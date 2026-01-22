Robert Reich: Ach, Kanado!!
22. 1. 2026
Upřímné poděkování premiérovi na severu, který říká pravdu
Přátelé,
kanadský premiér Mark Carney sklidil bouřlivý potlesk po svém úterním projevu na Světovém ekonomickém fóru. Na rozdíl od středečních bombastických prohlášení Donalda Trumpa stojí Carneyho projev za přečtení. Zde je jeho plné znění z oficiálního přepisu:
„Každý den nám připomínají, že žijeme v éře soupeření velmocí. Že řád založený na pravidlech slábne. Že silní dělají, co mohou, a slabí trpí, co musí. Tento aforismus Thukydida je prezentován jako nevyhnutelný – přirozená logika mezinárodních vztahů, která se znovu prosazuje.
A tváří v tvář této logice mají země silnou tendenci se přizpůsobit, aby se vyhnuly konfliktům. Přizpůsobovat se. Vyhýbat se problémům. Doufat, že poslušnost zajistí bezpečnost. To se nestane. Jaké jsou tedy naše možnosti?
V roce 1978 napsal český disident Václav Havel esej s názvem Moc bezmocných. V ní položil jednoduchou otázku: jak se komunistický systém udržel?
Jeho odpověď začínala zelinářem. Každé ráno tento obchodník vyvěsil do výlohy ceduli: „Proletáři všech zemí, spojte se!“ On tomu nevěří. Nikdo tomu nevěří. Ale ceduli tam stejně vyvěsí – aby se vyhnul potížím, aby dal najevo poslušnost, aby se přizpůsobil. A protože každý obchodník v každé ulici dělá totéž, systém přetrvává.
Ne pouze prostřednictvím násilí, ale také prostřednictvím účasti obyčejných lidí na rituálech, o kterých v soukromí vědí, že jsou falešné.
Havel to nazval „životem ve lži“. Síla systému nepochází z jeho pravdivosti, ale z ochoty všech chovat se, jako by byl pravdivý. A jeho křehkost pochází ze stejného zdroje: když i jen jeden člověk přestane hrát svou roli – když zelinář sundá svůj nápis – iluze se začíná rozpadat.
Je čas, aby společnosti a země sundaly své nápisy.
Po desetiletí prosperovaly země jako Kanada v rámci toho, co jsme nazývali mezinárodním řádem založeným na pravidlech. Připojili jsme se k jeho institucím, chválili jeho principy a těžili z jeho předvídatelnosti. Pod jeho ochranou jsme mohli prosazovat zahraniční politiku založenou na hodnotách.
Věděli jsme, že příběh o mezinárodním řádu založeném na pravidlech je částečně nepravdivý. Že ti nejsilnější se z něj vyjmou, když se jim to hodí. Že obchodní pravidla jsou prosazována asymetricky. A že mezinárodní právo se uplatňuje s různou přísností v závislosti na identitě obviněného nebo oběti.
Tato fikce byla užitečná a zejména americká hegemonie pomáhala poskytovat veřejné statky: otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém, kolektivní bezpečnost a podporu rámců pro řešení sporů.
Tak jsme umístili ceduli do výlohy. Účastnili jsme se rituálů. A do značné míry jsme se vyhýbali poukazování na rozdíly mezi rétorikou a realitou.
Tato dohoda již nefunguje.
Řeknu to na rovinu: nacházíme se uprostřed zlomu, nikoli přechodu. V uplynulých dvou desetiletích odhalila řada krizí ve finančnictví, zdravotnictví, energetice a geopolitice rizika extrémní globální integrace.
V poslední době začaly velmoci využívat ekonomickou integraci jako zbraň. Cla jako páku. Finanční infrastrukturu jako donucovací prostředek. Dodavatelské řetězce jako zranitelná místa, která lze využít.
Nemůžete „žít ve lži“ vzájemného prospěchu prostřednictvím integrace, když se integrace stane zdrojem vaší podřízenosti.
Mnohostranné instituce, na které se střední mocnosti spoléhaly – WTO, OSN, COP – architektura kolektivního řešení problémů – jsou značně oslabeny.
V důsledku toho mnoho zemí dochází ke stejným závěrům. Musí rozvíjet větší strategickou autonomii: v oblasti energetiky, potravin, kritických minerálů, financí a dodavatelských řetězců.
Tento impuls je pochopitelný. Země, která se nedokáže sama uživit, zásobovat palivem nebo bránit, má jen málo možností. Když vás pravidla již nechrání, musíte se chránit sami.
Ale buďme si jasně vědomi, kam to vede. Svět plný pevností bude chudší, křehčí a méně udržitelný.
