Teplo pro trpící Ukrajinu - generátory od Paměti národa
22. 1. 2026
Energetická krize na Ukrajině se prudce zhoršila - ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha se v pondělí obrátil na mezinárodní prostředí s prosbou o pomoc. Miliony lidí trpí v důsledků nedostatku tepla. Humanitární krizi, která na Ukrajině probíhá, nemůžeme ignorovat. A proto se Paměť národa ve spolupráci s ukrajinskou ambasádou rozhodla vypravit další kamion s vysokokapacitními generátory.
Pozn. red. Bohužel, úplně stejně trpí v Gaze palestinští civilisté, jimž Izrael vybombardoval příbytky a oni nyní setrvávají v zimě ve větrem roztrhaných stanech. Jim Post Bellum proti zimě nepomáhá. Pomoc Ukrajincům je záslužná, ale nestačí.
Díky našim dárcům jsme vybrali během listopadu a prosince finance na nákup 36 generátorů, které od tohoto týdne pomáhají v Ternopilu, Poltavě, Mykolajivu, Dnipru, Lvově i Chersonu. Kvůli nepříznivému počasí a stálým ruským útokům na energetickou infrastrukturu to ovšem nestačí. Ukrajina trpí.
Více než 1 100 lidí muselo v posledním měsíci vyhledat neodkladnou pomoc kvůli omrzlinám a podchlazení. Miliony domácností jsou bez proudu a teploty se pohybují v posledních týdnech až k -20°C. Domy, nemocnice, podniky jsou bez proudu - lidé si ve svých domovech staví bunkry z matrací nebo se ohřívají nad malými plameny svíček. Jen během ledna opustilo hlavní město Kyjev kolem 600 000 lidí. Ukrajinský velvyslanec v ČR Vasyl Zvaryč apeluje: “Každý den Rusko útočí na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Miliony Ukrajinců zůstávají bez elektřiny, tepla a vody. Když děti spí v bundách a teploty klesají až na −18 °C, každý generátor znamená naději.”
Paměť národa na Ukrajinu během posledních 4 let dovezla více jak 480 generátorů. Díky tomu získáváme u výrobců množstevní slevy a to umožňuje dodat potřebných prostředků co nejvíce. Materiální pomoc míří přímo do rukou těch, kterým má pomáhat - v tomto případě generátory poputují civilistům, do nemocnic i obráncům země. Celý projekt je zastřešen Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR. Ke každé dodávce přidáme paletu zákopových svíček vyráběných Junákem - českým skautem.
Situace je mimořádně akutní, a proto míří další várka generátorů na Ukrajinu již na začátku příštího týdne. A to i díky rychlé podpoře velkých donorů Paměti národa a tisíců dalších dárců z řad veřejnosti.
“Ukrajina nás prosí o pomoc. Brání i naši svobodu. Pokud můžete, pomozte, prosím s nákupem generátorů,” uzavírá ředitel a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.
Odkaz na společné video Paměti národa, Velvyslanectví Ukrajiny a Junáka:
https://www.youtube.com/shorts/YOlPmSqTpEo
Pomoc je možné podpořit prostřednictvím sbírky Paměti národa:
