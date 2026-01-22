Izraelci vyvraždili v Gaze dalších 11 Palestinců, z toho tři novináře
22. 1. 2026
čas čtení 3 minuty
Reportéři byli v autě na cestě do nového tábora, uvádí mediální skupina, přičemž dva 13letí chlapci byli zabiti v samostatných incidentech
Nemocnice v Gaze uvádějí, že izraelské síly ve středu zabily nejméně 11 Palestinců, včetně dvou 13letých chlapců a tří novinářů, v rámci nejnovějšího násilí, které narušilo tříměsíční příměří.
Palestinští zdravotníci uvedli, že izraelský letecký útok zabil tři palestinské novináře, kteří cestovali v autě, aby natočili nově zřízený uprchlický tábor v oblasti Netzarim ve střední části Gazy.
Palestinský svaz novinářů v prohlášení uvedl, že zemřelí reportéři „plnili humanitární a novinářskou misi, jejímž cílem bylo natočit a zdokumentovat utrpení civilistů“.
V dalších incidentech téhož dne byli v různých částech Gazy zabiti dva 13letí chlapci. Při jednom útoku byli podle úředníků nemocnice al-Aqsa Martyrs v Deir al-Balah, která přijala těla, zasaženi izraelskými drony na východním okraji uprchlického tábora Bureij chlapec, jeho otec a 22letý muž.
V jiném případě byl podle nemocnice Nasser zastřelen izraelskými vojáky 13letý chlapec Moatsem al-Sharafy, když sbíral dřevo na topení ve východním městě Bani Suheila. Na záběrech sdílených online byl vidět chlapcův otec, jak pláče nad jeho tělem na nemocničním lůžku.
Zabití novináři byli identifikováni jako Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat a Anas Ghneim.
Shaat pravidelně přispíval agentuře Agence France-Presse jako foto a video novinář, ačkoli agentura uvedla, že v době útoku nebyl na služební cestě.
Místní novináři uvedli, že jejich práci sponzoroval Egyptský výbor pro pomoc, který dohlíží na egyptské humanitární operace v Gaze. Mohammed Mansour, mluvčí výboru, uvedl, že vozidlo bylo izraelské armádě známé.
Video šířené na internetu ukázalo vyhořelé vozidlo u silnice, z trosek stále stoupal kouř a po zemi byly rozházené úlomky. Těla dvou novinářů byla převezena do nemocnice al-Shifa v Gaze, zatímco třetí bylo převezeno do nemocnice al-Aqsa Martyrs, uvedli zdravotníci.
Izraelská armáda uvedla, že nařídila útok poté, co její vojáci „identifikovali několik podezřelých, kteří ovládali dron spojený s Hamásem“ v centrální Gaze.
„Po identifikaci a vzhledem k hrozbě, kterou dron představoval pro vojáky, IDF přesně zasáhla podezřelé, kteří dron aktivovali,“ uvedla a dodala, že podrobnosti incidentu jsou předmětem vyšetřování.
Organizace Reportéři bez hranic, která sleduje média, uvedla, že izraelské síly zabily v Gaze mezi prosincem 2024 a prosincem 2025 nejméně 29 palestinských novinářů a že od začátku války v Gaze v říjnu 2023 bylo zabito téměř 220 novinářů. Jiné skupiny uvádějí vyšší počty obětí.
Matka Moatsema al-Sharafyho, Safaa al-Sharafy, řekla agentuře Associated Press, že její syn šel ven sbírat dřevo, aby mohla vařit. Řekla: „Vyšel ráno, hladový. Řekl mi, že se rychle vrátí.“
Podle zdravotnických úřadů izraelské síly od října, kdy vstoupilo v platnost příměří, zabily v Gaze nejméně 466 Palestinců.
Zdroj v angličtině ZDE
404
Diskuse