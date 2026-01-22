Zelenskyj v Davosu: Politikové říkají, že musíme bránit evropské zájmy, ale doufají, že to za ně udělá někdo jiný
22. 1. 2026
čas čtení 18 minut
"Vy potřebujete nezávislost Ukrajiny také, protože zítra možná budete muset bránit svůj způsob života."
Volodymyr Zelenskyj v Davosu: Děkuji vám mnohokrát. Vážení přátelé, všichni si pamatujete skvělý americký film Groundhog Day (Na Hromnice o den více) s Billem Murrayem a Andy McDowellovou. Ano, ale nikdo by takhle žít nechtěl. Opakovat týdny, měsíce a samozřejmě roky stále to samé.
A přesto přesně tak žijeme, tak žijeme nyní. A je to náš život. A každá forma, jako je tato, to dokazuje.
Právě loni zde v Davosu jsem zakončil svůj projev slovy: Evropa musí vědět, jak se bránit. Uplynul rok a nic se nezměnilo. Stále jsme v situaci, kdy musím říkat ta samá slova, ale proč?
Odpověď nespočívá pouze v hrozbách, které existují nebo se mohou objevit, každý rok přináší Evropě a světu něco nového.
Všichni obrátili pozornost na Grónsko. A je jasné, že většina politiků prostě neví, co s tím dělat. A zdá se, že všichni jen čekají, až se Amerika v této otázce uklidní, v naději, že to přejde.
Ale co když ne? Co pak?
Tolik se mluvilo o protestech v Íránu, ale ty se utopily v krvi. Svět íránskému lidu dostatečně nepomohl, to je pravda. Stál stranou. V Evropě se slavily Vánoce a Nový rok, sezónní svátky. Než se politici vrátili do práce a začali formulovat svůj postoj, ajatolláh už zabil tisíce lidí.
A co se stane s Íránem po tomto krvavém zásahu? Pokud režim přežije, vysílá jasný signál všem tyranům: zabijte dost lidí a zůstanete u moci. Kdo v Evropě potřebuje, aby se tato zpráva stala realitou? A přesto se Evropa ani nepokusila vypracovat vlastní reakci.
Podívejme se na západní polokouli. Prezident Trump zahájil operaci ve Venezuele a Maduro byl zatčen. Názory na to se lišily. Faktem však zůstává, že Maduro je souzen v New Yorku.
Je mi líto, ale Putin souzen není. A toto je čtvrtý rok největší války v Evropě od druhé světové války.
A muž, který ji začal, je nejen na svobodě, ale stále bojuje o své zmrazené peníze v Evropě. A víte co? Má určitý úspěch. Je to pravda. Je to Putin, kdo se snaží rozhodnout, jak by měly být zmrazené ruské aktiva použity, a ne ti, kteří mají moc ho za tuto válku potrestat. Naštěstí se EU rozhodla zmrazit ruské aktiva na dobu neurčitou, a za to jsem vděčný. Děkuji, Ursulo, děkuji, Antonio, a děkuji všem vůdcům, kteří pomohli. Ale když nastal čas použít OSS k obraně proti ruské agresi, rozhodnutí bylo zablokováno. Putin to dokázal, ano, bohužel se mu podařilo zastavit Evropu.
Další bod: kvůli postoji Ameriky se lidé nyní vyhýbají tématu Mezinárodního trestního soudu. A to je pochopitelné. Je to historický postoj Ameriky. Zároveň však stále nedošlo k žádnému skutečnému pokroku v otázce zřízení zvláštního tribunálu pro ruskou agresi proti Ukrajině, proti ukrajinskému lidu.
A máme dohodu. Je to pravda. Proběhlo mnoho schůzek, ale Evropa stále nedosáhla ani bodu, kdy by tribunál měl sídlo, personál a skutečně fungoval.
Co chybí, čas nebo politická vůle? V Evropě je příliš často něco jiného vždy naléhavější než spravedlnost.
V současné době aktivně spolupracujeme s partnery na bezpečnostních zárukách a jsem za to vděčný. Ale ty jsou až pro období po skončení války. Jakmile začne příměří, budou na ukrajinském území probíhat společné hlídky a budou tam vlát vlajky partnerů. A to je velmi dobrý krok a správný signál, že Velká Británie a Francie jsou připraveny skutečně nasadit své síly na místě, a již existuje první dohoda o tom. Děkuji, Keire. Děkuji, Emmanueli, a všem vůdcům naší koalice.
Děláme vše pro to, aby se naše koalice ochotných skutečně stala koalicí činu. A opět, všichni jsou velmi pozitivní, ale vždy je potřeba podpora prezidenta Trumpa. A opět, žádné bezpečnostní záruky nefungují bez USA.
