Piráti svolali opozici k podpoře Grónska. Vláda mlčí, iniciativu přebíráme my, říká Hřib
22. 1. 2026
Tisková zpráva
Piráti ve středu s ostatními opozičními stranami představili společný postup na podporu Grónska a Dánska. Reagují tak na Donalda Trumpa, který zpochybňuje respekt k územní celistvosti spojenců a na výroky Andreje Babiše, který tvrdí, že se Česká republika nemůže za Grónsko postavit. Piráti iniciovali společnou reakci opozice, dokument s podpisy všech opozičních předsedů ještě dnes Zdeněk Hřib doručí dánskému velvyslanci v Praze Søren Kelstrupovi.
„Když se hraje o to, kdo je ochoten bránit mezinárodní právo, ukazuje Babiš že je slabý premiér. Česká republika má stát pevně po boku svých evropských spojenců v NATO, ne nesmyslně lavírovat. Piráti proto připravili návrh společného prohlášení, ve kterém všechny opoziční strany jednoznačně vyjadřují podporu Dánsku a Grónsku a jejich právu na sebeurčení,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dopis na podporu Dánska všichni předsedové opozičních stran podepsali.
Podle Pirátů je důležité dát jasně najevo, že v České republice existuje politická síla, která se nebojí převzít odpovědnost v okamžiku, kdy vláda selhává.
„Zatímco v Evropě se otevřeně řeší bezpečnostní hrozby a konkrétní kroky našich sousedů, česká vláda mlčí. My tenhle prostor prázdný nenecháme. Respekt k suverenitě spojenců není otázka názoru, ale základní princip. Jde o důvěryhodnost Česka a našeho místa v Evropě,“ řekla poslankyně Kateřina Demetrashvili, členka zahraničního výboru.
„Děkuji všem předsedům ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, že tento dopis podepisujeme společně a vyjadřujeme tak jasný postoj opozice,” uzavřel Hřib.
Dopis předá předseda Pirátů Zdeněk Hřib jménem všech opozičních stran dánskému velvyslanci Søren Kelstrupovi na Velvyslanectví dánského království společně s poslankyní Katerinou Demetrashvili bezprostředně po společné tiskové konferenci.