A je tu ještě jedna pravda: pokud velmoci opustí i pouhou předstíranou dodržování pravidel a hodnot, aby mohly bez překážek sledovat své mocenské zájmy, bude stále těžší dosáhnout zisků z „transakcionalismu“. Hegemonové nemohou neustále zpeněžovat své vztahy.
Spojenci se budou diverzifikovat, aby se zajistili proti nejistotě. Koupí pojištění. Rozšíří možnosti. Tím se obnoví suverenita – suverenita, která byla kdysi založena na pravidlech, ale která bude stále více zakotvena ve schopnosti odolávat tlaku.
Toto klasické řízení rizik má svou cenu.
Ale náklady na strategickou autonomii, na suverenitu, lze také sdílet. Kolektivní investice do odolnosti jsou levnější než to, aby si každý stavěl vlastní pevnost.
Sdílené standardy snižují fragmentaci. Komplementarita je pozitivní součet.
Otázkou pro středně velké mocnosti, jako je Kanada, není, zda se přizpůsobit této nové realitě. Musíme se přizpůsobit. Otázkou je, zda se přizpůsobíme pouhým stavěním vyšších zdí, nebo zda můžeme udělat něco ambicióznějšího.
Kanada byla mezi prvními, kdo zaslechl varovný signál, což nás vedlo k zásadní změně našeho strategického postoje.
Kanaďané vědí, že naše stará, pohodlná domněnka, že naše geografická poloha a členství v aliancích nám automaticky zajišťují prosperitu a bezpečnost, již neplatí.
Náš nový přístup spočívá v tom, co Alexander Stubb nazval „realismem založeným na hodnotách“ – nebo, jinými slovy, snažíme se být principiální a pragmatičtí.
Principiální v našem závazku k základním hodnotám: suverenita a územní celistvost, zákaz použití síly s výjimkou případů, kdy je to v souladu s Chartou OSN, dodržování lidských práv.
Pragmatičtí v uznání toho, že pokrok je často postupný, že zájmy se liší a že ne každý partner sdílí naše hodnoty. Angažujeme se široce, strategicky a s otevřenýma očima. Aktivně přijímáme svět takový, jaký je, a nečekáme, až bude takový, jaký bychom si přáli.
Kanada kalibruje své vztahy tak, aby jejich hloubka odrážela naše hodnoty. Vzhledem k nestálosti světa, rizikům, která to s sebou nese, a tomu, co je v sázce, upřednostňujeme široké zapojení, abychom maximalizovali svůj vliv.
Už se nespoléháme pouze na sílu našich hodnot, ale také na hodnotu naší síly.
Tuto sílu budujeme doma.
Od nástupu mé vlády jsme snížili daně z příjmů, kapitálových výnosů a podnikových investic, odstranili jsme všechny federální překážky meziprovinciálního obchodu a urychlujeme investice v hodnotě bilionu dolarů do energetiky, umělé inteligence, kritických minerálů, nových obchodních koridorů a dalších oblastí.
Do roku 2030 zdvojnásobíme naše výdaje na obranu, a to způsobem, který posílí naše domácí průmyslová odvětví.
Rychle diverzifikujeme naše aktivity v zahraničí. Dohodli jsme se na komplexním strategickém partnerství s Evropskou unií, včetně připojení se k SAFE, evropské dohodě o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.
V posledních šesti měsících jsme podepsali dvanáct dalších obchodních a bezpečnostních dohod na čtyřech kontinentech. V uplynulých dnech jsme uzavřeli nové strategické partnerství s Čínou a Katarem. Jednáme o dohodách o volném obchodu s Indií, ASEAN, Thajskem, Filipínami a Mercosurem.
Abychom pomohli řešit globální problémy, usilujeme o variabilní geometrii – různé koalice pro různé otázky, založené na hodnotách a zájmech.
Pokud jde o Ukrajinu, jsme klíčovým členem Koalice ochotných a jedním z největších přispěvatelů na obranu a bezpečnost v přepočtu na obyvatele. V otázce suverenity Arktidy pevně stojíme za Grónskem a Dánskem a plně podporujeme jejich jedinečné právo rozhodovat o budoucnosti Grónska. Naše odhodlání dodržovat článek 5 je neochvějné.
Spolupracujeme s našimi spojenci z NATO (včetně Nordic Baltic 8) na dalším zabezpečení severní a západní strany aliance, mimo jiné prostřednictvím bezprecedentních investic do radarů s dalekým dosahem, ponorek, letadel a pozemních sil.
V oblasti plurilaterálního obchodu prosazujeme snahy o vybudování mostu mezi Transpacifickým partnerstvím a Evropskou unií, čímž vznikne nový obchodní blok s 1,5 miliardou obyvatel. V oblasti kritických minerálů vytváříme kluby kupujících zakotvené v G7, aby se svět mohl diverzifikovat a zbavit se závislosti na koncentrovaných dodávkách. V oblasti umělé inteligence spolupracujeme s podobně smýšlejícími demokraciemi, abychom se nakonec nemuseli rozhodovat mezi hegemony a hyperscalery.
