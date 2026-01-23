Prahou projde solidární pochod za Súdán a Palestinu
23. 1. 2026
TZ Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
V Praze, 22. 1. 2026 - Sdružení Přátelé Palestiny spolu s dalšími hnutími z iniciativy Ne naším jménem! pořádají Solidární pochod Prahou za Súdán a Palestinu. Cílem této akce je důrazně odsoudit probíhající násilí a genocidy páchané Spojenými arabskými emiráty a Izraelem.
Shromáždění se uskuteční již tuto sobotu 24. ledna v centru metropole. Akce odstartuje ve 13:00 na náměstí Republiky, odkud se účastníci vydají na společnou trasu městem, aby upozornili na kritickou humanitární situaci v obou regionech a vyjádřili přímou podporu tamnímu obyvatelstvu.
Voláme po spravedlnosti!
Již přes dva roky přihlížíme tomu, jak Izrael masakruje civilní obyvatelstvo v Gaze po statisících (The Lancet, 2024), a brzy tomu budou tři roky od vypuknutí občanské války v Súdánu, během které bylo vysídleno 14 milionů lidí, a tisíce dalších zabity.
V říjnu minulého roku převzaly jednotky RSF podporované Spojenými arabskými emiráty kontrolu nad městem Al-Fasher, vysídlily několik set tisíc lidí a v hromadných popravách připravily o život tisíce lidí. Vedle drastických videozáznamů, které obletěly svět, dokládají rozsah násilí také satelitní snímky. Ty zachycují místa masakrů natolik detailně, že jsou na nich viditelné stopy krve i oběti těchto brutálních činů.
V té samé době unikaly záběry zachycující znásilňování palestinských vězňů v izraelských věznicích, i zprávy o dalším intenzivním bombardování celého pásma Gazy a eskalace osadnického násilí na Západním břehu Jordánu.
Odsuzujeme genocidy, etnické čistky a hromadné vraždy páchané v Súdánu, Palestině, i kdekoliv jinde ve světě!
Od Súdánu po Palestinu je genocida zločin! Každá země bude svobodná!
Sdružení Přátelé Palestiny, Dekolonizujte Palestinu, Mezinárodní hnutí solidarity, Palestinský klub - hnutí sdružená v iniciativě Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na blízkém východě
