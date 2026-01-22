BBC: Čína a Kanada oznámily uvolnění cel
22. 1. 2026
Čína a Kanada oznámily uvolnění cel po důležité schůzce mezi Carneym a Si Ťin-pchingem
Čínský vůdce Si Ťin-pching a kanadský premiér Mark Carney oznámili nižší cla, což po klíčové schůzce v Pekingu signalizuje reset vztahů mezi jejich zeměmi.
Očekává se, že Čína do 1. března sníží cla na kanadský řepkový olej z 85 % na 15 %, zatímco Ottawa souhlasila se zdaněním čínských elektromobilů sazbou nejvyšších výhod, tj. 6,1 %, řekl Carney novinářům.
Dohoda je průlomem po letech napjatých vztahů a protiúčtových poplatků. Si Ťin-pching ocenil „obrat“ v jejich vztahu, ale je to také vítězství pro Carneyho, prvního kanadského vůdce, který navštívil Čínu za téměř deset let.
Snaží se diverzifikovat kanadský obchod směrem od USA, největšího obchodního partnera své země, po nejistotě způsobené Trumpovými střídavými cly. Dohoda by také mohla vést k větším čínským investicím v Kanadě, přímo na prahu Ameriky.
Sám Carney jako by naznačoval skutečnost, že se jednalo o důsledek Trumpových cel, která nyní jednoho z klíčových spojenců USA přiblížila k jeho největšímu rivalovi.
Novinářům řekl, že vztah Kanady s Čínou byl v posledních měsících „předvídatelnější“ a že rozhovory s Pekingem považuje za „realistické a uctivé“.
Také jasně uvedl, že Ottawa s Pekingem nesouhlasí ve všem, a dodal, že ve svých diskusích s Si Ťin-pchingem jasně vyjádřil kanadské „červené linie“, včetně lidských práv, obav z vměšování do voleb a potřeby „zábran“.
„Bereme svět takový, jaký je – ne takový, jaký si přejeme, aby byl,“ řekl, když byl dotázán na stav lidských práv v Číně.
Pozorovatelé se domnívají, že Carneyho návštěva by mohla být příkladem pro další země světa, které také pociťují bolest z washingtonských cel.
Si Ťin-pching se naopak snaží ukázat, že Čína je stabilním globálním partnerem, a naléhá na pragmatičtější vazby – slovy Pekingu „oboustranně výhodné“ pro všechny.
A zdá se, že to funguje. Jihokorejský prezident a irský premiér v posledních týdnech navštívili Peking. Očekává se, že brzy navštíví i britský premiér a také německý kancléř.
Carney uvedl, že „svět se dramaticky změnil“ a to, jak se Kanada postaví, „bude formovat naši budoucnost na nadcházející desetiletí,“ dodal.
Během své třídenní návštěvy již dříve uvedl, že partnerství mezi Kanadou a Čínou připravuje obě země na „nový světový řád“. Později dodal, že multilaterální systém byl „narušen, abychom použili zdvořilý výraz, nebo podkopán“.
Když se v pátek čínská a kanadská delegace usadily ve Velké síni lidu, Si Ťin-pching prohlásil: „Zdravý a stabilní rozvoj vztahů mezi Čínou a Kanadou přispívá ke světovému míru, stabilitě, rozvoji a prosperitě.“
Zdroj v angličtině ZDE
