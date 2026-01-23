Plasty všude - a mýtus, který to umožnil
Pokud existuje nějaký materiál, který definuje moderní život více než jakýkoli jiný, je to plast: je přítomen od okamžiku, kdy se narodíme, v novorozenecké stolici, v obalech produktů, v půdě pod našimi nohama a ve vzduchu, který dýcháme.
Ačkoliv je těžké si to představit, nebylo tomu vždy tak — a nemusí to tak zůstat, tvrdí Judith Enck ve své nové knize Problém s plasty.
"Polovina veškerého plastu, který byl kdy vyroben, vznikla od roku 2007," roku, kdy iPhone debutoval, řekla v rozhovoru pro agenturu AFP.
"Máme šanci snížit používání plastů, protože je to velmi současný problém."
Enck, bývalá vysoká představitelka ochrany životního prostředí za Baracka Obamy, má jasný pohled na výzvy, které představuje "zuřivě protiekologický" prezident Donald Trump.
Loni administrativa pomohla zmařit globální smlouvu o plastech a zvrátila postupné vyřazování jednorázových plastů v národních parcích.
Přesto vidí, že na státní i místní úrovni roste dynamika — například zákon z New Jersey "Skip the Stuff", který byl tento týden přijat a vyžaduje, aby restaurace poskytovaly jednorázové příbory pouze na požádání, což je opatření, které se ukázalo jako výrazně snižující odpad.
"Mýtus" recyklace plastů
Kniha Enck sleduje historii plastu: od jeho nejranější podoby v roce 1909, kdy belgický chemik Leo Baekeland vynalezl bakelit, přes "mýtus" recyklace plastů, který průmysl podporoval od poloviny 20. století.
Enck zároveň tvrdí, že odpovědnost za krizi byla systematicky přenášena na spotřebitele, i když výroba plastů stále roste.
"Ve Spojených státech se recykluje pouze 5-6 % plastů," poznamenává. Na rozdíl od kovu, papíru nebo skla jsou spotřebitelské plasty složeny z tisíců různých druhů, tedy polymerů, což činí rozsáhlou recyklaci ekonomicky neudržitelnou.
Rané reklamní kampaně pomohly zpopularizovat pojmy jako "litterbug", zatímco dnes se pozornost přesunula na "chemickou recyklaci", kterou průmysl propaguje jako způsob, jak rozložit plasty na základní stavební kameny.
Pokud se ale podíváte hlouběji, i toto je "falešné řešení", říká Enck: zpráva neziskové organizace Beyond Plastics, kterou vede, zjistila, že jen 11 takových zařízení zpracovává asi 1 % plastového odpadu v USA — a tři z nich byly mezitím uzavřeny.
Do oceánu se každý rok dostane přibližně 15 miliard kilogramů plastu, "což je ekvivalent dvou velkých popelářských vozů plných plastu, které jsou každou minutu vyhazovány do oceánu".
Mikroplasty spolu s ultramalými nanoplasty mohou zabít nebo vážně poškodit mořský život ještě před vstupem do potravního řetězce a nakonec se dostat na naše talíře.
Výzkum zdravotních dopadů stále probíhá a některá zjištění jsou zpochybňována. Studie z roku 2024 však zjistila, že lidé s mikroplasty v srdečních tepnách čelí zvýšenému riziku infarktu, mrtvice a předčasné smrti.
Pro ty, kteří žijí ve stínu rozvíjejícího se petrochemického průmyslu, jsou dopady toxických emisí dlouhodobě cítit. Nikde to není patrnější než v louisianské "Cancer Alley", kde jsou míry rakoviny sedmkrát vyšší než celostátní průměr.
"Naše PSČ určuje naše zdraví, a proto jsou plasty zásadním problémem environmentální spravedlnosti, protože se jedná o komunity barevných obyvatel a komunity s nízkými příjmy," řekla Enck.
Ne hanbě
Nedávný nárůst výroby plastů, tvrdí, je poháněn "přebytkem" plynu produkovaným od poloviny prvního desetiletí průmyslem hydraulického štěpení, který hledal nové trhy pro svůj produkt, i když zároveň podporuje změnu klimatu.
Může být snadné ztratit naději, ale Enck říká, že ještě není pozdě něco změnit — poukazuje na dvojí přístup, který kombinuje osobní jednání s kolektivním tlakem. Její kniha je plná rad, jak organizovat, lobovat u místních samospráv a prosazovat vzorovou legislativu.
I když by Enck preferovala, aby spotřebitelé nakupovali v obchodech s náhradními náplněmi toaletních potřeb, opustili plastové kapsle a podnikli další kroky, uznává, že takové volby zatím nejsou pro mnoho lidí realistické.
"Nejsem fanouškem hanění plastů," řekla. "Nemáme moc na výběr, když jdeme do supermarketu, tak dělej, co můžeš. Ale co opravdu potřebujeme, je systémová změna — a tím myslím nové zákony, které vyžadují méně plastů."
Zdroj v angličtině: ZDE
