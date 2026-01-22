Co to znamená, když kremelský zločinec mluví o tom, že se v “Česku probouzejí zdravé síly?”
22. 1. 2026 / Bohumil Kartous
Dokážu si představit, že žijete v Rusku, izolovaní od civilizovaného, demokratického světa, a protože umíte jen rusky a protože váš stát cenzuruje informace a zahlcuje vás státní propagandou, těžko se můžete vymanit z představy o tom, jak západní demokracie kolabují, zatímco Rusko s kágébákem Putinem v čele směřuje nevyhnutelně k ráji na zemi. Nějak to sice neodpovídá realitě kolem vás, nicméně to v Rusku nikdy neodpovídalo, ani generace vašich rodičů a prarodičů na tom nebyly jinak. Prostě to tak je a nic jiného si nedokážete představit, jelikož nemáte srovnání. Rusko jste nikdy neopustili ani na pár dní a nikdy se to nestane.
Ne tak Lavrov. Tenhle sluha Putinova kleptokratického syndikátu velmi dobře ví, jak civilizovaný svět vypadá, jak demokracie fungují,
takřka neustále vidí ten propastný rozdíl v tom, kam došla západní Evropa a kde se neustále zmítá zločinecké Rusko, které se kulturně nikdy nevymanilo ze vzorce poddanství vůči těm, kdo brutálně kořistí zbytek. Nemluví o tom, protože je součástí té kriminální struktury a nemůže z ní už nikdy vystoupit, ale ví.
Takže když tento člověk mluví o “zdravých silách” v politickém Česku, je to podobně indikativní, jako řád od Putina. Pak už zbývá pouze odhadnout, které to ty ruské síly jsou. A na to člověk nemusí být elitní analytik politického dění.
Včera se ke své roli kremelských kolaborantů opět přihlásili Vondráček a Ševčík, poslanci současné vládní koalice. Oba chcimíři si společně notovali o tom, kterak Trump buduje světový mír. Ano, válka je mír, přesně tak to Orwell popsal. Stalo se tak v den, kdy Trump zveřejnil na své sociální síti mapu Ameriky, na které jsou suverénní země okupovány jeho fašistickým režimem. Přesně takovou mapu má Putin. Není na ní Ukrajina, nejsou na ní Estonsko, Lotyšsko a Litva. Není tam ani suverénní Česko. Tak přesně tomuhle naše “zdravé síly” v čele se zbabělým premiérem pomáhají, místo aby Česko v kritickém okamžiku dějin konečně potvrdilo, že je nedílnou součástí Evropy.
