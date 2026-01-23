Těžba ropy v Rusku klesla na šestnáctileté minimum
Podle Novakových údajů klesla produkce ropy již třetí rok v řadě: v roce 2024 dosáhla 516 milionů tun, v roce 2023 530 milionů tun a v roce 2022 535 millionů.
Výsledkem byla produkce ropy nejnižší od roku 2009: tehdy Rusko čerpalo 494,2 milionu tun. I během pandemické krize byla v roce 2020 produkce mírně vyšší – 512,7 milionu tun.
V plánu na rok vláda zahrnula zvýšení produkce na 520 milionů tun. Dohoda OPEC+ také umožnila Rusku čerpat více, přičemž ruská kvóta vzrostla na 8,98 až 9,57 milionu barelů denně.
Ve skutečnosti však na konci roku ruské ropné společnosti čerpaly pouze 9,33 milionu barelů denně a v prosinci místo růstu začala produkce nečekaně a prudce klesat – o 250 tisíc barelů denně. Pokles produkce je důsledkem amerických sankcí proti Rosněfti a Lukoilu, které podkopaly vývoz do Indie a Číny.
Kolaps cen ruské ropy, která se nyní prodává za 35–37 dolarů za barel, tedy se slevou téměř 50 % vůči Brentu, učinil těžbu na řadě ruských polí nerentabilní. Reuters odhaduje, že v polovině ropných projektů v zemi firmy přicházejí o 5 dolarů za každý prodaný barel. To slibuje novou vlnu problémů pro ropné společnosti, které již čelily několikanásobnému poklesu zisků: Rosněfť třikrát, Lukoil dvakrát, Gazprom Něfť o 54 %.
