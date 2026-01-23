Tři důležité pořady, které zazněly na Českém rozhlase v úterý 20. ledna
23. 1. 2026 / Boris Cvek
Potom rusista Karel Svoboda v pořadu Osobnost Plus popsal, co to je vlastně ta Trumpova Rada míru – a proč se tam Rusku nechce. Členové rady poté, co si zaplatí členství ve výši jedné miliardy dolarů, mohou hlasovat o pozici Rady k danému problému, ale konečné slovo má Trump. Ne prezident USA, ale Trump jako fyzická osoba, doživotně. Trump také má právo rozhodnout o svém nástupci. Takže Rusko, pokud by přijalo členství, spadne na úroveň trpaslíků jako Bělorusko nebo Izrael: bude s nimi moci hlasovat jako rovný s rovným, ale Trump nakonec rozhodne, jaký má Rada postoj. Větší cirkus a frašku snad mezinárodní politika nikdy nezažila. Dokonce ani feudální králové nebyli součástí mezinárodní politiky jako fyzické osoby. Byly z to z Boží milosti instituce (samozřejmě tím nechci tvrdit, že Trump sebe sama nepovažuje za vyvolence Božího a čaroděje, který hory přenáší!).
Nejvíce na mě ale zapůsobilo vystoupení ředitele Sdružení pro zahraniční investice Ondřeje Votruby v pořadu Peníze a vliv. Tak věcné, vyvážené, důvěryhodné prezentování fakt pro a proti je v českém veřejném prostoru úplný zázrak. Kéž by se podobně dělo i v jiných tématech, než je aktivita velkých investorů v České republice. S ohledem na to, jak byl pan Votruba nakloněný jasnému rozlišování různých aspektů, mě ohromilo jeho jasné prohlášení, že zvýšení korporátní daně za minulé vlády nebylo důvodem, proč u nás váznou velké investice. Prý nikdy takový důvod neslyšel. Naopak cena energií a schvalovací řízení jsou velkým problémem. Velmi na mě zapůsobila zmínka o tom, že investoři hodnotí celkové kulturní prostředí a kvalitu života zaměstnanců jako důležitou součást rozhodování, kam investovat.
