořilosti překročili hranici? Mezinárodní politika se přes veškeré své abstrakce neustále vrací právě k této otázce. Írán a Grónsko ji dnes, poněkud paradoxně, ilustrují způsobem, který ukazuje, proč odpověď nemůže být v každém případě stejná.
Írán dnes připomíná byt se zhasnutými světly, z něhož se do chodby ozývají zvuky násilí. Uniklé snímky z teheránských márnic, výpadky internetu, rodiny, které na obrazovkách hledají tváře svých dětí – to nejsou vnitropolitické neshody ani kulturní zvláštnosti. Jsou to známky státu, který obrací svou donucovací moc dovnitř a používá ji se smrtící silou. Když vláda zabíjí tisíce vlastních občanů, aby se udržela u moci, přestává být suverenita jen uhlazeným právním pojmem a stává se morálním dilematem. V tu chvíli začíná nevměšování vypadat méně jako respekt a více jako lhostejnost.
To neznamená, že zásah je jednoduchý, čistý nebo bez nákladů. Takový nebývá téměř nikdy. Znamená to ale, že se mění samotná otázka. Už se nebavíme o tom, zda by se někdo zvenčí měl vměšovat do politiky jiného státu z rozmaru či ideologické preference. Bavíme se o tom, zda má princip suverenity fungovat jako zvuková izolace, která umožní zdvořile ignorovat křik ve jménu pořádku. Dějiny nás bolestně naučily, že absolutní úcta k „vnitřním záležitostem“ se může stát způsobem, jak krutost vyprat právnickým jazykem.
Grónsko představuje zcela odlišnou morální krajinu. V chodbě se neozývá žádný křik. Neexistuje zde státní násilí vůči civilistům, které by vyžadovalo naléhavou reakci. Místo toho tu máme led, území, nerostné suroviny, námořní trasy a chladnou logiku obranných plánovačů. Když Donald Trump mluví o Grónsku, nemluví o záchraně lidí před útlakem; mluví o tom, jak se výhodně umístit v proměňujícím se světě. Směšovat to s jazykem humanitárního zájmu znamená tento jazyk zbavit obsahu.
Zde není suverenita zpochybňována proto, že by vláda ztratila morální nárok brutálním zacházením se svými občany, ale proto, že samotné území je považováno za užitečné. Nejde o souseda, který volá policii, aby zastavil násilí; jde o souseda, který si přeměřuje váš dvorek a přemýšlí, jak snadno by šel posunout plot. Etická intuice, kterou většina lidí sdílí – že je to špatně – vychází ze stejného zdroje jako intuice, že mlčet tváří v tvář domácímu násilí je špatně. Záleží na kontextu. Záleží na motivech. Záleží na způsobené újmě.
Problém současné debaty nespočívá v tom, že by tyto rozdíly byly těžko pochopitelné, ale v tom, že jsou často záměrně zplošťovány. Kritici zásahů poukazují na Grónsko a – s jistým oprávněním – tvrdí, že velmoci suverenitu rutinně ignorují, kdykoli se jim to hodí. Obhájci mocenské politiky zase poukazují na Írán a tvrdí, že humanitární zájem je jen dalším nástrojem vlivu. Obě pozorování obsahují kus pravdy, ale ani jedno by nemělo vymazat morální stupňování jako takové.
Svět, v němž je suverenita vždy nedotknutelná, je světem, který zdvořile odvrací zrak od masových hrobů. Svět, v němž je suverenita vždy volitelná, je světem, kde si silní prostě berou, co chtějí. Úkol, jakkoli nepohodlný, spočívá v tom, udržet tyto dvě pravdy současně. Írán nás nutí ptát se, zda úcta k hranicím může převážit nad povinností reagovat na systematické zabíjení. Grónsko nám připomíná, jak snadno lze strhnout vznešenou rétoriku a odhalit pod ní pouhou chuť a strach.
Nebezpečí nespočívá v tom, že bychom se vměšovali příliš nebo málo, ale v tom, že přestaneme rozlišovat mezi zaklepáním na dveře, abychom zastavili násilí, a jejich vyražením proto, abychom si dům přivlastnili. Jakmile jsou tyto dva činy považovány za morálně rovnocenné – nebo stejně podezřelé – ztrácíme schopnost mluvit o odpovědnosti vůbec.
Přijde chvíle, kdy tiché postávání na chodbě přestává být neutralitou a stává se spoluvinou. Teror, který ajatolláhové v Íránu udržují při životě, tuto hranici překročil dávno a opakovaně – a důkazy už nepřicházejí v podobě dohadů či ideologických sporů, ale v podobě těl, zlomených rodin a státní moci, jejímž hlavním nástrojem je strach. Světové mocnosti nemají povinnost překreslovat mapy ani vnucovat jiným společnostem vlastní představy o štěstí, mají však povinnost přestat se tvářit, že nečinnost je totéž co moudrost.
Nedělat nic a přitom se zaklínat suverenitou už není zdrženlivost. Je to volba ticha ve chvíli, kdy dveře zůstávají zavřené a křik za nimi nepřestává.
