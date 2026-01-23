Zbraňový koridor mezi Ruskem a Íránem znamená, že Kaspické moře už není bezpečné
23. 1. 2026
Jak na hladině moře, tak ve vzduchu nad ním Rusko a Írán vytvořily zbraňový koridor nejprve kvůli doručení zbraní Arménii během čtyřiačtyřicetidenní války s Ázerbájdžánem a nyní z Íránu do Ruska kvůli útoku na Ukrajinu nebo z Ruska přes Írán ke spojencům jako Venezuela.
Rusko také z Kaspiku odpaluje střely Kalibr na cíle na Ukrajině, a tyto jsou nejčastěji namířeny na civilní cíle. Ještě dříve byly cíle v Sýrii napadeny z Kaspického moře.
Ukrajina také již otevřeně útočí na ruské cíle v Kaspickém moři. Základna kaspické flotily v Kaspijsku v Dagestánu byla napadena ukrajinskými drony. Ropné plošiny v ruském sektoru Kaspického moře byly opakovaně pod útokem. Nakonec došlo také k útokům na ruskou průzkumnou loď v Kaspiku.
Je dokonce možné, že zítra do hry vstoupí USA a jejich spojenci. Otázka útoku na íránské cíle je na programu Washingtonu. A to vše znamená, že výzva z Aktau při podpisu Úmluvy o právním statusu Kaspického moře, aby 'proměnili Kaspické moře v moře míru a přátelství' zůstala jen na papíře.
Rusko, který je zvyklé považovat Kaspické moře téměř za své vlastní vnitřní jezero, jako Ladoga nebo Bajkal, otevřeně využívá Kaspické moře pro vojenské účely. A to vážně ohrožuje bezpečnost ostatních kaspických států, se všemi důsledky, které to přináší.