Nejde o naivní multilateralismus. Nejedná se ani o spoléhání se na oslabené instituce. Jde o budování koalic, které fungují, problém za problémem, s partnery, kteří mají dostatek společných zájmů, aby mohli jednat společně. V některých případech to bude drtivá většina národů.
A vytváří hustou síť spojení v oblasti obchodu, investic a kultury, z níž můžeme čerpat pro budoucí výzvy a příležitosti. Střední mocnosti musí jednat společně, protože pokud nejste u stolu, jste na jídelním lístku.
Velmoci si mohou dovolit jednat samostatně. Mají velikost trhu, vojenskou kapacitu a páku k diktování podmínek. Střední mocnosti to nemají. Ale když jednáme pouze bilaterálně s hegemonií, jednáme ze slabé pozice.
Přijímáme to, co nám je nabídnuto. Soutěžíme mezi sebou o to, kdo bude nejvstřícnější. To není suverenita. Je to předvádění suverenity při přijímání podřízenosti.
Ve světě soupeření velmocí mají země mezi nimi na výběr: soutěžit mezi sebou o přízeň nebo se spojit a vytvořit třetí cestu s dopadem.
Neměli bychom dovolit, aby vzestup tvrdé síly zastřel náš pohled na skutečnost, že síla legitimity, integrity a pravidel zůstane silná – pokud se rozhodneme ji společně uplatňovat. Což mě přivádí zpět k Havlovi. Co by pro střední mocnosti znamenalo „žít pravdou“?
Znamená to pojmenovat realitu. Přestat se odvolávat na „mezinárodní řád založený na pravidlech“, jako by stále fungoval tak, jak se o něm hovoří. Nazývejte systém tím, čím je: obdobím, kdy nejmocnější sledují své zájmy a používají ekonomickou integraci jako nástroj nátlaku.
Znamená to jednat důsledně. Uplatňovat stejná měřítka na spojence i rivaly.
Když střední mocnosti kritizují ekonomické zastrašování z jedné strany, ale mlčí, když k němu dochází ze strany druhé, necháváme ceduli ve výloze. Znamená to budovat to, v co tvrdíme, že věříme. Místo čekání na to, až hegemon obnoví řád, který sám rozkládá, vytvořte instituce a dohody, které fungují tak, jak je popsáno.
A znamená to snížit vliv, který umožňuje nátlak. Budování silné domácí ekonomiky by mělo být vždy prioritou každé vlády. Mezinárodní diverzifikace není jen ekonomickou opatrností, je to materiální základ pro poctivou zahraniční politiku. Země si právo na principiální postoje zaslouží tím, že sníží svou zranitelnost vůči odvetným opatřením.
Kanada má to, co svět chce. Jsme energetická supervelmoc. Disponujeme obrovskými zásobami kritických minerálů. Máme nejvzdělanější obyvatelstvo na světě. Naše penzijní fondy patří mezi největší a nejsofistikovanější investory na světě. Máme kapitál, talenty a vládu s obrovskou fiskální kapacitou, která umožňuje rozhodné jednání.
A máme hodnoty, o které mnoho jiných usiluje.
Kanada je pluralitní společnost, která funguje. Naše veřejná sféra je hlasitá, rozmanitá a svobodná. Kanaďané zůstávají odhodláni k udržitelnosti. Jsme stabilním a spolehlivým partnerem – ve světě, který je vším jiným než stabilním a spolehlivým – partnerem, který buduje a cení si dlouhodobých vztahů.
Kanada má ještě něco jiného: uznání toho, co se děje, a odhodlání jednat podle toho. Chápeme, že tato zlomenina vyžaduje více než jen přizpůsobení. Vyžaduje upřímnost ohledně toho, jak svět skutečně vypadá. Sundáváme ceduli z okna.
Starý řád se nevrátí. Neměli bychom ho oplakávat. Nostalgie není strategie. Ale z této zlomeniny můžeme vybudovat něco lepšího, silnějšího a spravedlivějšího.
To je úkol středních mocností, které mají nejvíce co ztratit ve světě pevností a nejvíce co získat ve světě skutečné spolupráce.
Mocní mají svou moc. Ale my máme také něco – schopnost přestat předstírat, pojmenovat realitu, budovat svou sílu doma a jednat společně.
To je cesta Kanady. Vybíráme si ji otevřeně a sebevědomě.
A je to cesta široce otevřená pro každou zemi, která je ochotna se po ní vydat s námi.
Diskuse