Ale co samotné příměří? Kdo může pomoci k jeho dosažení? Evropa ráda diskutuje o budoucnosti, ale vyhýbá se přijímání opatření dnes, opatření, která určují, jakou budoucnost budeme mít. To je ten problém.
Proč prezident Trump může zastavit tankery ze stínové flotily a zabavit ropu, ale Evropa to neudělá? Ruská ropa se přepravuje přímo podél evropských břehů. Tato ropa financuje válku proti Ukrajině. Tato ropa pomáhá destabilizovat Evropu. Ruská ropa musí být zastavena, zabavena a prodána ve prospěch Evropy.
Proč ne? Pokud Putin nebude mít peníze, nebude pro Evropu žádná válka. Pokud bude mít Evropa peníze, bude moci chránit své obyvatele. V současné době tyto tankery vydělávají peníze Putinovi, což znamená, že Rusko pokračuje ve své zvrácené agendě.
Další bod. Už jsem to řekl dříve a zopakuji to znovu. Evropa potřebuje sjednocené ozbrojené síly, síly, které mohou Evropu skutečně bránit. Dnes se Evropa spoléhá pouze na víru, že pokud přijde nebezpečí, NATO zasáhne. Ale nikdo ještě neviděl alianci v akci. Pokud se Putin rozhodne obsadit Litvu nebo zaútočit na Polsko, kdo zareaguje? Kdo zareaguje?
V současné době NATO existuje díky víře, že Spojené státy zasáhnou, že nezůstanou stranou a pomohou. Ale co když ne?
Věřte mi, tato otázka je v myslích všech evropských lídrů a někteří se snaží sblížit s prezidentem Trumpem. Je to pravda.
Někteří čekají a doufají, že problém zmizí. Někteří začali jednat, investují do výroby zbraní atd., budují partnerství, získávají podporu veřejnosti pro vyšší výdaje na obranu. Ale nezapomeňme, že dokud Amerika netlačila na Evropu, aby více investovala do obrany, většina zemí se ani nesnažila dosáhnout 5 % HDP, což je minimum potřebné k zajištění bezpečnosti. Evropa musí vědět, jak se bránit. A pokud pošlete 40 nebo 40 vojáků na Grónsko?
K čemu to slouží? Jaký vzkaz to vysílá? Jaký vzkaz to vysílá Putinovi, Číně? A co je ještě důležitější, jaký vzkaz to vysílá Dánsku? Nejdůležitější, vašemu blízkému spojenci.
Buď prohlásíte, že evropské základny budou chránit region před Ruskem a Čínou, a tyto základny zřídíte, nebo riskujete, že vás nebudou brát vážně, protože Saúdská Arábie nebo 40 vojáků nic neochrání.
A my víme, co dělat. Pokud ruské válečné lodě volně plují kolem Grónska, Ukrajina může pomoci. Máme odborné znalosti a zbraně, abychom zajistili, že žádná z těchto lodí nezůstane. Mohou se potopit poblíž Grónska, stejně jako poblíž Krymu. Žádný problém. Máme nástroje a máme lidi. Pro nás není moře první linií obrany. Můžeme tedy podniknout kroky. A víme, jak tam bojovat, pokud bychom byli požádáni a pokud by Ukrajina byla v NATO. Ale my nejsme.
Tento problém s ruskými loděmi vyřešíme. Pokud jde o Írán, všichni čekají, co udělá Amerika. A svět nic nenabízí, Evropa nic nenabízí a nechce se do této otázky zapojit jako podpora íránského lidu a demokracie, kterou potřebují.
Ale když odmítnete pomoci lidem bojujícím za svobodu, následky se vrátí a jsou vždy negativní. Bělorusko v roce 2020 je toho příkladem. Nikdo jejich lidem nepomohl. A nyní jsou v Bělorusku rozmístěny ruské rakety Orešnik v dosahu většiny evropských hlavních měst. To by se nestalo, kdyby běloruský lid v roce 2020 zvítězil. A my jsme našim evropským partnerům několikrát řekli, aby jednali hned. Hned proti těm raketám v Bělorusku.
Rakety nikdy nejsou jen dekorací, ale Evropa stále zůstává v grónském režimu. Možná jednoho dne někdo něco udělá.
Stejná je situace s ruskou ropou. Je dobře, že existuje mnoho sankcí. Ruská ropa zlevňuje, ale její tok se nezastavil. A ruské firmy, které financují Putinovu válečnou mašinerii, stále fungují. A to se nezmění, to se nezmění bez dalších sankcí.
