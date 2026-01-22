Dotek času světla?

22. 1. 2026 / Arnošt Kult

čas čtení < 1 minuta


Nám Slunce hřeje v tichu hvězd
u nekonečna v přímce cest
nemluví s temnem z neznáma –
i tam kde slova odvážná
umlčí strachem možný trest –
odvážně svítí na protest!

Až nepravdivé bude znít
zas v prázdnu myšlenek
vytvoří Slunce čistý cit
i v labyrintu otázek?
U břehů zcela temných řek?

V pokoře také mizí stín –
když poselství ke ztraceným
vzpomínkám času něžnosti –
procitne k věčné radosti

Mlčící hvězda stále sní
v necitu – chladu souhvězdí
kde prorok světu neznámý
utváří příběh své pravdy
u nekonečné krásy dní –
Když světlo v stínu zahlédnu
ucítím dotek v neznámu?
I lásku – kterou stvořil Bůh?

