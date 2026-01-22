Repetition
22. 1. 2026 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 2 minuty
Nedokázali jsme za „sto let“ od finančního gigaprůšvihu opustit onen „smrtelný“ status-quo, kdy pár zbohatlíků vlastní nesmyslně obrovskou část celkového majetku lidské společnosti, naopak se tenhle perverzní poměr ještě kriticky zhoršil.
Nezabránili jsme ani zhůvěřilému vekslu na „burzách“, kde nevznikají reálné hodnoty, ale s penězi (ve virtuální formě) se nakládá jako se zbožím, kdy třeba za „normální“ dolar nakupujete jiný dolarovatější nebo ten méně dolarovatý... a když to děláte dostatečně dlouho a dostatečně drze/zákeřně – vyděláte balík.
Zabalí vám to do dokonalých ekonomických pojmů a pouček (mimo jiné, aby bylo co učit a studovat), ale v jádru je to takhle tragicky jednoduché. Veksl, který dříve či později vyvolá katastrofu. Je zkrátka pohodlnější vekslovat než vyrábět a prodávat užitečné věci, které lidi potřebují. Pokud si myslíte, že blbnu – nakoukněte třeba do knížky „Obchodní hra“ od Garyho Stevensona (Zpověď kluka z londýnské City, SPHERA Brno 2025).
Nedokázali jsme se dostatečně silně postavit proti myšlence, že je fajn, když „bohatí“ parazitují na „chudých“. Zdá se, že dál preferujeme úplně stejnou cestu do stejných pekel jako mnoho generací před námi. Je zvláštní, že když si povídáte třeba i s akademicky vzdělanými lidmi, často tenhle dějinný „axiom“ nechápou... možná jsou líní přemýšlet? Mají to patrně celé v hlavě poskládáno z informací bludných médií (hlásajících bludy), bohužel často mainstreamových.
Co ve světle mnoha a mnoha nových informací měl dělat člověk, který hledal cestu z BLUDNÉHO KRUHU třeba ve třicátých letech minulého století? Nejspíš to samé, co by měl dělat dnes a rychle. Intenzivně se zasazovat, aby „oligarchům-miliardářům“ „klesla čelist“ a nezbylo jim než začít více pracovat ve veřejném zájmu (ve vlastním existenčním zájmu).
Dokud nám tohle, jako společnosti, plošně nedojde, budeme na místo diskuse o důležitých věcech dál hloupě blekotat.