Jsme vděční za veškerý tlak vyvíjený na agresora. Ale buďme upřímní, Evropa musí udělat více, aby její sankce blokovaly nepřátele stejně účinně jako americké sankce.
Proč je to důležité? Protože pokud Evropa nebude vnímána jako globální síla, pokud její akce nebudou děsit špatné aktéry, pak bude Evropa vždy jen reagovat a dohánět nové nebezpečí a útoky.
Všichni vidíme, že síly, které se snaží zničit Evropu, nečelí ani jediný den. Působí volně, dokonce i uvnitř Evropy. Každý vítěz, který se vrhá na evropské peníze a snaží se prodat evropské zájmy, si zaslouží ránu do hlavy.
A pokud se cítí pohodlně v Moskvě, neznamená to, že bychom měli nechat evropská hlavní města stát se malými Moskvami. Musíme si pamatovat, co nás od Ruska odlišuje.
Nejpodstatnější linie konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a celou Evropou je tato. Rusko bojuje za znehodnocení lidí, aby se ujistilo, že když diktátoři chtějí někoho zničit, mohou to udělat.
Ale oni musí ztratit moc, ne ji získat. Například Ukrajinci, naši lidé, Ukrajinci, nyní umírají při teplotě minus 20 stupňů Celsia. Ale Rusko by nemohlo vyrobit žádné balistické nebo řízené střely bez kritických komponentů z jiných zemí. A nejde jen o Čínu. Lidé se příliš často schovávají za výmluvu, že Čína pomáhá Rusku. Ano, pomáhá.
Ale nejen Čína. Rusko získává komponenty od firem v Evropě, ve Spojených státech a na Tchaj-wanu.
V současné době mnoho zemí investuje do stability kolem Tchaj-wanu, aby se vyhnulo válce. Ale mohou tchajwanské firmy přestat přispívat elektronikou k ruské válce?
Evropa téměř nic neříká. Amerika nic neříká a Putin vyrábí rakety. A samozřejmě děkuji každé zemi a každé firmě která pomáhá Ukrajině opravit její energetický systém. To je zásadní. Děkuji všem, kteří podporují program Plural a pomáhají nám nakupovat rakety Patriot.
Ale nebylo by levnější a jednodušší prostě odříznout Rusko od komponentů, které potřebuje k výrobě raket, nebo dokonce zničit továrny, které je vyrábějí?
V loňském roce se většina času strávila diskusemi o zbraních dlouhého doletu pro Ukrajinu. A všichni říkali, že řešení je na dosah. Nyní o tom nikdo ani nemluví. Ale ruské rakety a Shahiz jsou stále tady. A my stále máme souřadnice továren, kde se vyrábějí. Dnes míří na Ukrajinu. Zítra to může být kterákoli země NATO.
A tady v Evropě nám radí, abychom nemluvili o raketách Tomahawk, nemluvili o raketách Tomahawk Američanům, abychom nezkazili náladu. A říkají nám, abychom nezmiňovali rakety Taurus.
Když je řeč o Turecku, diplomaté říkají, abychom neurazili Řecko. Když je řeč o Řecku, říkají, ať jsme opatrní s Tureckem.
V Evropě existují nekonečné vnitřní spory a nevyřčené věci, které brání Evropě sjednotit se a mluvit dostatečně upřímně, aby našla skutečná řešení. A příliš často se Evropané obrací proti sobě, proti vůdcům, stranám, hnutím a komunitám, místo aby se spojili a zastavili Rusko, které přináší stejnou zkázu všem.
Místo toho, aby se stala skutečně globální mocností, zůstává Evropa krásným, ale roztříštěným kaleidoskopem malých a středních mocností. Místo toho, aby se ujala vedení v obraně svobody po celém světě, zejména když se pozornost Ameriky přesouvá jinam, Evropa vypadá ztraceně, když se snaží přesvědčit amerického prezidenta, aby se změnil.
Ale on se nezmění. Prezident Trump miluje to, kým je, a říká, že miluje Evropu, ale nebude naslouchat této Evropě.
Jedním z největších problémů dnešní Evropy, i když se o něm často nemluví, je způsob uvažování.
Někteří evropští lídři pocházejí z Evropy, ale ne vždy jsou pro Evropu. A Evropa stále působí spíše jako zeměpisný, historický a tradiční pojem, nikoli jako skutečná politická síla nebo velmoc.
Někteří Evropané jsou opravdu silní, to je pravda. Ale mnozí říkají, že musíme být silní, a vždy chtějí, aby jim někdo jiný řekl, jak dlouho musí být silní. Nejlépe do příštích voleb.
