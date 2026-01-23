Odvážný Carney vs. pomatený Donald
Kanadský vůdce je rozumný dospělý člověk. Americký prezident není, míní Paul Krugman
V úterý Mark Carney, kanadský premiér, přednesl pozoruhodný projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. V podstatě klidně a jasně oznámil, že Kanada podává žádost o rozvod s Pax Americana:
Budu přímý. Nacházíme se uprostřed rozchodu, ne přechodu.
Během posledních dvou desetiletí odhalila řada krizí ve finančnictví, zdravotnictví, energetice a geopolitice rizika extrémní globální integrace. V poslední době však velmoci začaly využívat ekonomickou integraci jako zbraň, cla jako páku, finanční infrastrukturu jako donucovací prostředek a dodavatelské řetězce jako zranitelná místa, která lze zneužít.
Nemůžete žít v lži o vzájemném prospěchu díky integraci, když se integrace stává zdrojem vaší podřízenosti.
A vyzval ostatní státy – implicitně, i když to tak přímo neřekl, zejména státy Evropy – aby se připojily ke Kanadě v nové alianci demokracií, které již nejsou ochotny přijímat rozkazy od týrajícího hegemona:
Střední mocnosti musí jednat společně, protože pokud nejsme u stolu, jsme na jídelním lístku.
Byl to odvážný postoj. Kanada leží hned vedle Spojených států, jejichž ekonomika je dvanáctkrát větší. Navíc kanadská populace leží téměř výlučně v úzkém pásu nad územím USA. Když jsem hodně psal o ekonomické geografii, žertoval jsem, že Kanada je blíže Spojeným státům než sama sobě. Příroda chce, aby Kanada a Spojené státy byly úzce propojeny. A z tohoto důvodu je Kanada pravděpodobně více vystavena důsledkům Trumpova hněvu než jakákoli jiná země.
Demokracie však již nemohou udržovat úzké vztahy se Spojenými státy. Den po Carneyho projevu Donald Trump ukázal proč.
S obavami jsem poslouchal Trumpův projev v Davosu: Jakou škodu způsobí tento pomatený, mstivý člověk Americe a světu? Také jsem pocítil hluboký stud: Co je to s mou zemí, že jsme někoho takového dosadili do pozice s bezprecedentní mocí?
Před zraky celého světa prezident Spojených států (Bůh nám pomáhej) opakovaně označoval Grónsko, které je ochoten získat za cenu rozbití NATO, jako Island. Neodmítejte to jako trivialitu: kdyby byl kterýkoli předchozí prezident tak zmatený, celá tisková korporace by křičela o senilitě a požadovala jeho odstoupení.
A samozřejmě Trumpův tiskový mluvčí trval na tom, že neřekl to, co jsme všichni viděli a slyšeli.
Trump také opakovaně projevoval svou typickou úmyslnou ignoranci, například když hovořil o obnovitelné energii. Zatímco kritizoval Evropu za využívání větrné energie, přiznal, že Čína má také velké větrné farmy – někdo mu musel ukázat fotografie –, ale prohlásil, že
Postavili několik velkých větrných farem, ale nepoužívají je. Postavili je jen proto, aby lidem ukázali, jak by mohly vypadat. Neotáčejí se, nedělají nic.
Ve skutečnosti Čína představuje téměř 40 procent celosvětové výroby elektřiny z větrné energie, což je podstatně více než Evropa.
Kromě zmatenosti a ignorace Trump vyslovil i výhrůžky:
Kromě děsivých detailů Trumpova výlevu mě na vystoupení Trumpovy administrativy v Davosu – nejen samotného Trumpa, ale i jeho přisluhovačů – zaujala naprostá absence účelu. Celý Trumpův tým se zdá, že odcestoval do Evropy s jediným cílem – ponižovat a urážet své hostitele.
V úterý večer promluvil Howard Lutnick, ministr obchodu, na soukromé večeři v Davosu, kde ponižoval evropské ekonomiky a jejich nedostatečnou konkurenceschopnost. Podle zpráv byl odmítnut a Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky, odešla.
Ve středu ráno Scott Bessent, ministr financí, bagatelizoval zprávy, že jeden významný dánský penzijní fond se rozhodl zbavit se amerických dluhopisů, prohlášením, že „investice Dánska do amerických státních dluhopisů jsou, stejně jako samotné Dánsko, irelevantní“.
A Trump věnoval velkou část svého projevu vykreslování Evropy jako pekla, jehož ekonomika je zničena obnovitelnou energií a společnost zničena imigrací.
Nezáleží na tom, zda je něco z toho pravda. (Není.) Jaký smysl mělo říkat takové věci? Myslí si Trump a jeho Mini-Me, že mohou přesvědčit evropské lídry, že oni, jejich ekonomiky a jejich společnosti jsou všichni ubohými poraženými?
Abychom řekli to, co by mělo být zřejmé, ale zjevně není, nepotřebujeme, aby se nejvyšší vládní úředníci hráli na šokující podcastery a získávali kliknutí tím, že se chovají pobouřivě. Bůh ví, že MAGA jich už má spoustu. Oficiální projevy nemají být tirádami, které poskytují politické základně zuřivost. Mají ovlivňovat lidi, kteří nejsou vašimi příznivci, způsobem, který slouží národním zájmům.
To neznamená, že oficiální projevy musí být mlhavé a nudné. Projev Marka Carneyho rozhodně nebyl. Carney však měl jasný cíl: sjednotit ostatní národy v solidaritě proti ekonomickému vydírání ze strany USA.
Trump se naopak chtěl jen chvástat, fňukat a hlavně poslouchat sám sebe. A jediné, čeho dosáhl, bylo, že podezření, že se zbláznil, se proměnilo v jistotu.
Už nyní vidíme některé důsledky Trumpových výlevů:
A bude jich mnohem víc. Americká moc a vliv vždy spočívaly, mnohem více, než si mnoho lidí uvědomuje, na vnímání americké důvěryhodnosti. Ne vždy jsme dělali správné věci, ale dodržovali jsme své dohody a byli jsme nejméně chamtivou imperiální mocností v historii.
To je nyní minulostí. V Davosu Mark Carney vyzval k tomu, aby se lidé vzdali naděje na obnovení Pax Americana, a Donald Trump mu dal za pravdu.
