Ideologie MAGA a "ruského světa": podobnost politických a filozofických základů
23. 1. 2026
Především se shodují jejich obecné ideologické postoje:
1. Obě pevně dávají přednost "národnímu zájmu" na úkor "univerzálních lidských hodnot", v které vůbec nevěří a které považují za výmysl liberálních radikálů.
2. Obě považují ultrakonzervativní duchovní hodnoty a principy za univerzální a jediné přípustné.
3. Obě chápou všechny ostatní hodnoty a principy, kromě ultrakonzervativních, jako nepřátelské a náchylné k vymýcení, spolu s celým mediálním rozhraním, které je šíří.
4. Obě jsou inherentně antidemokratické, nebo spíše demokratické v čistě leninském smyslu slova, tedy považují demokracii za diktaturu svého klanu.
5. Obě jsou obhájci práva silnějšího jak v domácí, tak zahraniční politice.
Jejich přístupy k řešení konkrétních politických problémů se ještě více shodují.
Místo hlubokého historického a filozofického ponoření do tématu můžeme jednoduše porovnat dva "čistě konkrétní případy": Trumpovo vysvětlení, proč by Amerika měla ovládat Grónsko, a Putinovo vysvětlení, proč by Rusko mělo ovládat Ukrajinu.
V tomto konkrétním případě se podobnost obou ideologií odráží jako kapka vody. Zde jsou argumenty, které ospravedlňují územní nároky obou stran:
1. Přítomnost toho, co právníci nazývají "predikátní trestný čin" (předchozí trestný čin). Oběti (Ukrajina – údajně a Grónsko – potenciálně) už byly proměněny v hrozbu pro národní bezpečnost (bašta, předmostí) nepřátelskou "třetí silou" pro Rusko a Spojené státy, než byly "spolknuty".
2. Prohlášení, že oběti jsou uměle vytvořené státní formace, které vznikly v důsledku nepochopení a dohledu "velmocí", a proto jejich odstranění znamená obnovení historické spravedlnosti.
3. Odůvodnění práva na převzetí nových území v obou případech sahá až do dob "Pečeněgů a Vikingů". Zabírání území se zdá být zavedením jakéhosi druhu přirozeného práva, které je "primární" na rozdíl od zastaralého "mezinárodního práva", které už všichni porušují.
4. Vojenská okupace je považována za legitimní způsob řešení problému. Pokud můžeme, musíme. Současně je odpovědnost za použití vojenské síly přesouvána na oběť agrese, která svou neústupností nutí a dokonce provokuje "velmoci" k "nežádoucí" vojenské intervenci.
Vše toto jsem nenapsal proto, abych naznačil "příbuzenství ideologických duší", ale pouze abych konstatoval smutný fakt, že současná dominance dvou zjevně podobných ideologií v obou bývalých supervelmocích nemůže být uznána za historickou náhodu. Zdá se, že v atmosféře moderní společnosti je něco, co vytváří globální poptávku po takové ideologii, a musíme se s tímto požadavkem, jeho povahou i důvody, které ji vůbec vedou, vypořádat. Je příliš obecný a systematický na to, aby se rozplynul sám od sebe jako strašný noční sen.
Právě tak tomu je, když spánek rozumu rodí příšery.
Zdroj v ruštině: ZDE