Ale podle mého názoru tak velmoc nefunguje. Politikové říkají, že musíme bránit evropské zájmy, ale doufají, že to za ně udělá někdo jiný. A když mluví o hodnotách, často mají na mysli cennosti.
Všichni říkají, že potřebujeme něco, čím nahradíme starý světový řád. Ale kde jsou lídři, kteří jsou připraveni jednat? Jednat hned, na zemi, ve vzduchu, na moři, aby vybudovali nový globální řád.
Nový světový řád nelze vybudovat slovy. Skutečný řád vytvářejí pouze činy.
Dnes Amerika založila Radu míru. Byla pozvána Ukrajina, Rusko i Bělorusko, ačkoli válka neskončila. A není ani příměří.
Viděl jsem, kdo se připojil. Každý měl své důvody. Ale jde o to, že Evropa ještě ani nevytvořila jednotný postoj k tomuto americkému nápadu. Možná dnes večer, když se sejde Evropská rada, něco rozhodnou.
Ale dokumenty byly podepsány už dnes ráno. A dnes večer možná konečně rozhodnou i o Grónsku. Ale včera večer Mark Rutte hovořil s prezidentem Trumpem. Děkuji ti, Marku, za tvou produktivitu. Amerika již mění svůj postoj, ale nikdo přesně neví jak.
Věci se tedy pohybují rychleji než my. Věci se pohybují rychleji než Evropa. A jak může Evropa držet krok?
Drazí přátelé, neměli bychom se degradovat na druhořadá pravidla, ne když máme šanci být společně velmocí. Neměli bychom akceptovat, že Evropa je jen salátem malých a středních mocností okořeněným nepřáteli Evropy, když jsme jednotní, jsme skutečně neporazitelní.
Evropa může a musí být globální silou. Ne takovou, která reaguje pozdě, ale takovou, která definuje budoucnost.
To by pomohlo všem, od Blízkého východu po všechny ostatní regiony světa. To by pomohlo samotné Evropě, protože výzvy, kterým nyní čelíme, jsou výzvami pro evropský způsob života, kde záleží na lidech, kde záleží na národech.
Evropa může pomoci vybudovat lepší svět. Evropa musí vybudovat lepší svět, a samozřejmě svět bez válek. K tomu však Evropa potřebuje sílu. K tomu musíme jednat společně a včas.
A především musíme mít odvahu jednat. Aktivně pracujeme na nalezení řešení, skutečných řešení.
Dnes jsme se setkali s prezidentem Trumpem a naše týmy pracují téměř každý den. Není to jednoduché. Dokumenty zaměřené na ukončení této války jsou téměř, téměř hotové, a to je opravdu důležité.
Ukrajina pracuje s plnou upřímností a odhodláním, a to přináší výsledky. A Rusko se musí také připravit na ukončení této války, na zastavení této agrese, ruské agrese, ruské války proti nám.
Tlak tedy musí být dostatečně silný a podpora Ukrajiny musí být ještě silnější. Naše předchozí setkání s prezidentem Spojených států nám přinesla obranné rakety a díky Evropanům také pomoc.
A dnes jsme také hovořili o ochraně vzdušného prostoru, což samozřejmě znamená ochranu životů.
Doufám, že Amerika bude i nadále stát při nás. A Evropa musí být silná. Ukrajina je připravena pomoci s čímkoli, co je potřeba k zajištění míru a zabránění ničení.
Jsme připraveni pomoci ostatním, aby se stali silnějšími, než jsou nyní. Jsme připraveni být součástí Evropy, která má skutečně význam. Evropy skutečné moci, velké moci.
Dnes potřebujeme tuto moc, abychom ochránili naši vlastní nezávislost. Ale vy potřebujete nezávislost Ukrajiny také, protože zítra možná budete muset bránit svůj způsob života.
A když bude Ukrajina s vámi, nikdo vás nebude šlapat. A vždy budete mít možnost jednat a jednat včas. To je velmi důležité. Jednat včas.
Vážení přátelé, dnes je jeden z posledních dnů Davosu, ale rozhodně ne poslední Davos, to je jasné. A na tom se všichni shodují.
Mnoho lidí věří, že se věci nějak vyřeší samy. Ale nemůžeme se spoléhat na „nějak“ pro skutečnou bezpečnost. Víra nestačí. Víra v partnera, ve šťastný zvrat událostí.
Žádné intelektuální diskuse nejsou schopny zastavit války. Potřebujeme akci. Světový řád vychází z akce. A my potřebujeme jen odvahu jednat. Bez okamžitého jednání není, není, není zítřek. Ukončeme tento Groundhog Day. A ano, je to možné. Děkuji. Slava Ukrajině.
341
Diskuse