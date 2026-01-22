Tohle jinde neuvidíte!
22. 1. 2026
Graf ukazuje, kolik procent voličů volilo vládní koalici a kolik opozici. Výjimečné na něm je, že to vidím po jednotlivých rocích věku, prostě jako čáry. Od těch nejmladších po nejstarší, píše Martin Buchtík.
A jakkoliv jsem přesvědčený, že generační nálepky se nadužívají, tady je to tedy dost markantní. U nejmladších jednoznačně dominují opoziční strany (a větší rozdíl není hlavně díky motoristům), u lidí nad 65+ jednoznačně koaliční (ANO má samo o sobě někdy i k 60 %).
Jak se nám to podařilo udělat? Na takovou čáru (člověk si řekne: "taková blbost a tolik práce") potřebujete hodně respondentů. V našem oborovém sdružení SIMAR jsme se už na jaře shodli, že bychom takovouhle velikou studii rádi měli. Třeba v Německu ji dělají akademici, ale to se u nás neděje.
A tak jsme se domluvili mezi všemi institucemi, které u nás dělají výzkumy, tedy v Data Collectu, Ipsosu, Kantaru, Medianu, NMS a u nás ve STEMu a spojili jsme naše data. Výsledek je přes 7700 respondentů. Je to naprosto unikátní věc, na kterou jsem pyšný. Jsem rád, že se to stalo.
Celá studie je veřejně k dispozici tady (na konci ke stažení): https://www.irozhlas.cz/.../velka-volebni-studie-ano...
