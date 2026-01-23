Trump oznámil, že po nepříznivém průzkumu veřejného mínění rozšiřuje žalobu na New York Times za pomluvu
Trump uvedl, že jeho výhrady k průzkumu veřejného mínění budou přidány k již existující žalobě na pomluvu proti tomuto deníku.
Donald Trump oznámil, že po nepříznivém průzkumu veřejného mínění rozšiřuje žalobu na New York Times za pomluvu.
Ve čtvrtečním příspěvku na své platformě Truth Social americký prezident uvedl, že jeho výhrady k průzkumu budou přidány k jeho stávající žalobě na ochranu osobnosti proti tomuto deníku. Napsal: „Průzkum Times Siena Poll, který je ke mně vždy nesmírně negativní, zejména těsně před volbami v roce 2024, ve kterých jsem zvítězil drtivým způsobem, bude přidán k mé žalobě proti upadajícímu deníku New York Times.
Naši právníci požadují, aby uchovali všechny záznamy a informace o tom, jak tyto falešné výsledky „vypočítali“ – nejen o tom, že byly silně zkreslené ve prospěch demokratů. Budou plně zodpovědní za všechny své radikálně levicové lži a protiprávní jednání!“
Poslední průzkum New York Times/Siena University ukázal, že Trumpova popularita klesla na 40 %, což je o tři body méně než v posledním průzkumu. Méně než třetina dotázaných uvedla, že se země má lépe než před rokem, a 51 % uvedlo, že Trumpova politika pro ně znamenala zhoršení životních podmínek.
„Většina voličů nesouhlasí s tím, jak Trump řeší nejdůležitější otázky, včetně ekonomiky, imigrace, války mezi Ruskem a Ukrajinou a jeho jednání ve Venezuele,“ napsaly New York Times.
V následujícím příspěvku na Truth Social Trump pokračoval: „New York Times a mnoho dalších médií tisknou průzkumy, o kterých vědí, že jsou nepravdivé. Stali se pomatenými a nemocnými. Trpí závažným případem TRUMP DERANGEMENT SYNDROME (TDS).“
Trump také zesměšnil volební zpravodajství NYT jako „tak špatné a tak nesprávné“ a tvrdil, že „nikdy nejsou za to kritizováni“. Dodal: „Ale já je volám k odpovědnosti žalobou, kterou jsem podal a která se nyní projednává u soudu. Musí zaplatit cenu za FALEŠNÉ A PODVODNÉ ZPRÁVY a doufejme, že v ne příliš vzdálené budoucnosti tak učiní!“
V loňském roce Trump zažaloval noviny, nakladatelství Penguin Random House a dva reportéry New York Times o 15 miliard dolarů v žalobě za pomluvu, která byla původně v září zamítnuta. Prezident podal svou pozměněnou žalobu v říjnu.
Tato žaloba, podaná u federálního soudu na Floridě, se týká publikace řady novinových článků v New York Times, které popisují Trumpovu práci v televizním pořadu The Apprentice a příběhy odvozené z knihy Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (Šťastný smolař: Jak Donald Trump promrhal otcovo jmění a vytvořil iluzi úspěchu) od Susanne Craigové a Russa Buettnera.
Žaloba tvrdí, že popis Trumpa jako „objeveného“ potenciálního moderátora pořadu je fakticky nesprávný, protože Trump byl již dlouho před začátkem pořadu známý
Rovněž tvrdí, že kniha popisuje Trumpovo dědictví v hodnotě několika milionů dolarů po jeho otci, Fredu C. Trumpovi, jako výsledek „podvodných daňových úniků“ a že Trumpův otec „obcházel předpisy“ federálních programů určených na podporu veteránů druhé světové války, aby si vybudoval své jmění.
Zdroj v angličtině ZDE
